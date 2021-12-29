Roda de Boteco leva shows gratuitos à Prainha até 9 de janeiro

Shows gratuitos, ao ar livre, na Prainha de Vila Velha, com as delícias do Roda de Boteco e cerveja gelada. Que tal? É o que aguarda capixabas e turistas no Botequim da Vila, que acontece anexo à Vila Natalina, até o dia 9 de janeiro.
No palco montado na Prainha, o público vai poder contar com o sertanejo de Rickson Maioli (dia 29) e de Rodrigo Balla (dia 30), os sons de PH Dias (01) e o samba e o pagode de Sambachoro (02) e Sambadm (05). Outros artistas também vão se apresentar nos próximos dias - e sendo confirmados aos poucos nas redes sociais do @rodadeboteco.
Não vão faltar também, é claro, as delícias dos botecos de Vila Velha que estão participando do evento em formato de rodízio: há opções a partir de R$ 10 e delícias como espetinhos e porções de kieber, frango, tilápia, camarão, fritas, calabresa, pasteis e muitas outras opções.
Há também trucks com cerveja artesanal, sorvete e churros. A estrutura conta com grande parte coberta e cadeiras e mesas. Há ainda ambientes "instagramáveis" para que o público garanta sua foto perfeita.
*Com informações da assessoria
SERVIÇO
- BOTEQUIM DA VILA
- Onde: Prainha, em Vila Velha
- Quando: Aberto todos os dias, até 9 de janeiro (exceto no dia 31 de dezembro). De segunda a sexta, a partir de 18h. Aos sábados, a partir de 16h. Aos domingos, a partir de 15h
- Entrada gratuita
- PROGRAMAÇÃO MUSICAL
- Quarta, 29/12, 20h30, Rickson Maioli, sertanejo
- Quinta, 30/12, 20h30, Rodrigo Balla, sertanejo
- Sexta, fechado
- Sábado, 01/01, 20h30, PH Dias. Vários ritmos
- Domingo, 02/01, 20h30, Sambachoro, samba e pagode
- Quarta, 05/01, 20h30, Sambadm, samba e pagode