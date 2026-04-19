Motociclista morre em acidente com carro na ES 257, em Aracruz

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na ES 257, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (18). De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, a vítima foi identificada como Cherlles Pereira da Silva, de 32 anos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os agentes chegaram ao local, o motociclista já estava sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM informou que a vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já o motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.
O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou depoimento e foi liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A corporação explicou que a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.