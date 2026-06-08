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Astrologia

Sorte no amor: 6 signos que podem se dar bem no Dia dos Namorados

Com Vênus em Câncer favorecendo demonstrações de afeto, a data promete movimentar os assuntos do coração
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Junho de 2026 às 14:55

Alguns signos poderão sentir de forma mais intensa as energias românticas (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Alguns signos poderão sentir de forma mais intensa as energias românticas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O Dia dos Namorados, em 12 de junho, promete movimentar os assuntos do coração neste ano. Com Vênus em Câncer favorecendo demonstrações de afeto, cuidado e proximidade emocional, muitas pessoas estarão mais abertas a criar conexões sinceras ou fortalecer relacionamentos já existentes. Embora todos os signos possam viver momentos especiais, alguns tendem a sentir de forma mais intensa as energias românticas do período.
A seguir, confira quais signos podem ter mais sorte no amor durante o Dia dos Namorados!

1. Câncer

O magnetismo pessoal dos cancerianos estará em alta, aumentando as chances de encontros marcantes (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
O magnetismo pessoal dos cancerianos estará em alta, aumentando as chances de encontros marcantes Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Com Vênus transitando pelo seu signo , os cancerianos estão entre os mais favorecidos da data. O magnetismo pessoal estará em alta, aumentando as chances de encontros marcantes, reconciliações e declarações de amor. Para quem já está em um relacionamento, o momento favorecerá a troca de carinho e a construção de maior intimidade.

2. Peixes

A sensibilidade dos piscianos estará aflorada, facilitando a conexão emocional com parceiros e pretendentes (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
A sensibilidade dos piscianos estará aflorada, facilitando a conexão emocional com parceiros e pretendentes Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Os piscianos poderão viver um Dia dos Namorados especialmente romântico. A sensibilidade estará aflorada, facilitando a conexão emocional com parceiros(as) e pretendentes. O período também favorecerá surpresas agradáveis e momentos capazes de fortalecer os laços afetivos.

3. Escorpião

Os escorpianos poderão sentir mais confiança para expressar sentimentos e aprofundar relações (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
Os escorpianos poderão sentir mais confiança para expressar sentimentos e aprofundar relações Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
A energia da Água no céu criará um cenário favorável para Escorpião. O signo poderá sentir mais confiança para expressar sentimentos e aprofundar relações. Quem está solteiro(a) poderá atrair pessoas com interesses semelhantes e encontrar oportunidades para iniciar uma história promissora.

4. Touro

Para os taurinos, o desejo de estabilidade e segurança emocional favorecerá conversas importantes e aproximações (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
Para os taurinos, o desejo de estabilidade e segurança emocional favorecerá conversas importantes e aproximações Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Os taurinos tenderão a aproveitar o clima romântico da data de maneira especial. O desejo de estabilidade e segurança emocional encontrará apoio nos aspectos astrológicos do período, favorecendo conversas importantes, aproximações e planos a dois.

5. Virgem

A energia do momento favorecerá encontros leves e conexões genuínas para os virginianos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
A energia do momento favorecerá encontros leves e conexões genuínas para os virginianos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Os virginianos poderão se surpreender positivamente no amor. Embora costumem agir com cautela, a energia do momento favorecerá encontros leves e conexões genuínas. Relacionamentos já existentes também poderão ganhar mais harmonia e cumplicidade.

6. Libra

O Dia dos Namorados poderá trazer oportunidades para os librianos fortalecerem vínculos (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)
O Dia dos Namorados poderá trazer oportunidades para os librianos fortalecerem vínculos Crédito: Imagem: Alena Divina | Shutterstock
Regido por Vênus, Libra dificilmente passa despercebido quando o assunto é romance. O Dia dos Namorados poderá trazer oportunidades para fortalecer vínculos, resolver mal-entendidos e criar momentos inesquecíveis ao lado de quem ama. Solteiros também poderão receber mais atenção do que o habitual.

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