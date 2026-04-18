ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

O Espírito Santo tem alerta amarelo de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (18). O aviso abrange 32 municípios na Grande Vitória e do Sul do Estado.
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19). Nesse nível, o risco de ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.
Confira lista de cidades afetadas pelo alerta
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivácqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
*Com informações do g1 ES