Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Caravana de Natal da Coca-Cola chega ao ES no dia 2 de dezembro
Já é Natal

Caravana de Natal da Coca-Cola chega ao ES no dia 2 de dezembro

Detalhes serão divulgados até o fim do mês pela companhia. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também confirmaram a passagem do comboio
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:43

Caravana Coca-Cola passará pelo ES de 2 a 23 de dezembro
Caravana Coca-Cola passará pelo ES de 2 a 23 de dezembro Crédito: Divulgação/Mercedes
O Natal vem vindo e, junto com ele, uma atração é esperada pelos capixabas: a Caravana de Natal da Coca-Cola. Neste ano, o comboio natalino passará pelas ruas do Espírito Santo de 2 a 23 de dezembro. Segundo a assessoria da marca, mais detalhes serão divulgados até o fim do mês.
São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também serão destino da ação. Nestes estados, os caminhões da Caravana são iluminados em LED e Black Light. Telas gigantes na carroçaria trazem imagens super-realistas, como do líquido da Coca-Cola transbordando na caçamba enquanto o veículo se movimenta.
Em 2021, a multinacional trabalha a campanha "O Natal se torna mágico quando estamos juntos", que promete despertar o verdadeiro sentido da época e celebrar as relações humanas. O vídeo foi divulgado há 12 dias no YouTube. Assista abaixo.

2020

No ano passado, o tema da campanha foi "Juntos Como Nunca". Seis veículos formaram a Caravana Coca-Cola, que rodou o Espírito Santo, priorizando os bairros residênciais para manter o público em casa durante a pandemia da Covid-19.
"O trajeto dos caminhões não será divulgado previamente para incentivar as pessoas a acompanharem o espetáculo de suas casas. A rota irá priorizar avenidas largas e de grande circulação de veículos", descreveu a marca.

Veja Também

Santuário de São José de Anchieta é reaberto ao público após quase 3 anos de obras

Websérie celebra a tradição cultural de Goiabeiras, em Vitória

Réveillon 2022: confira a programação de festas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Coca-Cola Cultura espírito santo Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados