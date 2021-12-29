Roda de Boteco leva shows gratuitos à Prainha até 9 de janeiro

Botequim da Vila: a edição natalina do Roda de Boteco acontece numa tenda montada na Prainha, em Vila Velha Crédito: Bruno Lira/Divulgação

Shows gratuitos, ao ar livre, na Prainha de Vila Velha, com as delícias do Roda de Boteco e cerveja gelada. Que tal? É o que aguarda capixabas e turistas no Botequim da Vila, que acontece anexo à Vila Natalina, até o dia 9 de janeiro.

No palco montado na Prainha, o público vai poder contar com o sertanejo de Rickson Maioli (dia 29) e de Rodrigo Balla (dia 30), os sons de PH Dias (01) e o samba e o pagode de Sambachoro (02) e Sambadm (05). Outros artistas também vão se apresentar nos próximos dias - e sendo confirmados aos poucos nas redes sociais do @rodadeboteco.

Não vão faltar também, é claro, as delícias dos botecos de Vila Velha que estão participando do evento em formato de rodízio: há opções a partir de R$ 10 e delícias como espetinhos e porções de kieber, frango, tilápia, camarão, fritas, calabresa, pasteis e muitas outras opções.

Há também trucks com cerveja artesanal, sorvete e churros. A estrutura conta com grande parte coberta e cadeiras e mesas. Há ainda ambientes "instagramáveis" para que o público garanta sua foto perfeita.

*Com informações da assessoria

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