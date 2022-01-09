De acordo com especialista, casas de espetáculos podem exigir a obrigatoriedade do passaporte vacinal para liberar a entrada do público Crédito: Freepik/ bedneyimages

Your browser does not support the audio element. Shows e festas: o que a lei diz sobre comprovante de vacina, ingressos, cancelamentos e testes rápidos

Com todos os municípios em risco baixo para o novo coronavírus, em dados divulgados pelo Mapa de Risco do Governo Estadual na sexta-feira, dia 31 de dezembro, e o progresso da vacinação da população contra a Covid-19, os eventos culturais no Espírito Santo estão a todo o vapor. Decididamente, o Verão de 2022 não vai ser igual àquele que passou.

Com tantos shows rolando (especialmente no litoral capixaba), podem pintar algumas dúvidas no público, como: se os eventos podem proibir a entrada de quem não se vacinou ou se somente um teste rápido de 48 horas, comprovando que a pessoa não está infectada pela Covid-19, já vale para não ser barrado "no baile". Ah, sim: o uso de máscara realmente é obrigatório?

Para tirarmos essas e outras dúvidas, "HZ" conversou com o advogado Leonardo Barbieri, especialista em questões jurídicas ligadas ao entretenimento, e com Kelly Andrade, advogada do consumidor. De cara, Andrade definiu um ponto que gera discussões acaloradas: a necessidade do comprovante vacinal para frequentar atividades culturais e o uso obrigatório de máscaras.

"O decreto que define a obrigação da apresentação de comprovante vacinal (com as duas doses do imunizante) e do uso de máscaras tem sido regularizado pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal. As casas de shows e eventos devem cumprir esse decreto de forma obrigatória, sob pena de sanções, como multas e suspensão de funcionamento e de também sofrerem ações penais por violarem as normas de saúde pública vigentes", defende a advogada.

Leonardo Barbieri atenda ainda a questões relacionadas à capacidade de público e se os "famosos" testes rápidos para a Covid-19 servem como comprovante de acesso aos shows. "As casas e produtores devem seguir as orientações normativas do Governo Estadual. A portaria da Secretaria de Estado da Saúde (SESA/ES) mostra que não é permitida a entrada de pessoas que não estejam vacinadas, portanto, apenas o teste de 48 horas não serve de comprovação. Além disso, é preciso ficar atendo ao controle de público. É permitida apenas a capacidade de 50% da ocupação do local, estipulada pelo Corpo de Bombeiros", explica.

Lançada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em outubro de 2021 , e válidas a partir de 8 de novembro do mesmo ano, as regras para o Espírito Santo definem que, para os municípios classificados em risco baixo, a ocupação de público em atividades em locais fechados poderá ser de, no máximo, 50% da capacidade, com limite de 1,2 mil pessoas. Em locais abertos, está liberado o limite de 50% de sua ocupação (a ser definido pelo Corpo de Bombeiros). Nos dois casos, os espectadores adultos precisam estar completamente vacinados.

INGRESSOS

Por falar em verão, o passado, de 2021, quando a crise sanitária relacionada à Covid-19 estava atingindo o ápice no país, muitos shows e eventos culturais precisaram ser cancelados. Perguntamos aos especialistas como o consumidor deve se portar caso ainda não tenha recebido o dinheiro dos ingressos.

"O Governo Federal lançou duas leis (14.046/2020 e 14.186/2021) que desobriga o reembolso imediato do valor pago pelo consumidor para eventos cancelados em razão da pandemia da Covid-19 até 31 de dezembro de 2021. A lei também assegura aos produtores o direito de remarcação dos eventos até 31 de dezembro de 2022", adianta Kelly Andrade, afirmando que a empresa também tem a possibilidade de oferecer créditos para compras de ingressos para outras apresentações, desde que sejam realizadas até 31 de dezembro de 2022.

"O reembolso do valor do ingresso só é possível caso a empresa produtora não puder remarcar o evento e nem conceder o crédito, que será feito no mesmo prazo que expira em 31 de dezembro de 2022", complementa a especialista. "Os consumidores que se sentirem prejudicados por não terem a possibilidade de serem reembolsados, podem acionar o poder judiciário, uma vez que se trata de relação de consumo". Resumindo: se você não desejar o crédito, precisa entrar na Justiça para conseguir o dinheiro pago no ingresso.

Leonardo Barbieri detalha que a lei emergencial veio para socorrer financeiramente o setor de eventos, paralisados por quase dois anos por conta da crise sanitária.

"É um apoio a produtores culturais e casas de shows, para que as empresas consigam saldar seus compromissos e gastos, especialmente com os custos decorrentes a realizações dos espetáculos que não puderam ser realizados, inclusive dando suporte para futuras restituições", explica.

Lei garante ao organizador o prazo de devolução do valor do ingresso até 31 de dezembro de 2022 Crédito: nikitabuida/ Freepik

Barbieri define que a justiça, neste caso, tenta equilibrar os dois lados: o do empreendedor e do consumidor. "A Lei trouxe a possibilidade de equilibrar as finanças do produtor cultural, que ainda está passando por dificuldades por conta da crise, mas também dá o direito de o público garantir a possibilidade de remarcação de um evento. Nenhum lado sai perdendo", acredita.

De acordo com Kelly Andrade, o consumidor tem 120 dias (a partir da data do cancelamento do show) para solicitar à produtora se opta pela remarcação ou pela disponibilização de crédito. "Na prática, os juízes tendem a estender esse prazo e têm aplicado o Código de Direito do Consumidor, pois muitas pessoas desconhecem a regra", explica a especialista.

"A produtora dos eventos precisa disponibilizar e informar os canais de atendimento (seja e-mail, plataformas ou redes sociais), para que o cliente deixe registrado o que deseja receber", incrementa.

Andrade detalha que os créditos podem ser usados até 31 de dezembro de 2022. "Eles também servem para outros eventos da produtora. O consumidor tem o direito de abater a diferença no valor dos ingressos. Mas é importante ressaltar que o pedido de crédito precisa ser feito na época do cancelamento do show".

MUDANÇAS COM A VIRADA DO ANO

"A partir de 1º de janeiro de 2022, a lei 14.186/2021 deixou de ser aplicada. Portanto, volta a valer as regras do Código de Direito do Consumidor, afirmando que o reembolso precisar ser feito imediatamente e integralmente, inclusive o valor pago em taxas de conveniência, assim que o show for cancelado. Os produtores precisam informar para os clientes os canais de comunicação para requererem o reembolso", explica Kelly Andrade.