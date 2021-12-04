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Então é natal

Domingos Martins está toda iluminada para o Natal; veja a decoração

Entre os espaços que ganharam decoração estão a Rua de Lazer, a Praça Arthur Gerhardt, o Portal da Cidade e a Casa da Cultura. Apesar de toda iluminação, a cidade não terá programação neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 08:12

Domingos Martins foi a primeira cidade totalmente decorada para o Natal em 2021. Apesar de não ter programação de shows e eventos neste ano, a cidade está preparada para encantar os visitantes que passarem por lá neste fim de ano.
Os principais pontos da cidade, como a Praça Arthur Gerhardt, o Portal da Cidade e a Casa da Cultura, receberam enfeites repletos de luzes. Entre os destaques está o túnel de 80 metros, com 120 mil micro lâmpadas, instalado na Rua de Lazer, no Centro de Domingos Martins.
Natal 2021: Túnel de Luzes na Rua de Lazer, em Domingos Martins
Natal 2021: Túnel de Luzes na Rua de Lazer, em Domingos Martins Crédito: Fernando Madeira
Já a Praça Arthur Gerhardt ganhou vários ornamentos com o tema do natalino. Uma das principais atrações será um balão de seis metros, iluminado com 20 mil micro lâmpadas. Os visitantes poderão entrar e sentar no balão para fazerem fotos. O local também ganhará uma mini Vila do Papai Noel e uma árvore de Natal.
Além disso, comunidades que ficam no interior da cidade também ganharão uma decoração especial. Ao todo, serão 250 mil micro lâmpadas que irão trazer o clima natalino para o município.
A Prefeitura ressalta que, em virtude da pandemia da Covid-19, o Brilho de Natal de 2021 não terá abertura oficial e nem a tradicional Vila do Papai Noel (em tamanho maior), como nos anos anteriores. A previsão é que a decoração fique exposta até o dia 06 de janeiro de 2022.
*Com informações da Prefeitura de Domingos Martins

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