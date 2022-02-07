O pior dos piores!

Framboesa de Ouro 2022 cria categoria para Bruce Willis e indica "Space Jam"

Prêmio é distribuído para o pior do cinema e tem ainda "Diana: O Musical", "A Mulher na Janela" e "Casa Gucci" na lista
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 12:39

Como já é tradição, o Framboesa de Ouro, prêmio destinado ao pior do cinema, anunciou os indicados para a sua 42ª edição às vésperas da divulgação da lista do Oscar. O filme mais lembrado foi "Diana: O Musical", filmagem do espetáculo da Broadway que foi rechaçada por crítica e público, fechando depois de apenas 33 apresentações, com nove indicações.
Cena do filme "Space Jam - Um Novo Legado" Crédito: HBO Max
"Diana" concorre como pior filme do ano ao lado de "Karen", "A Mulher na Janela", "Infinite" e "Space Jam: Um Novo Legado". Os três primeiros títulos aparecem também na disputa pela Framboesa de Ouro de pior direção, com Christopher Ashley, Coke Daniels e Joe Wright competindo com Stephen Chbosky, de "Querido Evan Hansen", e Renny Harlin, de "Os Renegados".
Um dos destaques desta edição do prêmio é a criação de uma categoria especial, pior atuação de Bruce Willis num filme de 2021. O ator compete contra si mesmo pelos longas "Emboscada", "Apex", "Invasão Cósmica", "Deadlock", "A Fortaleza", "Meia-Noite no Switchgrass", "Out of Death" e "Sobreviva ao Jogo".

Outros atores com mais de uma indicação são Amy Adams, como pior atriz por "A Mulher na Janela" e pior atriz coadjuvante por "Querido Evan Hansen", Ben Platt, como pior ator por "Querido Evan Hansen" e pior casal pelo mesmo filme, e Jared Leto, como pior ator coadjuvante por "Casa Gucci" e pior casal pelo mesmo filme, graças à sua parceria com sua "cara de látex, suas roupas bregas ou seu sotaque ridículo".
A cerimônia de entrega do prêmio acontece em 26 de março. Confira abaixo a lista completa de indicados.

INDICADOS AO FRAMBOESA DE OURO 2022

  • PIOR FILME
    • Diana: O Musical
    • Infinite
    • Karen
    • Space Jam: Um Novo Legado
    • A Mulher na Janela

  • PIOR ATOR
    • Scott Eastwood, por "Dangerous"
    • Roe Hartrampf, por "Diana: O Musical"
    • LeBron James, por "Space Jam: Um Novo Legado"
    • Ben Platt, por "Querido Evan Hansen"
    • Mark Wahlberg, por "Infinite"

  • PIOR ATRIZ
    • Amy Adams, por "A Mulher na Janela"
    • Jeanna de Waal, por "Diana: O Musical"
    • Megan Fox, por "Meia-Noite no Switchgrass"
    • Taryn Manning, por "Karen"
    • Ruby Rose, por "Conquista"

  • PIOR ATRIZ COADJUVANTE
    • Amy Adams, por "Querido Evan Hansen"
    • Sophie Cookson, por "Infinite"
    • Erin Davi, por "Diana: O Musical"
    • Judy Kaye, por "Diana: O Musical"
    • Taryn Manning, por "Every Last One of Them"

  • PIOR ATOR COADJUVANTE
    • Ben Affleck, por "O Último Duelo"
    • Nick Cannon, por "Os Renegados"
    • Mel Gibson, por "Dangerous"
    • Gareth Keegan, por "Diana: O Musical"
    • Jared Leto, por "Casa Gucci"
  • PIOR CASAL
    • Qualquer ator e qualquer número musical mal escrito (ou coreografado) de "Diana: O Musical"
    • LeBron James e qualquer personagem animado da Warner (ou produto da Time-Warner) que ele tenta driblar em "Space Jam: Um Novo Legado"
    • Jared Leto e sua maquiagem de látex, suas roupas bregas ou seu sotaque ridículo em "Casa Gucci"
    • Ben Platt e qualquer personagem que finge ser normal ele cantar 24 horas por dia em "Querido Evan Hansen"
    • Tom e Jerry de "Tom & Jerry"

  • PIOR REMAKE, PLÁGIO OU SEQUÊNCIA
    • "Karen" (remake não intencional de "Cruella")
    • "Space Jam: Um Novo Legado"
    • "Tom & Jerry"
    • "Twist" (remake hip-hop de "Oliver Twist")
    • "A Mulher na Janela" (plágio de "Janela Indiscreta")
  • PIOR DIREÇÃO
    • Christopher Ashley, por "Diana: O Musical"
    • Stephen Chbosky, por "Querido Evan Hansen"
    • "Coke" Daniels, por "Karen"
    • Renny Harlin, por "Os Renegados"
    • Joe Wright, por "A Mulher na Janela"

  • PIOR ROTEIRO
    • Joe DiPietro e David Bryan, por "Diana: O Musical"
    • Coke Daniels, por "Karen"
    • Kurt Wimmer e Robert Henny, por "Os Renegados"
    • John Wrathall e Sally Collett, por "Twist"
    • Tracy Letts, por "A Mulher na Janela"

