Filipe Ret e Don Juan se apresentam em Guarapari

Filipe Ret Crédito: Dennis Romano

O rapper Filipe Ret e o funkeiro Don Juan desembarcam no Espírito Santo, no próximo domingo (02). O show promete agitar Guarapari no beach club Sauim Playa, a partir das 17h. As apresentações fazem parte do Guarapa Session, que reúne diversos nomes da música nacional. Os ingressos custam R$100 (1º lote, meia, área VIP) e R$200 (1º lote, inteira, área VIP).

Conhecido como sucessor de Marcelo D2, Filipe Ret subiu ao palco pela primeira vez em meados de 2003, fazendo freestyle em uma batalha de MCs na Lapa (RJ) e, de lá pra cá, não parou mais. Ret tem dois videoclipes gravados e uma legião de fãs pelo Brasil. Nas redes sociais, os posts curtos e filosóficos garantem milhares de curtidas e seguidores ao músico.

Já o funkeiro Don Juan, 20, se tornou uma explosão em visualizações e acessos no atual cenário musical. Compositor desde os 12 anos, ele desponta como um dos artistas mais executados no streaming. Com "Bipolar", o cantor ficou em primeiro lugar no Top 200 por três semanas e permanece no podio também com as músicas em parcerias de Maiara e Maraísa (“Vai Ter que Aguentar”), Tierry (“Lockdengo”) e DJ Alok (“Liberdade").