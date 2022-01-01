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  • Após casos de Covid-19 na banda, show de Wesley Safadão é cancelado em Guarapari
Todos estão em isolamento

Após casos de Covid-19 na banda, show de Wesley Safadão é cancelado em Guarapari

O evento aconteceria neste domingo (2), no beach club P12 Parador Internacional
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 12:40

O cantor Wesley Safadão
O cantor Wesley Safadão Crédito: Instagram/@wesleysafadao
Em comunicado pelas redes sociais na manhã deste sábado (1º), o cantor Wesley Safadão anunciou o cancelamento de um show que seria realizado em Guarapari neste fim de semana. 
O evento aconteceria no domingo (2), no beach club P12 Parador Internacional, e o artista iria se apresentar ao lado de Raí Saia Rodada e Marcynho Sensação, atualmente um dos nomes mais quentes da pisadinha.
De acordo com o comunicado, o evento teve que ser cancelado porque parte da banda do cantor contraiu Covid-19, mas não especificou se o artista também foi contagiado pela doença.
"Informamos que, após a realização de um novo exame RT-PCR, parte da banda do cantor Wesley Safadão testou positivo para Covid-19. Por esse motivo, os shows que seriam realizados hoje (1º) e amanhã (2), em Itajaí (SC), Jurerê (SC) e Guarapari (ES), respectivamente, serão cancelados", afirmou a nota.
E o informativo continua, relatando o estado de saúde da equipe. "O escritório do artista tranquiliza a todos sobre o estado de saúde da banda de Wesley, que, nesse momento, encontra-se em isolamento e com todos os cuidados necessários. Após o cumprimento de todo protocolo necessário, Wesley Safadão e sua banda retornarão a agenda de shows, que será devidamente divulgada em suas redes", adianta. 
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da P12 Parador Internacional Guarapari para saber quais providências serão tomadas. Foi informado, em nota oficial da casa de eventos, que o estabelecimento será aberto normalmente no domingo (02), com as demais atrações já confirmadas.
Para quem preferir não ir aos shows, será possível pedir reembolso do valor pago, em solicitação que deverá ser feita até às 15h de domingo.
Sem Wesley Safadão
P12 comunica que mantém shows de domingo (02) Crédito: P12 Parador

Atualização

01/01/2022 - 4:34
A P12 Parador enviou nota esclarecendo providências a serem tomadas pelo público que adquiriu ingressos. Foi informado, em nota oficial da casa de eventos, que o estabelecimento será aberto normalmente no domingo (02), com as demais atrações já confirmadas. Para quem preferir não ir aos shows, será possível pedir reembolso do valor pago, em solicitação que deverá ser feita até às 15h de domingo. A matéria foi atualizada.

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