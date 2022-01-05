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Gusttavo Lima adia dois shows no ES após testar positivo para Covid-19

Apresentações em Guriri e Guarapari serão reagendadas e novas datas serão divulgadas em breve. Israel e Rodolffo e Tico Santa Cruz também passam pela mesma situação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:10

Gusttavo Lima durante o show
Gusttavo Lima durante o show "Embaixador in Colatina", no dia 19 de novembro de 2021 Crédito: Instagram/@gusttavolima
Gusttavo Lima é mais um artista que teve de cancelar shows no Espírito Santo por conta da Covid-19. O cantor testou positivo para a doença nesta quarta-feira (5) e seu escritório informou que ele não participará de eventos marcados até o dia 9.
Segundo o comunicado, Gusttavo está assintomático e cumprirá o isolamento em casa. Ele participaria do evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre, em Goiás, nesta quarta (5), e faria shows de sexta a domingo.
"Os shows programados para os dias 07, 08 e 09/01 nas cidades de Caldas Novas (GO), Guriri e Guarapari (ES), respectivamente, serão adiados e as novas datas divulgadas em breve. Agradecemos pela compreensão de todos", finaliza o comunicado.
Segundo o Cafe de La Musique, a nova data do show de Gusttavo Lima no espaço será no dia 28 de janeiro. Quem tiver o ingresso em mãos "poderá usá-lo para o novo evento do dia 9, bem como, poderá usar também na nova data anunciada. Basta apresentar o ingresso na entrada dos dois eventos.".
Quem optar pela devolução do valor pago pelo ingresso deverá entrar em contato pelo email [email protected] e solicitar o reembolso.
O Festival de Verão Guriri foi procurado pela reportagem para informar sobre o reagendamento e possível devolução de ingressos, mas, até o momento, não tivemos resposta. Quando a casa se manifestar, a matéria será atualizada.

OUTROS SHOWS CANCELADOS

Gusttavo Lima não é o único artista a ter apresentações canceladas no Espírito Santo neste início de 2022 por conta da Covid-19. O cantor Wesley Safadão anunciou o cancelamento de um show que seria realizado em Guarapari no dia 2 de janeiro. O motivo: parte da banda do cantor foi infectada pelo vírus.
Nesta terça-feira (4), a dupla Israel e Rodolffo adiou os três shows que teriam no Espírito Santo no próximo fim de semana. Segundo nota publicada nas redes sociais, o motivo é que Israel e integrantes da equipe testaram positivo para a Covid-19.
Na mesma data, o cantor Tico Santa Cruz anunciou em suas redes sociais que também testou positivo para a doença. " Infelizmente vou ter que adiar o show do dia 6, que aconteceria em Piúma, no Espírito Santo. O show vai ser adiado, em breve passaremos as datas novas", disse Tico, que já tomou as duas doses da vacina.

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