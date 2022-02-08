Fafi abre 135 vagas para oficinas e curso intensivo de dança em Vitória

Nunca é cedo - ou tarde - demais para aprender a dançar. Crianças e adultos podem se inscrever, até a próxima sexta-feira (11), em diversas oficinas livres de dança e também no curso intensivo de dança na Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi). Ao todo, foram abertas 135 vagas para os interessados.