De Mariana Aydar a Edson Duarte, Itaúnas terá 30 shows até o dia 2 de janeiro

A cantora Mariana Aydar é uma das atrações do Festival de Verão de Itaúnas Crédito: Divulgação

Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, no Norte do ES, terá muito forró a partir desta segunda-feira (27). A cidade recebe o Festival de Verão e Reveillon no Bar Forró, que promete apresentações até o dia 2 de janeiro de 2022.

A casa funcionará diariamente, das 6h às 22h, e terá shows de nomes como Trio Maracá (ES), Trio Dona Zefa (SP) e ForróD2 (PB) na programação. Os ingressos custam entre R$ 50 (dia 27) e R$ 350 (passaporte para todos os dias).

Entre as atrações, está a cantora Mariana Aydar, que se apresenta na quinta-feira (30). "Estou chegando com o meu quartetinho mágico: Cosme, Fê, Elton e Léo. Vamos fazer um show bem pé-de-serra, bem lindo. E eu espero todo mundo lá para gente forrozear, todo mundo junto", disse a cantora nas redes sociais do evento.

Janayna Pereira, ex-vocalista da banda Bicho de Pé, conhecida pelo sucesso "Nosso Xote", lembra que o evento será apenas para vacinados: "Vou tocar na noite do dia 31. Garanta seu passaporte antecipado, leve seu comprovante de vacinação, sua máscara. Vamos todos, em segurança, voltar a dançar aquele forró que a gente adora em Itaúnas".

"O certificado de vacinação covid-19 é obrigatório, conforme decreto estadual, favor informar o código de validação do certificado do conectsus que está ao lado do QR CODE no ato da compra, caso não tenha o certificado devido não ter sido inserido as informações no sistema do Ministério da saúde, informar que levará o comprovante no dia nesse campo", destaca a organização, informando que será necessário levar uma cópia impressa do comprovante de vacina, que ficará retido no evento para comprovação junto aos órgãos de fiscalização.

FESTIVAL DE VERÃO E RÉVEILLON DE ITAÚNAS 2021/2022

Quando: 27 de Dezembro de 2021 a 02 de Janeiro de 2022 - as 22h



27 de Dezembro de 2021 a 02 de Janeiro de 2022 - as 22h Onde: Bar Forró - Rua Ítalo Vasconcelos, nº 05, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra



Bar Forró - Rua Ítalo Vasconcelos, nº 05, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra Ingressos: R$ 50 (dia 27); R$55 (dia 28 ou 29); R$ 60 (dia 30); R$ 70 (dias 31, 1º ou 2); R$ 185 (passaporte de 30/12 a 02/01); R$ 350 (passaporte para os sete dias).

R$ 50 (dia 27); R$55 (dia 28 ou 29); R$ 60 (dia 30); R$ 70 (dias 31, 1º ou 2); R$ 185 (passaporte de 30/12 a 02/01); R$ 350 (passaporte para os sete dias). Vendas: no site Sympla



no site Sympla Classificação: 18 anos



18 anos *Obrigatório comprovante da vacina contra o COVID.



Informações: (41) 99963-7407

