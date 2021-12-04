Filmes e séries de Natal: 31 produções que estreiam no streaming em 2021

Pode preparar a pipoca! A época mais encantadora e mágica do ano está entre nós: o Natal. E para deixar o brilho natalino ainda melhor, as plataformas de streaming apostaram em conteúdos com a temática. Sendo a maioria comédias românticas, as obras - entre filmes, séries e animações - trazem histórias que acontecem neste período do ano em que o amor e a prosperidade estão no ar. É só escolher e assistir.