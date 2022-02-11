Monique Rocha lança música em homenagem à Rainha do Congo capixaba

Não existe melhor forma de expressar o amor pela arte do que louvando o passado, especialmente se respeitarmos os símbolos e signos que acompanham ícones da nossa cultura. Monique Rocha, talvez, seja uma das artistas capixabas que melhor consiga manifestar esse sentimento e reverenciar seus ancestrais.

Sua voz doce e delicada deu "vida" ao "sabiá" Clara Nunes, quando interpretou a cantora mineira na série de espetáculos "O Canto da Guerreira". Agora, chegou a vez de Monique exaltar a sabedoria de Dona Astrogilda Ribeiro, considerada a Rainha do Congo Capixaba, que nos deixou em julho de 2021, por complicações em decorrência da Covid-19

Cena do clipe "Dona Astrogilda", que será lançado por Monique Rocha em 18 de fevereiro Crédito: Thais Gobbo

A reverência vem por meio de um samba lançado nas plataformas digitais nesta sexta-feira (11) e de um videoclipe, que "sai do forno" em 18 de fevereiro, no canal do YouTube de Monique.

Intitulado "Dona Astrogilda", a faixa vem embalada em ritmo de samba-congo, repleto de referências à eterna mestra da Banda de Congo de São Benedito do Rosário, criada em 1798 e uma das mais antigas do país.

"Dona Astrogilda" promove uma fusão das células rítmicas do samba e do congo, território muito familiar à Monique Rocha. "A ideia é promover uma mistura do samba, meu estilo musical, com o congo, que venho vivenciando há alguns anos, principalmente no teatro. Há, também, a louvação às religiões afro-brasileiras, de modo a construir uma sonoridade regional sem fronteiras", define a artista, informando que um encontro com Astrogilda, em 2010, a inspirou a compor em homenagem à folclorista capixaba.

“A conheci na festa do Caboclo Bernardo, no distrito de Regência (Linhares), e passei a frequentar o terreiro dela, em Vila do Riacho. Compus a música naquela época, mas só mostrei a Dona Astrogilda em 2018”, revela.

CLIPE

Segundo Monique, Dona Astrogilda iria participar do videoclipe, mas, infelizmente, veio a falecer antes das gravações, realizadas em dezembro de 2021.

"A gente quis retratar justamente o que ela representa, que é o terreiro, a igreja, a devoção a São Benedito e à Banda de Congo, que é uma das mais antigas do Brasil. Quem de fato a conheceu, sabia da força daquela mulher. Era à frente do seu tempo, líder da banda de congo e chefe de terreiro. Muito influente na política local e respeitada por todos os segmentos da sociedade, superando os preconceitos contra a religião de matriz africana”, observa.

Durante as filmagens, Monique Rocha contou com a participação dos integrantes da Banda de Congo de São Benedito do Rosário, da atual Rainha da Banda de Congo, Rosa Galdino, e de Cristiana Ribeiro, filha de Dona Astrogilda.