Natal de Cachoeiro de Itapemirim terá neve e castelo de Papai Noel neste ano

Árvore de 17 metros de altura está sendo montada na Praça de Fátima, em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI

Cachoeiro de Itapemirim terá até neve no Natal deste ano. Segundo a prefeitura da cidade, uma máquina de neve artificial está entre as atrações preparadas pelo órgão para celebrar a data neste ano.

“Durante o mês de dezembro, as principais praças de Cachoeiro serão pontos de encontro para a população do município, que aproveitará o momento para, também, consumir no comércio local. Isso contribuirá para aquecer ainda mais a economia da região durante o fim de ano”, ressalta o prefeito de Cachoeiro”, Victor Coelho.

A máquina de neve estará na Praça de Fátima, na avenida Beira Rio, que contará ainda com iluminação e decoração especial, além de um castelo de Papai Noel. Além disso, também está sendo montada a já tradicional árvore de natal da cidade, que neste ano terá 17 metros de altura, e, certamente, será pano de fundo para muitas fotografias nas próximas semanas.

O espaço estará aberto à visitação, desde que seguidos os protocolos de combate á Covid-19, como a utilização de máscaras e distanciamento sempre que possível.

Já na praça Jerônimo Monteiro, as árvores e palmeiras do local receberão contornos de luzes de Led, e o Palácio Bernardino Monteiro também ganhará iluminação especial. Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, a decoração de Natal deste ano tem um significado muito especial.

“Preparamos um belo espaço para celebrarmos essa época tão bonita, que deixará nossa cidade ainda mais bela durante o mês de dezembro. Entretanto, o mais importante é oferecer, com respeito aos protocolos contra a Covid-19, um espaço de confraternização para familiares e amigos, depois de momentos tão difíceis nos últimos dois anos”, comenta.