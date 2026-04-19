Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)

Uma chuva de granizo foi registrada no município de Fundão, na Grande Vitória, no início da tarde deste domingo (19). O fenômeno começou por volta das 13h e durou cerca de 30 minutos (veja no vídeo acima).





Segundo relato da professora e pedagoga Dayanne Alves, de 34 anos, a chuva teve mudança na intensidade durante o período, com aumento no tamanho das pedras de gelo. Ela contou ainda que nunca tinha visto chuva de granizo de perto. "Foi impressionante. Logo depois o sol voltou", disse.





Fundão está entre os municípios sob alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido até o fim deste domingo, prevê chuva de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h, com baixo risco para ocorrências como alagamentos, queda de energia e descargas elétricas.