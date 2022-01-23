Arquitetos do ES tentam evitar que Cais das Artes seja ocupado por "startups"

Esqueleto de concreto do Cais das Artes está inacabado na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB-ES) utilizou as redes sociais para se manifestar contra a utilização do Cais das Artes para outros fins que não sejam artísticos e culturais.

Em uma das publicações, a organização de arquitetos lista três motivos para manter o uso original do projeto. Ressaltando a importância do local como um "grande museu", o post aponta que a mudança na utilização poderia afetar o turismo e diminuir o espaço de desenvolvimento de artistas locais.

"O Espírito Santo é o único Estado do Sudeste que não possui um museu ou teatro e grande porte. Inviabilizando o acesso e a permanência de obras de arte e peças internacionais", aponta a publicação.

Para o arquiteto Eduardo Pasquinelli Rocio, mudar a concepção do Cais das Artes poderia descaracterizar um espaço idealizado para ser um museu. Na opinião do membro e conselheiro do instituto, é contraditório perder a "vocação" criada pela estrutura na Enseada do Suá, em Vitória.

Mudar a ideia descaracteriza o espaço idealizado para um museu que tem uma envergadura maior que o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Seria um dos mais importantes (museus) do nosso país, com repercussão internacional. Se você tem possibilidade de extrapolar os limites do Espírito Santo, seria um contrassenso nós perdermos essa vocação

A alternativa de concessão do espaço como saída para destravar as obras foi divulgada por Renato Casagrande em dezembro de 2021, em entrevista à Rádio CBN Vitória . O governador afirmou que um grupo de empresas dialoga com o Estado para organizar a concessão.

ESTRUTURA

O chefe do Executivo estadual, disse, porém, que a ideia é preservar a atividade cultural, que poderia dividir o espaço com a atividade de tecnologia. "Esse grupo de empresas poderia entrar concluindo as obras", afirmou à CBN Vitória.

No entanto, membros do IAB-ES apontam que a finalidade sugerida pelo governador já possui um local adequado, o Parque Tecnológico, também na capital.

"Já existe o Parque Tecnológico para receber essas empresas, estudado por muito tempo e com investimento da prefeitura", afirmou Eduardo Pasquinelli.

Vista aérea do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: CLEFERSON COMARELA/VIXFLY DRONES

O membro do IAB-ES lembrou ainda que o Cais das Artes é a última obra de Paulo Mendes da Rocha, arquiteto capixaba que faleceu em maio de 2021.

HZ, o arquiteto afirmou que o instituto ainda não foi chamado para uma conversa desde a divulgação do manifesto. Segundo Pasquinelli, o manifesto do instituto é uma forma de ajudar e contribuir. Uma maneira de alertar os capixabas, considerando a dimensão e o potencial da estrutura localizada na capital do Espírito Santo . À reportagem de, o arquiteto afirmou que o instituto ainda não foi chamado para uma conversa desde a divulgação do manifesto.

O QUE DIZ A SECULT/ES

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) respondeu, por meio de nota. "A Secretaria de Cultura informa que não recebeu oficialmente o manifesto, mas acompanha as discussões e tem bom diálogo com o Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo, que tem cadeira em nosso Conselho Estadual de Cultura. Inclusive, tendo autorizado a gravação do vídeo e recebido visitas de arquitetos na obra, desta e de outras instituições que representam arquitetos no Estado".

O informativo também dá detalhes sobre os "novos passos" do Cais das Artes. "Esta semana, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) apresentou ao Ministério Público, juntamente com a empresa vencedora do certame, um novo projeto de retomada da obra, cuja retomada é de interesse urgente do Governo do Estado".

A nota também detalhou sobre as atividades a serem desenvolvidas no aparelho cultural. "Sobre o uso, as alternativas serão debatidas com a sociedade em tempo oportuno. A ideia sempre foi integrar a cultura com outras áreas, como educação, inovação, gastronomia, turismo e economia criativa, por exemplo. Mantendo as diretrizes iniciais do projeto como um espaço cultural, que já previa espaços e ativações além do Museu e do Teatro, como restaurantes e café. O intuito é que Cais das Artes receba exposições, encontros e espetáculos de todos os portes, priorizando a produção artística e a diversidade cultural capixaba".

O CAIS DAS ARTES ANO A ANO