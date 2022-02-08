Orquestra Sinfônica do ES divulga lista de aprovados na seleção para músicos

A lista com os nomes aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), foi divulgada, nesta segunda-feira (07), pela Secretaria da Cultura (Secult). O Resultado Final do processo conta com 27 vagas para contratação imediata, além de vagas de cadastro de reserva.