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Música

Com entrada gratuita, roda de samba formada só por mulheres agita Vitória

Evento "Mulheres na Roda de Samba” será realizado, neste sábado (11), na quadra da Pega no Samba, em Consolação, a partir das 15h. Projeto acontece simultaneamente em nove países e mais de 37 cidades brasileiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 17:23

Mulheres na Roda de Samba chega a sua 4º edição
Mulheres na Roda de Samba chega a sua 4º edição e conta com mais uma edição no Espírito Santo Crédito: Naira Pinudo
Um evento pensado especialmente para o universo feminino. O “Mulheres na Roda de Samba” chega a sua 4ª edição, neste sábado (11), formando várias rodas de samba comandadas apenas por mulheres em vários lugares do Brasil e do mundo para enaltecer o gênero musical que é a cara do Brasil. Em Vitória, o encontro acontece na quadra da GRES Pega no Samba, em Consolação, a partir das 15h.
Cantoras e instrumentistas de mais de 37 cidades no Brasil vão participar do evento, quem também acontecerá na Argentina, Chile, França, Holanda, Itália, Portugal, Japão e Uruguai. A homenageada neste ano é Alcione, a "Marrom".
Para Fernanda Assis, cantora e compositora capixaba, o movimento tem sido muito importante no combate ao machismo no meio do samba. “O movimento une mulheres de todas as idades, tem sido muito importante. Ele traz para o público talentos que são 'impedidos' de mostrar seus dons, pelo meio ainda machista. Estamos chegando para mostrar igualdade. Precisamos apenas de respeito. Lugar de mulher é onde ela quiser”, afirmou Fernanda.
Na edição capixaba, a Roda de Samba de Mulheres trará as convidadas Monique Rocha, Dorkas Nunes, Ana Cris, Nanda Assis, Eliane Sabino, Elaine Vieira, Aline Martins, Brenda Mozer. As atrações continuarão com  o grupo Batuqdellas, Carro do Axé e Bateria Locomotiva cantando sambas de enredo sobre mulheres, em Vitória. Para entrar no evento, é preciso levar um pacote de absorvente, que será entregue a projetos que combatem a Pobreza Menstrual.

O PROJETO

A iniciativa tem como objetivo criar conexões reunindo projetos femininos no mundo da música, mais especificamente no samba, em todo território nacional. O Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba é um evento anual, que teve sua primeira edição em 24 de novembro de 2018.
Idealizado pela cantora Dorina, o projeto tem a proposta de unir as rodas de samba femininas, criando uma rede entre as artistas e aumentando as trocas culturais, além de contribuir para fortalecer a divulgação para o público da força feminina do samba.
  • MULHERES NA RODA DE SAMBA
  • Quando: sábado (11 de dezembro)
  • Horário: 15h
  • Local: Quadra da GRES Pega no Samba, em Consolação
  • Entrada: Um pacote de absorvente
  • Atrações: Roda de Samba de Mulheres e convidadas, Dj Dani, Batuqdellas, Carro do Axé e Bateria Locomotiva cantando sambas de enredo sobre mulheres.

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