Filmes e séries de Natal: 31 produções que estreiam no streaming em 2021

Pode preparar a pipoca! A época mais encantadora e mágica do ano está entre nós: o Natal. E para deixar o brilho natalino ainda melhor, as plataformas de streaming apostaram em conteúdos com a temática. Sendo a maioria comédias românticas, as obras - entre filmes, séries e animações - trazem histórias que acontecem neste período do ano em que o amor e a prosperidade estão no ar. É só escolher e assistir.
O HZ reuniu os lançamentos nos catálogos dos principais serviços de streaming no Brasil: Netflix, Prime Video, Star+, Disney+ e HBO Max. São 31 produções que prometem deixar esse período repleto de leveza e amor. A maior parte das obras já está disponível para os assinantes.
HBO MAX
- NATAL EM 8 BITS
- No Natal, Jake (Neil Patrick Harris) conta para os que estão em sua casa sobre sua aventura de quando era um garoto. Na mesma data comemorativa, só que em 1980, o jovem Jake (Winslow Fegley) embarca em uma aventura em busca do presente de Natal que realmente quer: o novo sistema de videogame Nintendo System.
NETFLIX
- A FAMÍLIA NOEL 2
- Jules Claus abraçou o Natal novamente e está se preparando para a época mais agitada do ano junto com o vovô Noel. Tudo parece correr conforme o planejado, até que Jules recebe uma carta muito especial com uma pergunta intrigante. Disponível no dia 7 de dezembro.
- UM MATCH SURPRESA
- Depois de encontrar o match perfeito, uma escritora decide atravessar o país e surpreender o pretendente no Natal, mas quem leva uma surpresa é ela.
- O BOM VELHINHO VOLTOU
- Quatro irmãs em conflito precisam aprender sobre união familiar na marra depois que o pai reaparece para o Natal na elegante mansão ancestral da família.
- ARRANJO DE NATAL
- A nova série da Netflix conta um improvável romance de Natal entre um rapper famoso e uma jornalista obstinada. Mas será que vai dar certo, apesar das diferenças?
- A PRINCESA E A PLEBEIA: AS VILÃS TAMBÉM AMAM
- Para recuperar uma valiosa relíquia de Natal, a rainha Margaret e a princesa Stacy pedem a ajuda de Fiona. Só que dessa vez, a sósia vem com um charmoso ex a tiracolo.
- VIDRADOS NO NATAL
- A primeira temporada de Vidrados no Natal traz cinco artistas para encher a oficina do vidro com criações natalinas. Mas só um deles vai para casa com um generoso presente de Natal.
- WAFFLES + MOCHI: UMA FESTA CONGELANTE
- No primeiríssimo Dia do Gelo, Waffles e Mochi descobrem que a tradição das festividades não envolve apenas comida, mas também passar bons momentos com quem amamos.
- UM MENINO CHAMADO NATAL
- O determinado Nikolas queria encontrar o pai, mas acabou se deparando com uma terra mágica habitada por duendes – e retornará para casa com um presente incrível.
- A SABIÁ SABIAZINHA
- Uma sabiá criada por uma família de camundongos faz um pedido à estrela da árvore de Natal. Será que ela finalmente vai encontrar seu lugar no mundo e aprender a voar?
- UM CASTELO PARA O NATAL
- Para escapar de um escândalo, uma escritora viaja para a Escócia. Lá, ela se apaixona por um castelo – mas vai ter que encarar o proprietário do lugar, um duque ranzinza.
- UM BRINDE AO NATAL: LUZES DA CIDADE
- Depois de um ano de relacionamento, Callie e Joseph deixam o rancho para resolver negócios de família na cidade e começam a pensar em casamento. Estreia dia 16 de dezembro
- UM CRUSH PARA O NATAL
- Desesperado para evitar o julgamento da família por estar solteiro, Peter convence o melhor amigo Nick a fingir que é seu namorado durante as festas de fim de ano.
- SHAUN, O CARNEIRO: AVENTURA DE NATAL
- Quando a caça de Shaun a uma meia maior atinge um obstáculo, a fazenda inteira parte para uma aventura selvagem de férias – completa com um trenó!
- DAVID E OS DUENDES DE NATAL
- Cansado de trabalhar, um duende foge para o mundo real para viver a magia do Natal com a ajuda de um novo amigo. Disponível no dia 6 de dezembro.
- COMO ACABAR COM O NATAL - 2ª TEMPORADA
- Em Como Acabar com o Natal: O Casamento, a filha pródiga, Tumi Sello (Busi Lurayi), vai para casa nas férias e consegue arruinar os planos de casamento da irmã. Agora, ela deve consertar a situação antes que seja tarde demais. Disponível no dia 10 de dezembro.
