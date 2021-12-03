Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Colatina lança programação de Natal com teatro, música e dança
De graça

Colatina lança programação de Natal com teatro, música e dança

A programação começa neste sábado (4) e vai até o dia 19 de dezembro, sempre às 19h. A Área Verde da Avenida Beira-Rio receberá apresentações de coral, teatro, contação de histórias, ginástica rítmica e balé
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:08

Natal em Colatina, noroeste do Espírito Santo
Árvore de Natal montada em 2020, na Área Verde da Avenida Beira-Rio Crédito: Tiago Correia
A magia do Natal está chegando a Colatina. A cidade do Noroeste do Espírito Santo preparou uma programação especial para celebrar a época mais iluminada do ano, com o Natal do Centenário – Luzes da Cidade. As atrações começam a partir deste sábado (4) e vão até o dia 19 de dezembro.
O público poderá conferir, gratuitamente, apresentações de coral, teatro, contação de histórias, ginástica rítmica e balé. Toda a programação acontece na Área Verde da Avenida Beira-Rio, sempre às 19 horas.
  • Programação de Natal

  • 4 de dezembro19h
  • Projeto Deixai Vir A Mim – Coral Igreja Resgate

  • 5 de dezembro – 19h
  • A Magia do Natal
  • Grupo de Ginástica Ritmica do Colégio Marista
  • Apresentação Musical
  • Grupo América 4

  • 12 de dezembro – 19h
  • Contação de Histórias
  • Tia Day e Turminha
  • Apresentação de balé
  • Escola ArtVida

  • 18 de dezembro – 19h
  • Apresentação Musical
  • Escola de Música CEMA

  • 19 de dezembro – 19h
  • Apresentação Musical
  • Projeto Sinfonia
  • O quarto de Estrela
  • Cia Teatral Art’manha
*Com informações da Prefeitura de Colatina

Veja Também

Artista plástica da Serra vai expor obras no Museu do Louvre, na França

Natal em Santa Teresa terá cantatas e festival gourmet; veja a programação

Agremiações contam como "não deixam o samba morrer" durante o ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados