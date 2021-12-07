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Até 9 de janeiro

Vila Velha terá edição especial de Natal do Roda de Boteco

O Botequim da Vila reunirá bares do festival em uma praça de alimentação na Vila de Natal, na Prainha, com petiscos a partir de R$ 10
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 18:20

Extraordinário, bolinho de polenta criado pelo restaurante Regina Maris para o Roda de Boteco
Extraordinário, bolinho de polenta do Regina Maris premiado no Roda de Boteco Crédito: Gustavo Gracindo
Se você é da boemia e sentiu falta do Roda de Boteco este ano, já pode se animar e seguir rumo ao Parque da Prainha, em Vila Velha, a partir desta quinta-feira (9). É lá que o badalado festival gastronômico terá uma edição especial de fim de ano, o Botequim da Vila, com uma praça de alimentação repleta de opções de petiscos. 
De 9 de dezembro a 9 de janeiro, o espaço, que compóe a Vila de Natal de Vila Velha, reunirá dezenas de bares participantes do festival Roda de Boteco. Os estabelecimentos, muitos deles já premiados e bastante conhecidos pelo público, farão um revezamento para servir seus petiscos no local. As porções custarão a partir de R$ 10.

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Regina Maris, Gostinho Mineiro, JP Petiscaria e Petiscaria do Jojô, que já conquistaram troféus em edições passadas do Roda, marcam presença nos primeiros dias, ao lado de Churrasquinho do Gugu, Só Santo Botequim, Peruggia's Botequim e de um clássico da Prainha, Claudinei Lanches. Exagerado Churros e Else Beer completam o cardápio. 
A entrada no Botequim da Vila é gratuita, e o público encontrará petiscos feitos com camarão, tilápia, carne de sol e torresmo, só para citar os ingredientes mais emblemáticos da boemia capixaba. O tradicional kiéber também tem presença garantida. 
A Vila de Natal, da qual faz parte o Botequim da Vila, tem como atrações uma árvore natalina de 23 metros de altura, Casa do Papai Noel e presépio, além de iluminação cênica e decorativa em todo o Parque da Prainha. Além de corais natalinos, a programação cultural inclui apresentações musicais, com entrada gratuita.
BOTEQUIM DA VILA - RODA DE BOTECO ESPECIAL DE NATAL
Quando: de 9 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro de 2022. 
Onde: na Vila de Natal, localizada do Parque da Prainha, em Vila Velha.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 18h à meia-noite. Sábado e domingo, das 12h à meia-noite.
Entrada gratuita.
Com informações da assessoria de imprensa do evento.

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