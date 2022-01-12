Coletivo Cultura Bethânia traz atividades gratuitas de poesia e cinema em janeiro

O mês de janeiro será especial no município de Viana, especialmente para as crianças e jovens moradores da Grande Bethânia. Criado em 2019 com o objetivo de promover ações destinadas ao desenvolvimento social da juventude, o Coletivo Cultura Bethânia realiza ao longo dos próximos dias diversos projetos voltados para a valorização cultural do município. Sessões de cineclubismo, batalhas de poesia falada e visitas guiadas serão oferecidas ao longo do primeiro mês de 2022. Todas as atividades são gratuitas.
Todas as ações têm como público-alvo crianças, adolescentes e jovens residentes na região da Grande Bethânia, composta pelos bairros Vila Bethânia, Arlindo Vilaschi, Caxias do Sul, Soteco, Areinha, Vale do Sol, Nova Bethânia, Campo Verde e Morada de Bethânia. Os projetos foram selecionados pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo.
CONFIRA OS DETALHES DAS ATIVIDADES:
VIANATOUR
No campo da educação patrimonial, o coletivo promove o VianaTour, com visitas guiadas para crianças e adolescentes a espaços históricos do município. Fazem parte do itinerário a comunidade quilombola de Araçatiba, onde fica a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e a localidade de Piapitangui, no Vale das Cachoeiras, marcada pela tradição ancestral do congo. O uso de máscara será obrigatório e a produção irá disponibilizar álcool em gel durante todo o passeio.
- O QUE É: visitas guiadas à comunidade quilombola de Araçatiba e à Banda de Congo de Piapitangui, no Vale das Cachoeiras.
- QUANDO: 16 e 23 de janeiro
- HORÁRIO: saída às 9h e retorno ao meio-dia
- PÚBLICO: grupos de 15 crianças e adolescentes por passeio de van
- INSCRIÇÕES: por meio de preenchimento de formulário no Google Forms; o link será disponibilizado no Instagram @culturabethania.
VIASLAM
Encerrando o calendário de ações do Coletivo Cultura Bethânia, o “ViaSlam” vai realizar o primeiro evento com batalha de poesia falada. O encontro está marcado para o dia 30 de janeiro, às 14h, no Teatro Municipal. O projeto se constitui a partir das iniciais do nome da cidade de Viana e do entendimento de que a poesia e os slams são “vias” de acesso, criação, difusão, promoção e valorização da cultura periférica. O proponente do projeto na Lei Aldir Blanc é o slamer Jhenis do Carmo.
O sistema de competição do ViaSlam incluirá três fases, e os três poetas finalistas receberão uma premiação. “É importante ressaltar que os slams vêm se constituindo como espaço de fala e reinvindicações de grupos socialmente excluídos da sociedade, como negros, mulheres e LGBTQIA+ e população periférica, fazendo com que os temas declamados estejam ligados a questões sociais e de vivência desses sujeitos”, destaca Drica Coelho.
- O QUE É: Primeiro campeonato de poesia falada da cidade de Viana
- QUANDO: 30 de janeiro
- HORÁRIO: 14h
- LOCAL: Teatro Municipal de Viana (Avenida Florentino Avidos, 2.146, Centro, Viana)
- QUE PARTICIPA: 16 poetas, sendo 8 homens e 8 mulheres; a primeira seleção foi realizada em novembro e as vagas remanescentes serão divulgadas no Instagram @culturabethania.
CINE CRIA
O cineclube foi criado com o objetivo de descentralizar o acesso ao cinema e abordar questões de raça, gênero e estratificação social. A programação do Cine Cria teve início em 11 de janeiro e se continua nos dias 18 e 25 de janeiro e 01 de fevereiro, sempre às 19h30, no Centro de Inclusão Produtivo da Beleza (Escola de Beleza), em Nova Bethânia. O local comporta um público de 25 pessoas.
Para as sessões foi escolhida a série "Olhos que Condenam", disponível na Netflix, sobre o caso verídico de cinco jovens negros que foram injustamente acusados de um estupro no Central Park, em 1989. Após a exibição, haverá debate sobre o conteúdo apresentado.
- O QUE É: exibição da série em quatro episódios “Olhos que Condenam” (When They See Us, EUA, 2019)
- QUANDO: 18, 25 de janeiro e 01 de fevereiro
- HORÁRIO: 19h30
- ONDE: Centro de Inclusão Produtivo da Beleza (Escola de Beleza), Rua Vesúvio, nº 4, Nova Bethânia, Viana
- CAPACIDADE DE PÚBLICO: 25 pessoas
O QUE É O COLETIVO CULTURAL BETHÂNIA?
O Coletivo Cultura Bethânia foi criado em 22 de agosto de 2019 com o intuito de promover diálogos e ações de políticas públicas para os jovens da região da Grande Bethânia, em Viana. Os idealizadores do projeto são Drica Coelho e Ramon Matheus.
Inicialmente, o projeto se chamava “Movimento da Juventude de Viana”. Ao longo desses dois anos de atuação, o grupo promoveu sessões de cineclubismo, batalhas de poesia falada e rodas de conversa com crianças, adolescentes e jovens da região. Em 2021, o coletivo foi selecionado pelo Edital de Artes Integradas nº 06/2021, da Prefeitura de Viana, por meio da Lei Aldir Blanc. Saiba mais no Instagram: @culturabethania e no Facebook @coletivoculturabethânia.