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Janeiro de curtição!

Férias na Grande Vitória têm ciência, Pop It e teatro para a criançada; veja datas

Em shoppings e ao ar livre, a garotada terá oportunidade para aproveitar a Praça da Ciência, em Vitória, e muitas brincadeiras em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:31

Praça da Ciência, em Vitória
Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Brunella França/PMV
O primeiro mês de 2022 abre as portas para uma programação infantil especial na Grande Vitória. Em shoppings e ao ar livre, as crianças terão oportunidade de aproveitar a Praça da Ciência, em Vitória, cinema e muitas brincadeiras em Vila Velha. Veja a programação abaixo:

PRAÇA DA CIÊNCIA, EM VITÓRIA

A primeira boa alternativa para levar os filhos, netos ou sobrinhos é a Praça da Ciência, localizada na Enseada do Suá, em Vitória. A programação conta com sessões de astronomia, oficinas e exposições. A novidade deste ano é o encontro dos Centros de Ciência, Educação e Cultura (CCEC) de Vitória com as atividades concentradas na Praça da Ciência. Estão presentes por lá a Escola da Ciência-Física; a Escola da Ciência - Biologia e História; a Escola de Inovação, e o Planetário de Vitória
O Planetário apresenta a sessão de Astronomia, voltada para o público infantil, com uso de equipamento audiovisual, além de oficinas. A Escola de Inovação, por sua vez, mostra a impressora 3D funcionando ao vivo e faz explanação sobre processos de fabricação digital.

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As diversas oficinas programadas não necessitam de inscrição prévia e as crianças serão sempre atendidas por ordem de chegada.
TERÇAS-FEIRAS:
  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40
  • Oficina Bolinha de Sabão, Barco de Papel ou Câmera Escura: das 9h30 às 11h
  • Sessão de Astronomia: das 10h às 11h e das 15h às 16h
QUARTAS-FEIRAS:
  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40
  • Oficina Cometinha ou Localização espacial: da casa ao Sistema Solar, Criando constelações ou Meu planeta: das 10h às 10h40 e das 15h às 15h40
  • Oficina Bolinha de Sabão,  Barco de Papel ou Câmera Escura: das 14h às 16h
QUINTAS-FEIRAS:
  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40
  • Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: dias 06, 13 e 20, das 9h30 às 11h. Dia 27, das 14h30 às 16h
  • Sessão de Astronomia: das 10h às 11h e das 15h às 16h
SEXTAS-FEIRAS:
  • Impressora 3D funcionando ao vivo: das 8h às 12h e das 13h às 17h
  • Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: dias 07, 14 e 21, das 9h30 às 11h. Dia 28, das 14h30 às 16h
  • Oficina Cometinha, Localização espacial: da casa ao Sistema Solar, Criando constelações ou Meu planeta: das 10h às 10h40 e das 15h às 15h40
SÁBADOS
  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40
  • Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: das 9h30 às 11h
  • Oficina Bolinha de Sabão, Barco de Papel ou Câmera Escura: das 9h30 às 11h
DOMINGOS
  • Apresentação do acervo da Praça da Ciência: das 9h às 9h40; das 10h às 10h40 e das 11h às 11h40
  • Oficina Mangue Arteiro: dias 09 e 23, das 10h às 11h
  • Oficina Taumatrópio e Chaveiro de animais marinhos: dias 16 e 60, das 9h30 às 11h
  • Oficina Bolinha de Sabão, Barco de Papel ou Câmera Escura: das 9h30 às 11h

EVENTO POP IT EM VILA VELHA

Um dos destaques para quem busca lazer é o Evento Pop It, uma proposta inspirada nos "fidgets toys". Um pop it em proporção maior contará com rede mania, torre pop it, área para oficinas e um espaço para integração e "instagramável", inspirado no brinquedo que traz uma bandeja à base de silicone com "bolhas" de meia esfera, que tem feito a cabeça da garotada. A atração, que será montada na Praça de Eventos (piso 1) do Shopping Vila Velha, estará aberta entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro.
Evento POP IT: diversão para toda a família em um brinquedo inspirado no "fidget toy" do momento. O brinquedo contará com rede mania, torre pop it, área para oficinas e um espaço incrível para toda a família tirar fotos 
  • Data: até 27 de fevereiro 
  • Horário: das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 11h às 21h, aos domingos e feriados 
  • Local: Praça de Eventos, Piso L1

TEATRO E RECREAÇÃO EM VILA VELHA

Além do Shopping Vila Velha, o Praia da Costa também está cheio de novidades para movimentar as férias escolares das crianças. A reabertura do Kinoplex Praia da Costa está programada com os melhores filmes do cinema. Haverá também durante o mês de janeiro o "Tarde Encantada", com programação de teatro gratuito para a criançada.
Outra opção é o tradicional "Diversão na Praça", que fez a alegria dos pequenos durante o ano todo e continua durante as férias. Aos sábados e domingos, das 17h às 20h, na Pracinha do Praia (L1), uma turma de recreadores comandando a programação gratuita, cheia de brincadeiras e oficinas.

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A Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa também recebe o Parque dos Unicórnios. Com várias opções de diversão, o espaço é recheado com bolinhas coloridas e Kids Play com tobogã para a criançada se divertir. A atração tem valores a partir de R$ 20.
As atrações não param por aí e tem opção, também, para os amantes do futebol, que podem conferir o Zico Park, uma exposição que narra a trajetória de um dos maiores jogadores de futebol brasileiro de todos os tempos, o Zico. A exposição interativa fica no piso L3, e além de exibir os gols e uniformes do ídolo, proporciona aos visitantes a experiência de praticarem fundamentos do futebol, no FutMesa, no chute a gol como Zico treinava suas cobranças de falta, e muito mais.
Parque dos Unicórnios
  • Data: em cartaz desde terça (11)
  • Onde: Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa
  • Horários: De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados no horário do shopping.
  • Valores: De 1 a 15 minutos, por R$ 20 (tempo mínimo) ou até 30 minutos, por R$ 25 + R$ 1 a cada um minuto adicional. (Após os 30 min).
  • Mais informações: www.instagram.com/happykids.eventos
Zico Park - Exposição interativa sobre a vida de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Zico
  • Local: piso L3, Shopping Praia da Costa
  • Ingressos: A partir de R$ 25 por pessoa e gratuito para menores de 6 anos
  • Os bilhetes serão vendidos no site da www.onticket.com.br e também na entrada do Zico Park, piso L3 do Shopping Praia da Costa

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