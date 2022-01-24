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Vila Velha

Museu Homero Massena será reaberto em fevereiro, após quatro anos fechado

Além da reabertura do espaço, a prefeitura do município divulgou detalhes sobre o prazo da reforma do Teatro Municipal de Vila Velha, novas obras na região do Largo Frei Pedro Palácios e outros projetos para 2022
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 13:08

O Museu Homero Massena, na Prainha, em Vila Velha
O Museu Homero Massena, na Prainha, em Vila Velha Crédito: Pedro Lodi/PMVV
Considerado um dos símbolos de Vila Velha, o museu Homero Massena será reaberto ao público após quase quatro anos de portas  fechadas. Depois de passar por uma intensa reforma, o patrimônio tombado no final da década de 1980 voltará a fazer parte da rota turística do município. O custo total das obras foi de R$ 610 mil.
Interditado pela Defesa Civil em 2018, o local ficou paralisado para realizar obras de restauro, modernização e acessibilidade. Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha, Paulo Renato Fonseca Júnior, a recuperação de um espaço como o museu reforça a importância do município para a história do Brasil.
“Esse mês, o museu será reaberto com uma equipe capacitada. Eu acredito que além da importância da pessoa de Homero Massena, nós vamos mostrar o que significa Vila Velha para o Estado e também para o Brasil. Aqui começou a história do nosso país. Vila velha está voltando a ser destaque, se tornando uma impulsionadora dos demais municípios”, afirmou.
Homero Gabirobetz Massena (1884 - 1979) foi um dos grandes nomes da arte de Vila Velha. O museu dedicado a vida e obra do artista fica em uma casa de esquina, na Quadra 148, no Parque da Prainha, onde Massena viveu por 23 anos. Nas suas pinturas a natureza era o grande destaque, em quadros com uma riqueza de texturas e transparências. A maior obra do pintor é o quadro “Solidão”, que hoje se encontra nas paredes do Palácio Anchieta.
Além da entrega do museu, outra novidade é o início da nova reforma do histórico Bonde 42. A ordem de serviço já foi assinada pelo prefeito de Vila Velha e a restauração deve começar ainda nesta semana. Com um custo de R$ 80 mil, a previsão é que o monumento abra novamente para visitação em maio.

TEATRO MUNICIPAL DE VILA VELHA

Previsto para ser entregue em novembro de 2022, o Teatro Municipal de Vila Velha não ficará pronto este ano. Segundo Paulo Renato, as obras devem terminar somente no segundo semestre de 2023. Além da mudança do cronograma, o valor da reforma também foi alterado.
Anteriormente, a prefeitura havia anunciado o custo de R$ 2,2 milhões, reduzindo tempos depois para R$ 1,7 milhão. Entretanto, o secretário informou a “HZ” que esse valor subiu novamente para R$ 2,5 milhões. Segundo ele, trata-se de uma obra grande e com muitas etapas.
Aumentou bastante o custo por causa de outras necessidades estruturantes. A laje da cobertura por muitos anos não teve nenhum cuidado, foi uma intervenção muito maior. Essa é uma obra grande, com expectativa de 24 meses. Além disso, tem uma série de passos que têm que ser dados em um patrimônio daquele porte. O calendário previsto não é cumprido na íntegra
O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha, ganhará edital de ocupação em 2020
O Teatro Municipal Élio de Almeida Vianna, em Vila Velha, ganhará edital de ocupação em 2020 Crédito: Comunicação PMVV/Divulgação

LARGO FREI PEDRO PALÁCIOS

Visando o resgate histórico canela-verde, o Largo Frei Pedro Palácios, espaço onde foi iniciada a Colonização do Solo Espírito Santense, será restaurado. Além das obras de revitalização no entorno, a gruta que o religioso morou entre os anos de 1558 a 1560, também será contemplada no projeto. O empreendimento custará cerca de R$ 800 mil aos cofres públicos. 
De acordo com o secretário, a previsão para o fim das obras é no segundo semestre deste ano. Entre as ações previstas, está a retirada do asfalto por paralelepípedos, como era na época do religioso.
O Largo volta a ser o que era lá atrás, com os paralelepípedos da época. Vamos tirar o asfalto, mas manter a acessibilidade. A gruta também vai voltar a ter cara de gruta, e vamos trabalhar para os espaços ficarem 'instagramáveis'. Será um ambiente perfeito para tirar muitas fotos e mandar para o mundo
O local também é conhecido por ser palco de uma das mais tradicionais encenações ao ar livre do Espírito Santo, o Auto do Frei Pedro Palácios". O evento, que acontece normalmente na época da Festa da Penha, em abril, poderá retornar em 2022. Mas mesmo com grandes expectativas por parte da prefeitura municipal, o secretário informou que a decisão será baseada no controle da pandemia da Covid-19.
Gruta do Frei Pedro Palácios, aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha
Gruta do Frei Pedro Palácios, aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Acervo Rede Gazeta/Vitor Jubini

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