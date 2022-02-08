Fafi abre 135 vagas para oficinas e curso intensivo de dança em Vitória

Nunca é cedo - ou tarde - demais para aprender a dançar. Crianças e adultos podem se inscrever, até a próxima sexta-feira (11), em diversas oficinas livres de dança e também no curso intensivo de dança na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi). Ao todo, foram abertas 135 vagas para os interessados.
Para se inscrever os candidatos devem acessar a plataforma Vixcursos. Após a inscrição virtual, os inscritos deverão comparecer presencialmente à sede da Fafi, na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, nos dias 14 e 15 de fevereiro. É preciso ficar atento quanto ao horário apontado de cada turma, das 9h às 16h, para confirmação da inscrição.
FAFI
Criada em 1992 e localizada no Centro da capital, a Fafi oferece, gratuitamente, oficinas livres a crianças, adolescentes e adultos de qualquer cidade do Estado ou do país. Além disso, a escola também possui cursos gratuitos de qualificação profissional em teatro e em dança.