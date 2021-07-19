Rainha do Congo do ES, Astrogilda Ribeiro morre aos 88 anos

Nascida na Bahia, mas considerada a Rainha do Congo do Espírito Santo, Astrogilda Ribeiro dos Santos morreu na manhã desta segunda-feira (19), aos 88 anos.

Após vencer a Covid-19, recebendo alta depois de 19 dias internada no Hospital São Camilo, em Aracruz, a folclorista, na última sexta-feira (16), debilitada por conta da doença, voltou a passar mal, foi novamente hospitalizada e precisou amputar uma perna. Por conta das complicações, não resistiu e acabou falecendo.

Segundo uma de suas filhas, Cristiana Ribeiro Cristino, a mãe precisou passar por hemodiálise, além de sofrer com a diabetes e a hipertensão. A Covid-19 agravou o seu já frágil estado de saúde.

"Ela completou 88 anos este mês e seguia lutando. Teve uma ferida no pé e não deu para recuperar, então os médicos do Hospital Dório Silva (na Serra) recorreram à amputação. A cirurgia foi um sucesso e, no sábado (17), ela estava bem, até conversava. Hoje pela manhã, fomos pegos de surpresa. Nos últimos dias parecia que ela sabia que iria partir e dizia para continuarmos levando o congo à frente", desabafou.

Comemoração de Natal da família de Astrogilda Crédito: Arquivo da família

Dona Astrogilda, além de mestra e rainha do congo de Vila do Riacho, em Aracruz, foi detentora de outros conhecimentos tradicionais, como os de parteira e guia espiritual. Começou nas congadas há 74 anos, com o pai, que era o mestre e capitão. Em várias oportunidades, como divulgadora do folclore, representou o movimento cultural fora do Estado, sendo chamada de "A Rainha do Congo". Além de "conguista", Dona Astrogilda foi símbolo de luta e resistência do movimento negro capixaba

Em 2014, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult/ES) concedeu o título de "Mestre da Cultura Popular do Estado do Espírito Santo" aos contemplados com o prêmio "Mestre Armojo do Folclore Capixaba". O evento foi uma homenagem a dez pessoas que atuam na defesa e manutenção da cultura popular no Espírito Santo, entre elas estava Dona Astrogilda.

À reportagem, a família informou ainda não ter informações sobre o horário e local do velório e sepultamento.

MEMÓRIAS

Para Cristiana, as melhores lembranças que ficam da mãe são da alegria que ela irradiava e do legado que ela deixa. "Ela é a nossa base, nossa estrutura. Hoje vai embora um pedacinho de cada um da nossa família. Carregamos o que ela ensinou e tentamos ser fortes, já que ela não queria tristeza. Ela estava sofrendo muito e não suportou. Mas deixou muita alegria, ensinamentos de amor e respeito ao próximo", afirmou.

"Para o nosso congo ela foi tudo. Hoje minha mãe tem um nome que até mesmo ela não sabia da grandeza. Para nós é muito orgulho ter esse ícone. E sabemos que teve homenagens ainda em vida, com livros escritos, música feita pelo Casaca e coletivo de mulheres em Aracruz que leva o seu nome, por ter sido uma mulher forte e guerreira. Deixa uma parte que jamais será esquecida" Cristiana Ribeiro Cristino - Filha de Astrogilda

Para a filha mais nova de sete filhos biológicos, sem contar os tantos que viraram parte da família, além de netos, bisnetos e tataranetos, ficam sentimentos de tristeza e gratidão. "A gente nunca prevê quando alguém vai embora, queremos ter a pessoa ali do lado. Mas a missão dela foi cumprida e hoje só agradeço por ter sido escolhida por Deus para ser filha dela e ter tido a oportunidade de aprender com ela. A dor continua, mas tenho que pensar que ela não está mais sofrendo", continuou.

HOMENAGENS

O município de Aracruz divulgou nota lamentando o falecimento de Astrogilda. Ao defini-la como "uma mulher de grande força, sabedoria e exemplo de fé", a prefeitura se despediu agradecendo pela contribuição que folclorista trouxe à cultura capixaba.

Município de Aracruz se despede de Astrogilda Crédito: Prefeitura de Aracruz

Nas redes sociais, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), também homenageou a rainha do congo, deixando um abraço aos familiares e amigos de Astrogilda.

Minha homenagem à Rainha do Congo Capixaba, Dona Astrogilda Ribeiro, que faleceu hoje aos 87 anos. Uma das figuras mais importantes do nosso Congo com reconhecida trajetória em defesa e manutenção da cultura capixaba. Meu abraço aos familiares e amigos de Vila do Riacho. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 19, 2021

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, também pelas redes sociais, enalteceu a contribuição artística da grande expoente que se foi.

É com tristeza que recebo a notícia da morte da minha amiga querida, Dona Astrogilda, mais conhecida como "a rainha do Congo no Espírito Santo". De coração e alma capixaba, ela contribuiu para manter viva as nossas tradições culturais. Meus sentimentos à família e aos amigos. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) July 19, 2021

Fabricio Noronha, secretário Estadual de Cultura, também manifestou condolências. "Dona Astrogilda é um ícone da nossa cultura, do nosso congo. Reunindo ancestralidade e resistência em uma trajetória importante e reconhecida. Fica seu legado de luta para as futuras gerações", disse.

Secretário de Turismo do município de Aracruz, Moisés Mercier lamentou o falecimento de Astrogilda. "Estou extremamente consternado. Sou de Vila do Riacho, sua terra, e ela é um ícone da cultura capixaba e brasileira. Contribuiu muito para fomentar a cultura do congo no país inteiro, deixando um legado incrível, por meio do qual muitas pessoas se inspiraram nela. O congo em Aracruz está vivo por causa dela", apontou.

De acordo com Mercier, os familiares de Astrogilda acabaram contagiados pelo movimento cultural e seguiram os passos dela. "A cidade inteira se entristeceu com a perda. Mas ficamos felizes com a história que ela construiu e com o legado que deixou para o município e para o Estado. Era um símbolo da defesa e da consciência negra, da luta contra a opressão aos pobres e deu nome ao coletivo de mulheres da cidade", informou.

Astrogilda foi conhecida como Rainha do Congo Crédito: Rogério Sarmenghi

"Perdemos hoje um ícone da cultura capixaba, em especial da cultura popular tradicional. Dona Astrogilda é um ícone gigante da celebração da cultura popular e da identidade capixaba. Muito triste a passagem desse ser de saber, generosidade e humildade, além da perda intelectual de uma liderança e também a morte irrecuperável de memórias, tradições e identidades. Dona Astrogilda nos deixa um legado precioso. Ela nos entrega, para que a guardemos e a disseminemos, sua energia, a luz que a transformou num símbolo indelével do congo. A cultura se despede de um ícone sagrado" Moisés Mercier - Secretário de Turismo do município de Aracruz