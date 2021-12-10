Com entrada gratuita, roda de samba formada só por mulheres agita Vitória

Mulheres na Roda de Samba chega a sua 4º edição e conta com mais uma edição no Espírito Santo Crédito: Naira Pinudo

Um evento pensado especialmente para o universo feminino. O “Mulheres na Roda de Samba” chega a sua 4ª edição, neste sábado (11), formando várias rodas de samba comandadas apenas por mulheres em vários lugares do Brasil e do mundo para enaltecer o gênero musical que é a cara do Brasil. Em Vitória, o encontro acontece na quadra da GRES Pega no Samba, em Consolação, a partir das 15h.

Cantoras e instrumentistas de mais de 37 cidades no Brasil vão participar do evento, quem também acontecerá na Argentina, Chile, França, Holanda, Itália, Portugal, Japão e Uruguai. A homenageada neste ano é Alcione, a "Marrom".

Para Fernanda Assis, cantora e compositora capixaba, o movimento tem sido muito importante no combate ao machismo no meio do samba. “O movimento une mulheres de todas as idades, tem sido muito importante. Ele traz para o público talentos que são 'impedidos' de mostrar seus dons, pelo meio ainda machista. Estamos chegando para mostrar igualdade. Precisamos apenas de respeito. Lugar de mulher é onde ela quiser”, afirmou Fernanda.

Na edição capixaba, a Roda de Samba de Mulheres trará as convidadas Monique Rocha, Dorkas Nunes, Ana Cris, Nanda Assis, Eliane Sabino, Elaine Vieira, Aline Martins, Brenda Mozer. As atrações continuarão com o grupo Batuqdellas, Carro do Axé e Bateria Locomotiva cantando sambas de enredo sobre mulheres, em Vitória. Para entrar no evento, é preciso levar um pacote de absorvente, que será entregue a projetos que combatem a Pobreza Menstrual.

O PROJETO

A iniciativa tem como objetivo criar conexões reunindo projetos femininos no mundo da música, mais especificamente no samba, em todo território nacional. O Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba é um evento anual, que teve sua primeira edição em 24 de novembro de 2018.

Idealizado pela cantora Dorina, o projeto tem a proposta de unir as rodas de samba femininas, criando uma rede entre as artistas e aumentando as trocas culturais, além de contribuir para fortalecer a divulgação para o público da força feminina do samba.