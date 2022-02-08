Orquestra Sinfônica do ES divulga lista de aprovados na seleção para músicos

A lista com os nomes aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), foi divulgada, nesta segunda-feira (07), pela Secretaria da Cultura (Secult). O Resultado Final do processo conta com 27 vagas para contratação imediata, além de vagas de cadastro de reserva.
A convocação dos candidatos classificados será feita mediante às vagas disponibilizadas. A Secult informa ainda que os pedidos de recurso do resultado de classificação deverão ser dirigidos à direção da Orquestra Sinfônica e submetidos através do portal www.selecao.es.gov.br, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do dia da divulgação da classificação.
Além da pontuação dos músicos classificados no processo, o documento também traz os nomes dos participantes que não se classificaram.
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Resultado final do edital do processo seletivo simplificado OSES
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*Com informações da Secult