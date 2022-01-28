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Sem passar pelos cinemas, "A Era do Gelo: As Aventuras de Buck" estreia no Disney +

Sexto filme da franquia de animação criada pela Blue Sky Studios traz os gambás Crash e Eddie como protagonistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:09

'As Aventuras de Buck', novo filme da franquia
'As Aventuras de Buck', novo filme da franquia "A Era do Gelo", está disponível no Disney + Crédito: Disney
Um mamute, uma preguiça e um dente-de-sabre se juntam para salvar um bebê humano. Com essa trama, "A Era do Gelo" marcou uma geração, foi indicada ao Oscar em 2003 e virou referência para o mundo da animação.
O sucesso gerou continuações no cinema, transformando a história em franquia com altos e baixos, na qual os personagens depois fugiram do degelo, enfrentaram dinossauros, acharam bichos piratas e até afastaram da Terra um meteoro. Agora "A Era do Gelo" chega ao sexto filme.
No novo "As Aventuras de Buck", que estreia diretamente no streaming nesta sexta (28), no Disney+, os gambás Crash e Eddie são os personagens principais e acabam caindo num pedaço subterrâneo cheio de dinossauros, embora a ciência diga que esses bichos já estivessem extintos na época retratada no filme.
Alguns personagens que se tornaram clássicos nas outras cinco animações não aparecem no novo longa, mas é claro que o mamute Manny, a preguiça Sid e o tigre Diego dão seu ar da graça.
O lançamento diretamente no streaming e a técnica precária de animação mostram um pouco a perda de força da história. Até anos atrás, "A Era do Gelo" lotava as salas de cinema, tanto que o terceiro capítulo foi o primeiro a superar a bilheteria arrecadada por "Titanic" no Brasil. Antes produzidos pela Blue Sky Studios, os filmes agora estão sob o guarda-chuva da Disney, que comprou o estúdio em 2019.

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Houve mudança também no comando. Um dos responsáveis pelas três primeiras produções foi o brasileiro Carlos Saldanha, que começou a trabalhar na Blue Sky nos anos 1990. Ele codirigiu o primeiro longa e dirigiu os dois seguintes. O novo filme ficou sob responsabilidade de John C. Donkin, em seu primeiro trabalho na direção.
Ah, sim: quer fazer uma maratona de "A Era do Gelo" antes de ver "As Aventuras de Buck"? Todos os cinco filmes anteriores da franquia também estão disponíveis no Disney +. Só preparar a pipoca! 

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