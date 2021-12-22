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Carnaval capixaba

Escolas de samba do ES esquentam os tamborins com ensaios; veja programação

As agremiações do Grupo Especial realizam os ensaios da bateria semanalmente até os dias de folia. O desfile desta categoria no Carnaval de Vitória está previsto para acontecer no dia 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 08:00

Ensaio da Mocidade Unida da Glória
Ensaio da Mocidade Unida da Glória Crédito: Fávio Rocha
As sete escolas de samba do Grupo Especial já ligaram as turbinas para o Carnaval de Vitória 2022. E até que o grande dia chegue, os apaixonados pelo gênero podem sentir o gostinho da folia pelos ensaios da bateria. As agremiações já iniciaram os ensaios para esquentar os tamborins para o carnaval. O desfile da categoria está previsto para acontecer no dia 19 de fevereiro, no Sambão do Povo, e a venda dos ingressos já está aberta
O Grupo Especial é composto pelas escolas Andaraí, Independente de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Unidos de Jucutuquara, Novo Império, Imperatriz do Forte e Piedade. Além da bateria, a maior parte dos ensaios conta com a presença de passistas, mestre-sala e porta-bandeira e até das baianas.
Confira a programação de ensaios das agremiações:

Imperatriz do Forte

  • Quando: segundas-feiras
  • Horário: 19h
  • Local: Na quadra da Escola, no bairro Forte São João, em Vitória
  • Ingressos: Gratuito.
  • Atrações: Bateria, passistas, comunidade, intérprete oficial e grupo musical.

Novo Império

  • Quando: quintas-feiras
  • Horário: 19h30
  • Local: Quadra da Novo Império - Avenida Santo Antonio, 301, Caratoíra, Vitória
  • Ingressos: Gratuito.
  • Atrações: Ensaios da Comunidade, com todos os departamentos presentes.
Ensaio da bateria da Escola de Samba Novo Império
Ensaio da bateria da Escola de Samba Novo Império Crédito: Zanete Dadalto

Andaraí

  • Quando: quartas-feiras
  • Horário: 19h
  • Local: Praça Álvaro Amorim, Santa Martha, Vitória
  • Ingressos: Gratuito
  • Atrações: Intérpretes, Passistas, comissão de frente, casais de mestre-sala e porta-bandeira e baianas.
Criança na bateria da escola de samba Andaraí
Criança na bateria da escola de samba Andaraí Crédito: Acervo Escola de Samba Andaraí

Boa Vista

  • Quando: sextas-feiras
  • Horário: 21h
  • Local: Quadra da Escola em Itaquari - Cariacica (Rua Muniz Freire, número 55)
  • Ingressos: R$ 10 antecipados (Rede Farmes Itaquari)/ R$ 15 na hora
  • Atrações: Bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, Emerson Xumbrega e grupo de pagode.

Unidos da Piedade

  • Quando: Todos os sábados de janeiro de 2022
  • Horário: 19h
  • Local: Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória 
  • Ingressos: Ainda não foram divulgados. 
  • Atrações: 08/01: Ensaio geral ( atração a confirmar );  15/01: Aniversário da escola;  22/01: Ensaio de verão = Piedade + Regional da Nair + atração surpresa; 29/01: Ensaio geral (atração a confirmar)

Unidos de Jucutuquara

  • Quando: Aos domingos
  • Horário: 18h30
  • Local: Arena Coruja (Anchietinha) em Jucutuquara
  • Ingressos: R$ 10
  • Atrações: baterias, rainhas, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, velhas guardas, destaques e musas.
Ensaio da escola de samba Unidos de Jucutuquara
Ensaio da escola de samba Unidos de Jucutuquara Crédito: Alexandre Aguiar

Mocidade Unida da Glória

  • Quando: Aos domingos
  • Horário: 20h
  • Local: Quadra da MUG - Glória, Vila Velha
  • Ingressos:  R$ 10, na bilheteria. 
  • Atrações: os ensaios da agremiação contam Ricardinho da MUG e grupo musical, bateria Pura Ousadia, baianas, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira. 
  • Mais informações: (27) 99889-1209
Ensaio da Mocidade Unida da Glória
Ensaio da Mocidade Unida da Glória Crédito: Fávio Rocha

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