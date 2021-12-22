Escolas de samba do ES esquentam os tamborins com ensaios; veja programação

As sete escolas de samba do Grupo Especial já ligaram as turbinas para o Carnaval de Vitória 2022. E até que o grande dia chegue, os apaixonados pelo gênero podem sentir o gostinho da folia pelos ensaios da bateria. As agremiações já iniciaram os ensaios para esquentar os tamborins para o carnaval. O desfile da categoria está previsto para acontecer no dia 19 de fevereiro, no Sambão do Povo, e a venda dos ingressos já está aberta.
O Grupo Especial é composto pelas escolas Andaraí, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos de Jucutuquara, Novo Império, Imperatriz do Forte e Piedade. Além da bateria, a maior parte dos ensaios conta com a presença de passistas, mestre-sala e porta-bandeira e até das baianas.
Confira a programação de ensaios das agremiações:
Imperatriz do Forte
- Quando: segundas-feiras
- Horário: 19h
- Local: Na quadra da Escola, no bairro Forte São João, em Vitória
- Ingressos: Gratuito.
- Atrações: Bateria, passistas, comunidade, intérprete oficial e grupo musical.
Novo Império
- Quando: quintas-feiras
- Horário: 19h30
- Local: Quadra da Novo Império - Avenida Santo Antonio, 301, Caratoíra, Vitória
- Ingressos: Gratuito.
- Atrações: Ensaios da Comunidade, com todos os departamentos presentes.
Andaraí
- Quando: quartas-feiras
- Horário: 19h
- Local: Praça Álvaro Amorim, Santa Martha, Vitória
- Ingressos: Gratuito
- Atrações: Intérpretes, Passistas, comissão de frente, casais de mestre-sala e porta-bandeira e baianas.
Boa Vista
- Quando: sextas-feiras
- Horário: 21h
- Local: Quadra da Escola em Itaquari - Cariacica (Rua Muniz Freire, número 55)
- Ingressos: R$ 10 antecipados (Rede Farmes Itaquari)/ R$ 15 na hora
- Atrações: Bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, Emerson Xumbrega e grupo de pagode.
Unidos da Piedade
- Quando: Todos os sábados de janeiro de 2022
- Horário: 19h
- Local: Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
- Ingressos: Ainda não foram divulgados.
- Atrações: 08/01: Ensaio geral ( atração a confirmar ); 15/01: Aniversário da escola; 22/01: Ensaio de verão = Piedade + Regional da Nair + atração surpresa; 29/01: Ensaio geral (atração a confirmar)
Unidos de Jucutuquara
- Quando: Aos domingos
- Horário: 18h30
- Local: Arena Coruja (Anchietinha) em Jucutuquara
- Ingressos: R$ 10
- Atrações: baterias, rainhas, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, velhas guardas, destaques e musas.
Mocidade Unida da Glória
- Quando: Aos domingos
- Horário: 20h
- Local: Quadra da MUG - Glória, Vila Velha
- Ingressos: R$ 10, na bilheteria.
- Atrações: os ensaios da agremiação contam Ricardinho da MUG e grupo musical, bateria Pura Ousadia, baianas, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira.
- Mais informações: (27) 99889-1209