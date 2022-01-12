Coletivo Cultura Bethânia traz atividades gratuitas de poesia e cinema em janeiro

Coletivo Cultura Bethânia promove atividades em Viana Crédito: Reprodução @culturabethania

O mês de janeiro será especial no município de Viana, especialmente para as crianças e jovens moradores da Grande Bethânia. Criado em 2019 com o objetivo de promover ações destinadas ao desenvolvimento social da juventude, o Coletivo Cultura Bethânia realiza ao longo dos próximos dias diversos projetos voltados para a valorização cultural do município. Sessões de cineclubismo, batalhas de poesia falada e visitas guiadas serão oferecidas ao longo do primeiro mês de 2022. Todas as atividades são gratuitas.

Todas as ações têm como público-alvo crianças, adolescentes e jovens residentes na região da Grande Bethânia, composta pelos bairros Vila Bethânia, Arlindo Vilaschi, Caxias do Sul, Soteco, Areinha, Vale do Sol, Nova Bethânia, Campo Verde e Morada de Bethânia. Os projetos foram selecionados pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.

CONFIRA OS DETALHES DAS ATIVIDADES:

VIANATOUR

No campo da educação patrimonial, o coletivo promove o VianaTour, com visitas guiadas para crianças e adolescentes a espaços históricos do município. Fazem parte do itinerário a comunidade quilombola de Araçatiba, onde fica a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e a localidade de Piapitangui, no Vale das Cachoeiras, marcada pela tradição ancestral do congo. O uso de máscara será obrigatório e a produção irá disponibilizar álcool em gel durante todo o passeio.

O QUE É : visitas guiadas à comunidade quilombola de Araçatiba e à Banda de Congo de Piapitangui, no Vale das Cachoeiras.

: visitas guiadas à comunidade quilombola de Araçatiba e à Banda de Congo de Piapitangui, no Vale das Cachoeiras. QUANDO : 16 e 23 de janeiro



: 16 e 23 de janeiro HORÁRIO : saída às 9h e retorno ao meio-dia



: saída às 9h e retorno ao meio-dia PÚBLICO : grupos de 15 crianças e adolescentes por passeio de van



: grupos de 15 crianças e adolescentes por passeio de van INSCRIÇÕES: por meio de preenchimento de formulário no Google Forms; o link será disponibilizado no Instagram @culturabethania.



VIASLAM

Encerrando o calendário de ações do Coletivo Cultura Bethânia, o “ViaSlam” vai realizar o primeiro evento com batalha de poesia falada. O encontro está marcado para o dia 30 de janeiro, às 14h, no Teatro Municipal. O projeto se constitui a partir das iniciais do nome da cidade de Viana e do entendimento de que a poesia e os slams são “vias” de acesso, criação, difusão, promoção e valorização da cultura periférica. O proponente do projeto na Lei Aldir Blanc é o slamer Jhenis do Carmo.

O sistema de competição do ViaSlam incluirá três fases, e os três poetas finalistas receberão uma premiação. “É importante ressaltar que os slams vêm se constituindo como espaço de fala e reinvindicações de grupos socialmente excluídos da sociedade, como negros, mulheres e LGBTQIA+ e população periférica, fazendo com que os temas declamados estejam ligados a questões sociais e de vivência desses sujeitos”, destaca Drica Coelho.

O QUE É : Primeiro campeonato de poesia falada da cidade de Viana

: Primeiro campeonato de poesia falada da cidade de Viana QUANDO : 30 de janeiro



: 30 de janeiro HORÁRIO : 14h



: 14h LOCAL : Teatro Municipal de Viana (Avenida Florentino Avidos, 2.146, Centro, Viana)



: Teatro Municipal de Viana (Avenida Florentino Avidos, 2.146, Centro, Viana) QUE PARTICIPA: 16 poetas, sendo 8 homens e 8 mulheres; a primeira seleção foi realizada em novembro e as vagas remanescentes serão divulgadas no Instagram @culturabethania.



CINE CRIA

O cineclube foi criado com o objetivo de descentralizar o acesso ao cinema e abordar questões de raça, gênero e estratificação social. A programação do Cine Cria teve início em 11 de janeiro e se continua nos dias 18 e 25 de janeiro e 01 de fevereiro, sempre às 19h30, no Centro de Inclusão Produtivo da Beleza (Escola de Beleza), em Nova Bethânia. O local comporta um público de 25 pessoas.

Para as sessões foi escolhida a série "Olhos que Condenam", disponível na Netflix, sobre o caso verídico de cinco jovens negros que foram injustamente acusados de um estupro no Central Park, em 1989. Após a exibição, haverá debate sobre o conteúdo apresentado.

O QUE É : exibição da série em quatro episódios “Olhos que Condenam” (When They See Us, EUA, 2019)

: exibição da série em quatro episódios “Olhos que Condenam” (When They See Us, EUA, 2019) QUANDO: 18, 25 de janeiro e 01 de fevereiro



18, 25 de janeiro e 01 de fevereiro HORÁRIO: 19h30



19h30 ONDE: Centro de Inclusão Produtivo da Beleza (Escola de Beleza), Rua Vesúvio, nº 4, Nova Bethânia, Viana



Centro de Inclusão Produtivo da Beleza (Escola de Beleza), Rua Vesúvio, nº 4, Nova Bethânia, Viana CAPACIDADE DE PÚBLICO: 25 pessoas



O QUE É O COLETIVO CULTURAL BETHÂNIA?

O Coletivo Cultura Bethânia foi criado em 22 de agosto de 2019 com o intuito de promover diálogos e ações de políticas públicas para os jovens da região da Grande Bethânia, em Viana. Os idealizadores do projeto são Drica Coelho e Ramon Matheus.