Vila Velha propõe quase R$ 800 mil em editais para Cultura em 2022

Arena Vila Velha, na Praia da Costa Crédito: PMVV

O município de Vila Velha disponibilizará cerca de R$ 800 mil para editais da cultura em 2022. O dinheiro será destinado à recuperação de espaços, atividades artísticas, oficinas e contratações de serviços. O recurso faz parte do orçamento da pasta (que também engloba Turismo e Esporte), avaliado em R$ 2,86 milhões para este ano.

O secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, explica que o valor total é referente a verbas do município e do governo estadual. E ressalta que, em 2022, mais grupos serão contemplados nos editais, como artistas da classe urbana e do audiovisual.

"Temos uma expectativa com o fundo de R$ 390 mil do município e R$ 390 mil do governo estadual. Para cada real no Fundo de Cultura Municipal, a Secult/ES aportará outro real. Essa regra vale para Vila Velha, pois possui mais de 200 mil habitantes. Então, serão quase R$ 800 mil para os editais neste ano. Vamos contratar os fazedores de cultura, junto com o conselho de cultura. Os editais vão contemplar instrutores, mestres, oficineiros, arte contemporânea, audiovisual, grafite e até circo", enumera Paulo.

Segundo o secretário, o intuito de aplicar esses recursos é tornar Vila Velha mais "colorida" em espaços abandonados e de pouco uso. Um dos exemplos citados por Paulo Júnior é o trabalho na escadaria da Ilha das Flores, que ganhará pinturas que representam a história local.

"Nosso objetivo é colorir Vila Velha. Estamos buscando espaços a serem grafitados, de modo a fortalecer a região culturalmente. Um exemplo é a escadaria da Ilha das Flores. Vai nascer uma arte da história do local contada pela própria comunidade. Os desenhos que serão feitos trazem um resgate da história para os moradores. É para ter um sentimento de pertencimento", frisou o secretário.

BOLSA CULTURA

Outro ponto destacado por Paulo para 2022 é um possível retorno do Bolsa Cultura Luisa Grinalda. O projeto de lei, que visa ajudar financeiramente os artistas prejudicados por conta da pandemia da Covid-19, pode continuar em 2022. O amparo do governo municipal consiste no fornecimento de bolsas com valor de R$ 1.080 divididas em quatro parcelas de R$ 270.

“O desafio da equipe era que pudesse ser uma ajuda emergencial. Queríamos que um máximo de pessoas fossem contempladas, principalmente os fazedores de cultura mais simples, o que fica atrás do palco e carrega o peso. Essas pessoas não foram pensadas ao nível de Lei Federal. Construímos com legalidade, em formato para reeditar em 2022 dentro do nosso orçamento”, afirmou.

PROJETOS

Desfile da MUG, em 2020: Prefeitura de Vila Velha pretente usar o poder das escolas de samba em trabalhos sociais Crédito: Fernando Madeira

Além disso, Vila Velha traz novidades em relação a projetos. De acordo com o secretário, a prioridade é fortalecer a Arena Verão 2022, localizada na Praia da Costa, até dia 13 de fevereiro. Segundo Paulo, o município está contratando os artistas diretamente, reduzindo as burocracias.

"Estamos priorizando os artistas de Vila Velha, buscando contratar diretamente. Às vezes, ocorre que o artista recebe menos do que o representante costuma repassar, por isso estamos indo atrás dele em particular. Nosso objetivo é fortalecer a Arena Verão, trabalhamos muito esse ano com o artesanato e o congo”, detalha Paulo.

Outros projetos envolvendo as comunidades estão no planejamento da secretaria este ano, como trabalhar em conjunto com as escolas de samba durante o ano. O secretário diz que as escolas são "facilitadores" para a prefeitura em lugares de risco social.