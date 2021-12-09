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Decoração

Natal de Cachoeiro de Itapemirim terá neve e castelo de Papai Noel neste ano

Prefeitura prepara decoração de Natal em praças da cidade, que terá até máquina de fazer neve artificial. Além disso, também está sendo montada a já tradicional árvore de natal da cidade, que neste ano terá 17 metros de altura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 15:11

Árvore de 17 metros de altura está sendo montada na Praça de Fátima, em Cachoeiro
Árvore de 17 metros de altura está sendo montada na Praça de Fátima, em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI
Cachoeiro de Itapemirim terá até neve no Natal deste ano. Segundo a prefeitura da cidade, uma máquina de neve artificial está entre as atrações preparadas pelo órgão para celebrar a data neste ano.
 “Durante o mês de dezembro, as principais praças de Cachoeiro serão pontos de encontro para a população do município, que aproveitará o momento para, também, consumir no comércio local. Isso contribuirá para aquecer ainda mais a economia da região durante o fim de ano”, ressalta o prefeito de Cachoeiro”, Victor Coelho.
A máquina de neve estará na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio, que contará ainda com iluminação e decoração especial, além de um castelo de Papai Noel. Além disso, também está sendo montada a já tradicional árvore de natal da cidade, que neste ano terá 17 metros de altura, e, certamente, será pano de fundo para muitas fotografias nas próximas semanas.
 O espaço estará aberto à visitação, desde que seguidos os protocolos de combate á Covid-19, como a utilização de máscaras e distanciamento sempre que possível.

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Já na praça Jerônimo Monteiro, as árvores e palmeiras do local receberão contornos de luzes de Led, e o Palácio Bernardino Monteiro também ganhará iluminação especial. Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, a decoração de Natal deste ano tem um significado muito especial.
“Preparamos um belo espaço para celebrarmos essa época tão bonita, que deixará nossa cidade ainda mais bela durante o mês de dezembro. Entretanto, o mais importante é oferecer, com respeito aos protocolos contra a Covid-19, um espaço de confraternização para familiares e amigos, depois de momentos tão difíceis nos últimos dois anos”, comenta.
*Com informações da Prefeitura de Cachoeiro

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