Domingos Martins está toda iluminada para o Natal; veja a decoração

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Domingos Martins foi a primeira cidade totalmente decorada para o Natal em 2021. Apesar de não ter programação de shows e eventos neste ano, a cidade está preparada para encantar os visitantes que passarem por lá neste fim de ano.

Os principais pontos da cidade, como a Praça Arthur Gerhardt, o Portal da Cidade e a Casa da Cultura, receberam enfeites repletos de luzes. Entre os destaques está o túnel de 80 metros, com 120 mil micro lâmpadas, instalado na Rua de Lazer, no Centro de Domingos Martins.

Natal 2021: Túnel de Luzes na Rua de Lazer, em Domingos Martins Crédito: Fernando Madeira

Já a Praça Arthur Gerhardt ganhou vários ornamentos com o tema do natalino. Uma das principais atrações será um balão de seis metros, iluminado com 20 mil micro lâmpadas. Os visitantes poderão entrar e sentar no balão para fazerem fotos. O local também ganhará uma mini Vila do Papai Noel e uma árvore de Natal.

Além disso, comunidades que ficam no interior da cidade também ganharão uma decoração especial. Ao todo, serão 250 mil micro lâmpadas que irão trazer o clima natalino para o município.

A Prefeitura ressalta que, em virtude da pandemia da Covid-19, o Brilho de Natal de 2021 não terá abertura oficial e nem a tradicional Vila do Papai Noel (em tamanho maior), como nos anos anteriores. A previsão é que a decoração fique exposta até o dia 06 de janeiro de 2022.