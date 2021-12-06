Vila Velha terá caravana pelas ruas e Vila Natalina com posto de vacinação

Inauguração de Vila Natalina, em Vila Velha, acontece nesta semana Crédito: Divulgação | PMVV

O Natal em Vila Velha começa a dar as caras. Na última sexta-feira (3), o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, inaugurou a árvore no fim da Praia de Itaparica. Mas este promete ser só o início de uma série de ações para o período festivo. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, esta será a maior comemoração natalina da cidade. Entre as atividades, a cidade ainda ganhará uma Vila Natalina com direito a posto de vacinação e testagem contra a Covid-19, uma Vila Gastronômica, caravana de Natal e decoração por 18 bairros.

Itapuã, Centro, Praia das Gaivotas, Coqueiral de Itaparica, Normília da Cunha, Ibes, Araçás, Jardim Colorado, Guaranhuns, Novo México, Barra do Jucu, Avenida Carlos Lindenberg (próximo ao Atacadão), Riviera da Barra, Santa Paula, Vale Encantado, Ponta da Fruta, Paul e Glória são os bairros que ganham ornamentos em praças e nas principais vias neste ano.

Para levar a magia de Natal a mais espaços, uma Caravana de Natal parte já na quarta (8) e invade as ruas da cidade. A estreia será nesta quarta-feira (8), a partir das 18h no bairro Normília da Cunha. Os próximos bairros a receberem a Caravana serão Prainha (9), Coqueiral de Itaparica (10), Praia das Gaivotas (11 e 12), Guaranhuns (13), Novo México e Jardim Colorado (14), Araçás (15), Ibes (16), Barra do Jucu (17), Ponta da Fruta – Parque da Baleia (18), Praia de Itaparica – Praça dos Ciclistas (19), Santa Paula e Riviera da Barra (20), Vale Encantado (21), Paul (22) e Centro – Praça Duque de Caxias (23). No dia 12 de dezembro, a partir das 9h, ainda haverá um Pedal de Natal, saindo da Praia de Itapuã, em frente à avenida Jair de Andrade, até a Prainha.

De acordo com o secretário executivo de Turismo, Esporte e Cultura, Cícero Ribeiro a programação foi pensada para que as pessoas se desloquem o mínimo possível, recebam a magia do Natal perto de casa, num momento onde muitos ainda estão impactados financeiramente por conta da pandemia.

“As cinco regiões da cidade vão receber a Caravana, que consiste em um mini trio elétrico decorado, onde o Papai Noel vai chegar em cada local, junto com personagens natalinos e infantis. Os bairros que vão receber a comitiva estarão enfeitados. O maior destaque desse momento é o espírito de coletividade, onde muitos puderam contribuir, deixar sua digital para que a cidade tenha um momento de esperança"

VILA NATALINA COM POSTO MÉDICO E GASTRONOMIA

Além disso, a prefeitura garante que 102 escolas da rede municipal de ensino serão ornamentadas neste fim de ano. Por falar em escola, os próprios alunos da rede municipal participam da decoração das árvores que irão compor a Vila Natalina. O espaço, localizado na Prainha, contará com a Casa do Papai Noel, presépio, uma árvore de 23 metros de altura, iluminação cênica e decorativa. A inauguração acontece na quinta-feira (9), às 18h, com o show da banda Clube Big Beatles.

A vila também terá uma agenda de apresentações, uma feira gastronômica e um posto médico. O horário de funcionamento da Vila será de segunda a sexta, das 18h às 23h, e sábado e domingo, das 12h às 23h.

“A Vila Gastronômica, cuja estrutura será a de uma grande tenda com expositores, bares e botequins de Vila Velha, além de artesanato, fomentando o comércio local”, informou o secretário Paulo Renato Fonseca Junior.

Durante todos os dias, a Vila Natalina contará ainda com posto de vacinação, posto de testagem em massa e posto médico para atender a população. Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, a proposta é acolher os moradores da cidade e turistas de forma segura.

“Tudo foi pensado com muito cuidado, carinho, envolveu muitas pessoas, entre elas alunos da nossa rede de educação. As escolas participaram da confecção das árvores de Natal que estarão por toda a Vila Natalina, para que o espírito de paz, união e pensamentos positivos, tome conta de nossa cidade. Lembrando de todos os cuidados que estamos tomando contra a Covid-19”, comentou o prefeito.

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