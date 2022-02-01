Vila Velha propõe quase R$ 800 mil em editais para Cultura em 2022

O município de Vila Velha disponibilizará cerca de R$ 800 mil para editais da cultura em 2022. O dinheiro será destinado à recuperação de espaços, atividades artísticas, oficinas e contratações de serviços. O recurso faz parte do orçamento da pasta (que também engloba Turismo e Esporte), avaliado em R$ 2,86 milhões para este ano.
O secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, explica que o valor total é referente a verbas do município e do governo estadual. E ressalta que, em 2022, mais grupos serão contemplados nos editais, como artistas da classe urbana e do audiovisual.
"Temos uma expectativa com o fundo de R$ 390 mil do município e R$ 390 mil do governo estadual. Para cada real no Fundo de Cultura Municipal, a Secult/ES aportará outro real. Essa regra vale para Vila Velha, pois possui mais de 200 mil habitantes. Então, serão quase R$ 800 mil para os editais neste ano. Vamos contratar os fazedores de cultura, junto com o conselho de cultura. Os editais vão contemplar instrutores, mestres, oficineiros, arte contemporânea, audiovisual, grafite e até circo", enumera Paulo.
Segundo o secretário, o intuito de aplicar esses recursos é tornar Vila Velha mais "colorida" em espaços abandonados e de pouco uso. Um dos exemplos citados por Paulo Júnior é o trabalho na escadaria da Ilha das Flores, que ganhará pinturas que representam a história local.
"Nosso objetivo é colorir Vila Velha. Estamos buscando espaços a serem grafitados, de modo a fortalecer a região culturalmente. Um exemplo é a escadaria da Ilha das Flores. Vai nascer uma arte da história do local contada pela própria comunidade. Os desenhos que serão feitos trazem um resgate da história para os moradores. É para ter um sentimento de pertencimento", frisou o secretário.
BOLSA CULTURA
Outro ponto destacado por Paulo para 2022 é um possível retorno do Bolsa Cultura Luisa Grinalda. O projeto de lei, que visa ajudar financeiramente os artistas prejudicados por conta da pandemia da Covid-19, pode continuar em 2022. O amparo do governo municipal consiste no fornecimento de bolsas com valor de R$ 1.080 divididas em quatro parcelas de R$ 270.
“O desafio da equipe era que pudesse ser uma ajuda emergencial. Queríamos que um máximo de pessoas fossem contempladas, principalmente os fazedores de cultura mais simples, o que fica atrás do palco e carrega o peso. Essas pessoas não foram pensadas ao nível de Lei Federal. Construímos com legalidade, em formato para reeditar em 2022 dentro do nosso orçamento”, afirmou.
PROJETOS
Além disso, Vila Velha traz novidades em relação a projetos. De acordo com o secretário, a prioridade é fortalecer a Arena Verão 2022, localizada na Praia da Costa, até dia 13 de fevereiro. Segundo Paulo, o município está contratando os artistas diretamente, reduzindo as burocracias.
"Estamos priorizando os artistas de Vila Velha, buscando contratar diretamente. Às vezes, ocorre que o artista recebe menos do que o representante costuma repassar, por isso estamos indo atrás dele em particular. Nosso objetivo é fortalecer a Arena Verão, trabalhamos muito esse ano com o artesanato e o congo”, detalha Paulo.
Outros projetos envolvendo as comunidades estão no planejamento da secretaria este ano, como trabalhar em conjunto com as escolas de samba durante o ano. O secretário diz que as escolas são "facilitadores" para a prefeitura em lugares de risco social.
“Não conheço nada que consiga entrar em uma comunidade como as escolas de samba. Elas têm acesso aos lugares carentes, vamos construir um movimento de ocupação com as escolas. E partir disso, criaremos uma relação permanente com as comunidades. As escolas são facilitadores”, completou o secretário.