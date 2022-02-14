Restaurado, Museu Homero Massena será reaberto em Vila Velha

Após quatro anos fechado, o Musseu Homero Massena, em Vila Velha, reabre na próxima sexta (18), totalmente restaurado Crédito: Adessandro Reis

Atualização Após a publicação da matéria, a Prefeitura de Vila Velha entrou em contato com a reportagem para informar mudanças no horário de funcionamento do Museu Homero Massena. O espaço passará a funcionar de quarta a sábado, das 10h às 16h, e não de terça a sexta, das 9h às 18h, como informaram anteriormente. O texto foi atualizado.

Museu Homero Massena, um dos símbolos da cultura de Vila Velha e agora batizado de "Museu Ateliê", será reaberto na próxima sexta-feira (18), em cerimônia marcada para as 18h30, "novinho em folha". Após quatro anos de inatividade, uma interdição por parte da Defesa Civil, em 2018, e um investimento de cerca de R$ 458 mil, finalmente o, um dos símbolos da cultura dee agora batizado de "Museu Ateliê", será reaberto na próxima sexta-feira (18), em cerimônia marcada para as 18h30, "novinho em folha".

A previsão é que a partir de 19 de fevereiro o aparelho cultural, localizado no Sítio Histórico da Prainha, deva funcionar de quarta a sábado, das 10h às 16h, com entrada franca.

Segundo o secretário de Turismo, Esporte e Cultura do município, Paulo Renato Fonseca Junior, o restauro do espaço foi completo, tanto na parte física-estrutural como em seu imenso e valioso acervo histórico.

"Fizemos a reforma e a conservação de todas as paredes, portas e janelas; reformamos completamente o telhado, que sofria com infiltrações constantes; e criamos um espaço com mais acessibilidade, apostando em calçadas com rampas para o acesso de pessoas com necessidades especiais. Além disso, fizemos a manutenção e restauração completa do acervo, incluindo móveis, utensílios, livros e obras de arte", aponta o gestor.

Residência de Homero Massena até o final da vida, em 1979, o museu - tombado no início dos anos 1980 - terá entre as novas atrações pinturas encontradas por baixo das camadas de tinta das paredes da casa durante a atual reforma.

O Homero Massena também apresentará as pinturas inéditas do artista - contidas nas paredes da casa - descobertas durante a atual reforma Crédito: Antônio Carlos

Feitas sob imitação de ladrilho, os desenhos estavam entre rachaduras de antigas reparações. As ilustrações inéditas mostram trabalhos do artista, com figuras de florais e outros desenhos. Todo o processo de restauro artístico ficou a cargo de Catarina Zambe e Ailton Costa.

"Também encontramos manuscritos inéditos escritos por Homero que serão restaurados futuramente. Ainda está entre nossos projetos futuros uma reedição especial de 'Os Sertões', de Euclides da Cunha. Massena teve a obra clássica como inspiração para várias de suas ilustrações, criando desenhos à medida que interpretava as histórias contidas no livro. A nova edição contaria com gravuras do artista", planeja o secretário.

Antes de seu fechamento, o museu contava com cerca de 2 mil peças, entre pinturas sobre tela, cal e madeira, obras literárias, recortes de jornais e revistas e documentos históricos, além de relíquias mobiliárias e objetos pessoais do artista.

O Museu Ateliê Homero Massena ficará aberto à visitação gratuita de terça a sexta, a partir de 19 de fevereiro Crédito: Antônio Carlos

"Restauramos cerca de 32 quadros, por exemplo. O espaço contará com sua exposição permanente, mas, como o material é bem extenso, pretendemos fazer uma rotatividade do acervo, até para manter seu estado de conservação. Essas questões ficarão sob a supervisão do subsecretário de Cultura, Manoel Goes", adianta o gestor, também apontando que o aparelho cultural está apto a receber lançamentos literários e exposições itinerantes, se consolidado como um palco de interação relacionando cultura e educação.

"Estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Educação de Vila Velha, promovendo visitações guiadas com estudantes do município, seja do ensino público ou da iniciativa privada. O Museu Homero Massena vai se juntar nesse projeto a outros espaços, como o Convento da Penha, a Igreja do Rosário e a Casa da Memória, em um circuito cultural do Sítio Histórico da Prainha", complementa.

O ARTISTA

Nascido em Barbacena, no interior de Minas Gerais, em 1884, Homero Massena foi morar em Vila Velha com apenas seis meses. Aos 15 anos, descobriu a vocação para as artes e frequentou os cursos de pintura, urbanismo e decoração na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro (RJ) e de Minas Gerais (MG), além da Academia Julien, em Paris, na França.

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Cursou Odontologia por pressão do pai e trabalhou também como jornalista. Escreveu dois livros: “Miracema” e “Atribulações de um Capixaba”. Na pintura, Homero trouxe um estilo diferenciado para o Espírito Santo e tornou-se referência com seus quadros realistas, com texturas e pintura leve, tendo a natureza como maior inspiração.

Foi casado duas vezes. Uma delas com Cecília Massena, com quem teve três filhos. O segundo matrimônio foi com Adelina Massena, conhecida como Edy, que esteve com Homero até sua morte, em 1979, aos 89 anos.