- STARBEAM: AVENTURA DE ANO NOVO
- Os maiores vilões de Summersette unem forças no ano-novo para enfrentar Zoey e a equipe Beam. Agora, a prima descolada Zara precisa salvar o dia. Disponível no dia 14 de dezembro.
- UMA ESPOSA DE NATAL
- O desejo de Natal de uma mãe - que envolve uma bela recompensa - desencadeia uma competição acirrada entre os filhos. Disponível a partir do dia 16 de dezembro.
- UNA NAVIDAD NO TAN PADRE
- Uma viagem para a praia vira uma loucura depois que Servando e Alicia, a obstinada tia de Alma, começam a competir para controlar o Natal. Disponível no dia 21 de dezembro.
- TUDO MENOS NATAL
- Um conto de Natal, uma comédia romântica e a história de um homem de trinta e poucos anos que aprende a se deixar levar pelo espírito natalino – muito a contragosto. Disponível no dia 24 de dezembro.
Amazon Prime Video
- UM NATAL APAIXONADO (2019)
- Uma professora de coral visita um aluno para convencer seu pai viúvo a deixá-lo participar do Show de Natal. Porém, durante a visita, eles acabam presos na casa numa nevasca e um grande amor começa a nascer. Chegou ao catálogo em novembro.
- UM ALEGRE NATAL (2017)
- Em Um Alegre Natal, após ser resgatada por um estranho de um acidente quase fatal, uma palestrante motivacional vê sua perspectiva de vida mudar, aprendendo, com essa nova vida, o verdadeiro sentido do Natal. Chegou ao catálogo em novembro.
- NATAL EM HOLLY LODGE (2017)
- Quando a empreiteira envia Evan para avaliar a pousada que Sophie Bennett herdou dos pais, eles se conectam imediatamente. Porém, a visita de Evan pode ameaçar os próximos Natais na pousada. Chegou ao catálogo em novembro.
- NATAL NO HOTEL PLAZA (2019)
- Uma historiadora é contratada para criar uma exibição de Natal no Hotel Plaza e junta-se a um simpático criador de decorações natalinas para trazê-la à vida. Chegou ao catálogo em novembro.
- UMA CONEXÃO PARA O NATAL (2017)
- A comissária de bordo Sydney é encarregada de tomar conta de Leah, uma menor desacompanhada em um vôo. Após Leah ser entregue com segurança ao seu pai, Jonathan, Sydney encontra um pacote que Leah esqueceu. Chegou ao catálogo em novembro.
- UMA VIAGEM DE NATAL (2017)
- Uma escritora resolve viajar durante o Natal, mas acaba tendo um contratempo quando percebe que a casa em que está hospedada também foi alugada por outras pessoas. Chegou ao catálogo em novembro.
- REENCONTRO DE NATAL (2017)
- A viúva de um militar aluga um apartamento para um capitão do Exército que se recupera de um acidente. Eles se unem para salvar o museu militar da cidade com um evento de Natal, e acabam se apaixonando. Chegou ao catálogo em novembro.
STAR+
- AMERICAN DAD
- Assim como muitas produções, “American Dad” tem episódios especiais de Natal. A grande diferença (e mais engraçada) é que a família Smith tem uma rivalidade constante com o próprio Papai Noel, sendo ele um vilão recorrente.
Disney+
- PAI DE CORAÇÃO
- O curta apresenta Nicole e seus dois filhos, Max e Ella, e seu padrasto Mike, que se muda para a casa da família. No centro desta história está um livro de histórias muito especial - um presente valioso para Max que o recebeu de seu pai biológico. O livro celebra como o poder da narrativa pode aprofundar os laços familiares e a magia da leitura em conjunto à medida que as histórias da Disney e da Pixar ganham vida. Na versão dublada, Péricles faz uma interpretação emocionante da música “O Amor é Maior”, escrita para o curta, que traz uma narrativa musical para o filme através do personagem Mike e substitui os diálogos.
- GAVIÃO ARQUEIRO
- Ambientada em Nova York após o blip, onde o ex-Vingador Clint Barton, também conhecido como Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) tem uma missão aparentemente simples: voltar para sua família a tempo do Natal. Mas quando uma ameaça de seu passado aparece, o Gavião relutantemente se une a Kate Bishop (Hailee Steinfiled), uma habilidosa arqueira de 22 anos e sua maior fã, para desvendar uma conspiração criminosa.
- ESQUECERAM DE MIM NO LAR, DOCE LAR
- Em 1990, o primeiro filme da franquia foi lançado, com Macaulay Culkin em um papel que é lembrado pelo público até os dias de hoje. Nele, uma família de Chicago planeja passar o Natal em Paris. Porém, em meio às confusões da viagem, um dos filhos, Kevin (Culkin), acaba esquecido em casa. O garoto de apenas oito anos é obrigado a se virar sozinho e defender a casa de dois insistentes ladrões.