Sucesso no México, e esperada pelos fãs, Globoplay estreia novela "Império de Mentiras"

"Império de Mentiras" chega ao Brasil pela Globoplay Crédito: Globoplay/Televisa

Cheia de reviravoltas, com tramas policialescas, cenas de ação e romances proibidos, a novela mexicana "Império de Mentiras" estreia nesta segunda (7), com exclusividade na Globoplay, após fazer sucesso em seu país de origem. Estrelada por Angelique Boyer, a produção conta ainda com um elenco repleto de estrelas, como Andrés Palacios, Letícia Calderón, Alejandro Camacho e Susana González.

A história, produzida por Giselle González, é uma adaptação do thriller policial turco "Kara Para Aşk". A cada semana, o serviço brasileiro vai publicar dez capítulos da trama, inédita no Brasil. "Império das Mentiras" faz parte dos títulos exclusivos que a plataforma vai exibir no Brasil em 2022, o que inclui, ainda, "Amar a Morte" (2018), que também conta com Angelique Boyer como protagonista, sendo a novela mais premiada da história da TV Mexicana, e "Cair em Tentação" (2017).

Um crime envolvendo todos os personagens em meio a uma rede de mentiras e intrigas no melhor estilo de "quem matou?". Assim começa a história de Elisa Cantú (Angelique Boyer), a personagem principal, que vê seu destino cruzado com o do policial Leonardo Velasco (Andrés Palacios), o Leo, depois que seu pai e a esposa de Leonardo são assassinados em circunstâncias estranhas.

Ela, uma jovem rica dona de uma galeria de arte em Nova York, precisa assumir a empresa após a morte do pai. Ele, um agente humilde e honesto, está determinado a descobrir o motivo por trás da morte de sua companheira. Juntos, Elisa e Leo investigam o crime misterioso e descobrem segredos poderosos de um mundo de corrupção que eles não conheciam. Aprendendo a confiar um no outro, acabam se envolvendo e se apaixonam.

Na trama, Victória (Leticia Calderón), é a matriarca da família Cantú. Vivendo de aparências, ela acredita que seu marido lhe traía. Renata (Susana González) é a irmã mais velha da família e sonha em ser mãe, mas tem que lidar com traumas e problemas mentais. Maria José (Alejandra Robles), a Majo, é a caçula da família e leva uma vida despreocupada até ser vítima de um sequestro. Viverá um romance com um dos sequestradores.

Dario Ramirez (Iván Arana) trabalha para a família Cantú e fará chantagens à Elisa por conta do envolvimento de seu pai com negócios ilícitos. Eugenio Serrano (Alejandro Camacho), melhor amigo do falecido empresário, esconde um lado violento e inescrupuloso. Fernanda Navarro (Michelle González) é a secretária do Grupo Cantú. Considerada uma grande amiga por Elisa (Angelique Boyer), esconde muitas mentiras.