Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Roda de Boteco leva shows gratuitos à Prainha até 9 de janeiro
Para curtir

Roda de Boteco leva shows gratuitos à Prainha até 9 de janeiro

Programação começa nesta quarta-feira (29). Entre as atrações, o cantor Rodrigo Balla e as bandas SambAdm e Sambachoro. Evento ainda conta com muita comida de boteco a partir de R$ 10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 09:00

Botequim da Vila - edição natalina do Roda de Boteco, na Prainha, em Vila Velha
Botequim da Vila: a edição natalina do Roda de Boteco acontece numa tenda montada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Bruno Lira/Divulgação
Shows gratuitos, ao ar livre, na Prainha de Vila Velha, com as delícias do Roda de Boteco e cerveja gelada. Que tal? É o que aguarda capixabas e turistas no Botequim da Vila, que acontece anexo à Vila Natalina, até o dia 9 de janeiro.
No palco montado na Prainha, o público vai poder contar com o sertanejo de Rickson Maioli (dia 29) e de Rodrigo Balla (dia 30), os sons de PH Dias (01) e o samba e o pagode de Sambachoro (02) e Sambadm (05). Outros artistas também vão se apresentar nos próximos dias - e sendo confirmados aos poucos nas redes sociais do @rodadeboteco. 
Não vão faltar também, é claro, as delícias dos botecos de Vila Velha que estão participando do evento em formato de rodízio: há opções a partir de R$ 10 e delícias como espetinhos e porções de kieber, frango, tilápia, camarão, fritas, calabresa, pasteis e muitas outras opções. 
Há também trucks com cerveja artesanal, sorvete e churros. A estrutura conta com grande parte coberta e cadeiras e mesas. Há ainda ambientes "instagramáveis" para que o público garanta sua foto perfeita. 
*Com informações da assessoria

SERVIÇO

  • BOTEQUIM DA VILA
  • Onde: Prainha, em Vila Velha
  • Quando: Aberto todos os dias, até 9 de janeiro (exceto no dia 31 de dezembro). De segunda a sexta, a partir de 18h. Aos sábados, a partir de 16h. Aos domingos, a partir de 15h
  • Entrada gratuita

  • PROGRAMAÇÃO MUSICAL
  • Quarta, 29/12, 20h30, Rickson Maioli, sertanejo
  • Quinta, 30/12, 20h30, Rodrigo Balla, sertanejo
  • Sexta, fechado
  • Sábado, 01/01, 20h30, PH Dias. Vários ritmos
  • Domingo, 02/01, 20h30, Sambachoro, samba e pagode
  • Quarta, 05/01, 20h30, Sambadm, samba e pagode

Veja Também

Sem programação para o réveillon 2022? Veja as festas no ES

Justiça proíbe funcionamento do Cafe de La Musique Guarapari a dois dias de abrir

De Mariana Aydar a Edson Duarte, Itaúnas terá 30 shows até o dia 2 de janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cerveja Cultura Música Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados