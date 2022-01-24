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Espetáculo

Banda capixaba Clube Big Beatles fará show gratuito em telhado de Vitória

A apresentação é uma reprodução da última performance da banda inglesa em Londres. No próximo sábado (29), os capixabas sobem no telhado (literalmente) da loja VAM - Vitória Áudio e Música, na Reta da Penha
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 09:48

A banda
A banda "Clube Big Beatles" fará apresentação direto de um telhado em Vitória Crédito: Matheus Soares
Banda capixaba Clube Big Beatles fará show gratuito em telhado de Vitória
Já imaginou olhar para cima e ver um show dos “Beatles”? Pode acreditar, mas essa cena vai acontecer no próximo sábado (29), às 11h30, na Reta da Penha, em Vitória. Para celebrar o sucesso do documentário da banda inglesa, "Get Back" (em cartaz no Disney +), uma reprodução do filme "Let It Be", o grupo capixaba Clube Big Beatles irá realizar uma apresentação direto do telhado da loja VAM - Vitória Áudio e Música.
O "rooftop concert" é uma tradição do Clube Big Beatles, a sexta apresentação da banda (nesse formato) ao longo dos 32 anos de estrada. O percussionista e vocalista, Edu Henning, explica que o show no telhado é uma reprodução do filme "Let it Be", em que mostra a banda inglesa tocando no alto de um prédio pela última vez.
"A gente reproduz o filme documentário, que mostra os Beatles tocando no telhado. Essa foi a última apresentação deles juntos. Por isso, ao longo do tempo, nós fomos fazendo shows como esse em datas redondas da banda: 15, 20 e 30 anos. O primeiro foi no Centro de Vitória, na avenida Jerônimo Monteiro. Nós fizemos lá porque os Beatles também fizeram o show no centro de Londres", contou Henning a "HZ".
Sobre a expectativa para a apresentação do próximo sábado, o vocalista diz ser bem alta e aparecem sempre fãs da banda, além, é claro, de curiosos que estão passando pela rua. Mas, segundo Henning, é a junção de todos os públicos que faz com que o show fique ainda mais emocionante e divertido.
"É chegar lá, manter o distanciamento e olhar pra cima. A gente repete o repertório que os Beatles tocaram no centro de Londres. Isso já tem uma força muito grande para nós. Muitas pessoas que vão assistir sabem o que está acontecendo, entendem o contexto da apresentação. E até aquele que é pego de surpresa, fica pensando: 'quem são aqueles caras lá em cima?', 'será que é Beatles?', acabam sendo cativados. A função da música é instigar, provocar curiosidade", ressaltou Edu.
A banda
A banda "Clube Big Beatles" fará apresentação direto de um telhado em Vitória Crédito: Matheus Soares
Para assistir ao show, basta encontrar um local confortável na calçada e olhar para cima. Além do projeto, o Clube Big Beatles também mantém a música viva em um ônibus que circula por Vitória e Vila Velha.
O "Here Comes The Sun", é um trabalho desenvolvido pela banda para levar mensagem positiva por letras de amor para os capixabas. A iniciativa visa deixar mais leve o momento atual da pandemia, com muito som e esperança.
O Clube Big Beatles já rodou vários países, como Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Hungria e Estados Unidos. Só em Liverpool, local em que os Beatles começaram, os capixabas se apresentaram mais de 300 vezes, em 26 anos consecutivos.

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