Framboesa de Ouro 2022 cria categoria para Bruce Willis e indica "Space Jam"

Como já é tradição, o Framboesa de Ouro, prêmio destinado ao pior do cinema, anunciou os indicados para a sua 42ª edição às vésperas da divulgação da lista do Oscar. O filme mais lembrado foi "Diana: O Musical", filmagem do espetáculo da Broadway que foi rechaçada por crítica e público, fechando depois de apenas 33 apresentações, com nove indicações.
"Diana" concorre como pior filme do ano ao lado de "Karen", "A Mulher na Janela", "Infinite" e "Space Jam: Um Novo Legado". Os três primeiros títulos aparecem também na disputa pela Framboesa de Ouro de pior direção, com Christopher Ashley, Coke Daniels e Joe Wright competindo com Stephen Chbosky, de "Querido Evan Hansen", e Renny Harlin, de "Os Renegados".
Um dos destaques desta edição do prêmio é a criação de uma categoria especial, pior atuação de Bruce Willis num filme de 2021. O ator compete contra si mesmo pelos longas "Emboscada", "Apex", "Invasão Cósmica", "Deadlock", "A Fortaleza", "Meia-Noite no Switchgrass", "Out of Death" e "Sobreviva ao Jogo".
Outros atores com mais de uma indicação são Amy Adams, como pior atriz por "A Mulher na Janela" e pior atriz coadjuvante por "Querido Evan Hansen", Ben Platt, como pior ator por "Querido Evan Hansen" e pior casal pelo mesmo filme, e Jared Leto, como pior ator coadjuvante por "Casa Gucci" e pior casal pelo mesmo filme, graças à sua parceria com sua "cara de látex, suas roupas bregas ou seu sotaque ridículo".
A cerimônia de entrega do prêmio acontece em 26 de março. Confira abaixo a lista completa de indicados.
INDICADOS AO FRAMBOESA DE OURO 2022
- PIOR FILME
- Diana: O Musical
- Infinite
- Karen
- Space Jam: Um Novo Legado
- A Mulher na Janela
- PIOR ATOR
- Scott Eastwood, por "Dangerous"
- Roe Hartrampf, por "Diana: O Musical"
- LeBron James, por "Space Jam: Um Novo Legado"
- Ben Platt, por "Querido Evan Hansen"
- Mark Wahlberg, por "Infinite"
- PIOR ATRIZ
- Amy Adams, por "A Mulher na Janela"
- Jeanna de Waal, por "Diana: O Musical"
- Megan Fox, por "Meia-Noite no Switchgrass"
- Taryn Manning, por "Karen"
- Ruby Rose, por "Conquista"
- PIOR ATRIZ COADJUVANTE
- Amy Adams, por "Querido Evan Hansen"
- Sophie Cookson, por "Infinite"
- Erin Davi, por "Diana: O Musical"
- Judy Kaye, por "Diana: O Musical"
- Taryn Manning, por "Every Last One of Them"
- PIOR ATOR COADJUVANTE
- Ben Affleck, por "O Último Duelo"
- Nick Cannon, por "Os Renegados"
- Mel Gibson, por "Dangerous"
- Gareth Keegan, por "Diana: O Musical"
- Jared Leto, por "Casa Gucci"
- PIOR CASAL
- Qualquer ator e qualquer número musical mal escrito (ou coreografado) de "Diana: O Musical"
- LeBron James e qualquer personagem animado da Warner (ou produto da Time-Warner) que ele tenta driblar em "Space Jam: Um Novo Legado"
- Jared Leto e sua maquiagem de látex, suas roupas bregas ou seu sotaque ridículo em "Casa Gucci"
- Ben Platt e qualquer personagem que finge ser normal ele cantar 24 horas por dia em "Querido Evan Hansen"
- Tom e Jerry de "Tom & Jerry"
- PIOR REMAKE, PLÁGIO OU SEQUÊNCIA
- "Karen" (remake não intencional de "Cruella")
- "Space Jam: Um Novo Legado"
- "Tom & Jerry"
- "Twist" (remake hip-hop de "Oliver Twist")
- "A Mulher na Janela" (plágio de "Janela Indiscreta")
- PIOR DIREÇÃO
- Christopher Ashley, por "Diana: O Musical"
- Stephen Chbosky, por "Querido Evan Hansen"
- "Coke" Daniels, por "Karen"
- Renny Harlin, por "Os Renegados"
- Joe Wright, por "A Mulher na Janela"
- PIOR ROTEIRO
- Joe DiPietro e David Bryan, por "Diana: O Musical"
- Coke Daniels, por "Karen"
- Kurt Wimmer e Robert Henny, por "Os Renegados"
- John Wrathall e Sally Collett, por "Twist"
- Tracy Letts, por "A Mulher na Janela"