Colatina lança programação de Natal com teatro, música e dança

A magia do Natal está chegando a Colatina. A cidade do Noroeste do Espírito Santo preparou uma programação especial para celebrar a época mais iluminada do ano, com o Natal do Centenário – Luzes da Cidade. As atrações começam a partir deste sábado (4) e vão até o dia 19 de dezembro.
O público poderá conferir, gratuitamente, apresentações de coral, teatro, contação de histórias, ginástica rítmica e balé. Toda a programação acontece na Área Verde da Avenida Beira-Rio, sempre às 19 horas.
- Programação de Natal
- 4 de dezembro – 19h
- Projeto Deixai Vir A Mim – Coral Igreja Resgate
- 5 de dezembro – 19h
- A Magia do Natal
- Grupo de Ginástica Ritmica do Colégio Marista
- Apresentação Musical
- Grupo América 4
- 12 de dezembro – 19h
- Contação de Histórias
- Tia Day e Turminha
- Apresentação de balé
- Escola ArtVida
- 18 de dezembro – 19h
- Apresentação Musical
- Escola de Música CEMA
- 19 de dezembro – 19h
- Apresentação Musical
- Projeto Sinfonia
- O quarto de Estrela
- Cia Teatral Art’manha
*Com informações da Prefeitura de Colatina