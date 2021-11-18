Caravana de Natal da Coca-Cola chega ao ES no dia 2 de dezembro

Caravana Coca-Cola passará pelo ES de 2 a 23 de dezembro Crédito: Divulgação/Mercedes

O Natal vem vindo e, junto com ele, uma atração é esperada pelos capixabas: a Caravana de Natal da Coca-Cola. Neste ano, o comboio natalino passará pelas ruas do Espírito Santo de 2 a 23 de dezembro. Segundo a assessoria da marca, mais detalhes serão divulgados até o fim do mês.

São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também serão destino da ação. Nestes estados, os caminhões da Caravana são iluminados em LED e Black Light. Telas gigantes na carroçaria trazem imagens super-realistas, como do líquido da Coca-Cola transbordando na caçamba enquanto o veículo se movimenta.

Em 2021, a multinacional trabalha a campanha "O Natal se torna mágico quando estamos juntos", que promete despertar o verdadeiro sentido da época e celebrar as relações humanas. O vídeo foi divulgado há 12 dias no YouTube. Assista abaixo.

2020

No ano passado, o tema da campanha foi "Juntos Como Nunca". Seis veículos formaram a Caravana Coca-Cola, que rodou o Espírito Santo, priorizando os bairros residênciais para manter o público em casa durante a pandemia da Covid-19.