Confira as estreias do Globoplay no mês de dezembro

Rômulo Estrella e Camila Queiroz em cena de "Verdades Secretas 2" - Crédito: Globo

Grandes estreias marcam o mês de dezembro no Globoplay. Entre os destaques, estão os dois últimos blocos de capítulos de ‘Verdades Secretas II’ , que trazem uma realidade inesperada. Giovanna (Agatha Moreira) é presa por desacato à autoridade e recebe uma visita surpresa de Angel (Camila Queiroz), que ameaça tirar a posse de Giovanna da empresa.

Os assinantes da plataforma também vão poder regozijar com ‘Gil na Califórnia’, um documentário original Globoplay que traz recortes especiais da vida do ex-BBB Gil do Vigor. O doc mostra desde a infância do economista em Recife, passando pela participação no reality até a chegada aos Estados Unidos, onde faz PhD.

‘Marighella’, primeiro longa-metragem de Wagner Moura como diretor, também é uma das estreias do streaming. A obra narra a história de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil na década de 1960. O elenco é formado por Seu Jorge, Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Bella Camero, Herson Capri, Humberto Carrão e Adriana Esteves. ‘Marighella’ é o filme brasileiro mais visto do ano, com sucesso de bilheteria nos cinemas.

A equipe comandada pelo jornalista Álvaro Pereira Jr., que conduz e dirige a série documental “A Corrida das Vacinas – Prevent Senior”, prepara um documentário inédito para o Globoplay sobre o caso da Prevent Senior. A reportagem investigativa vai mostrar como o convênio, especializado em idosos e com quase 600 mil clientes, se viu no centro de um dos maiores escândalos médicos da história do Brasil, acusado de distribuir remédios ineficazes para doentes infectados com o coronavírus e aplicar tratamentos experimentais sem autorização.

A novela ‘O Salvador da Pátria’ e a minissérie ‘Sex Appeal’ chegam à plataforma pelo projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia brasileira. Em ‘O Salvador da Pátria’, exibida em 1989, o deputado federal Severo Toledo Blanco (Francisco Cuoco), para abafar boatos sobre o seu relacionamento extraconjugal com Marlene (Tássia Camargo), resolve casar a jovem com o ingênuo Sassá Mutema (Lima Duarte), boia-fria que vive da colheita de laranjas. Já ‘Sex Appel’ mostra o universo da moda e da publicidade, com modelos em busca de dinheiro e fama.

Uma das novelas latinas mais conhecidas da história, ‘Maria do Bairro’ também estará disponível. Interpretada pela atriz e cantora Thalía, a trama conta a vida de Maria, uma catadora de lixo, menina de bom coração e de família humilde. Após ser acolhida por uma família rica e influente, os De La Veja, acaba se apaixonando por Luís Fernando (Fernando Colunga), um rapaz inconsequente, mas que muda de vida ao conhecê-la. Maria enfrenta muitos obstáculos em busca de sua felicidade.

Ele mexeu com o imaginário do povo brasileiro e, com suas histórias, causou emoções, tristezas e alegrias. Um especial inédito e original Globoplay promete homenagear um dos maiores autores da dramaturgia brasileira. O documentário ‘Gilberto Braga: Meu Nome é Novela’ revista a obra do autor, que faleceu em outubro deste ano, relembrando os projetos e personagens mais marcantes. Imagens de arquivo das novelas se misturam com entrevistas concedidas pelo próprio autor, que narra passagens emblemáticas da sua história.

Em ‘Poesia Que Transforma’, série documental e original Globoplay, Bráulio Bessa se encontra com brasileiros cujas histórias se cruzam com a do autor por meio de suas poesias. A cada episódio, uma poesia é construída por meio das histórias reveladas por seus personagens. Com uma linguagem poética e documental, a série mostra a vida dos brasileiros e como eles superam as dificuldades.

Programação de Dezembro 2021





01/12

Verdades Secretas II – Parte 4

Novela

Drama

Sinopse: Anos depois do desaparecimento de Alex, sua filha Giovanna quer descobrir o que aconteceu realmente e se vingar de Angel. A jovem modelo tem certeza que a antiga rival é responsável pela possível morte do pai e fará de tudo para que ela pague pelo assassinato.

Ano de Produção: 2021

Parte 4

Integras: Para Assinantes





03/12

The North Water

Série

Drama

Sinopse: Na esperança de escapar dos horrores de seu passado, Summer se encontra em uma jornada malfadada com um psicopata assassino. Em busca de redenção, sua história se torna uma dura luta pela sobrevivência no deserto ártico.

Elenco: Jack O'Connell, Colin Farrell, Sam Spruell.

Ano de Produção: 2021

Temporada 1 – 5 Episódios

Integras: Para Assinantes





04/12

Marighella

Filme

Drama

Sinopse: Um filme biográfico sobre Carlos Marighella, escritor marxista brasileiro, político e guerrilheiro que viveu no século XX e foi morto pela ditadura militar brasileira em 1969.

Elenco: Seu Jorge, Adriana Esteves, Humberto Carrão, Herson Capri, Bruno Gagliasso, Maria Marighella, Carla Ribas.

Ano de Produção: 2019

Integras: Para Assinantes





06/12

O Salvador da Pátria

Novela

Elenco: Lima Duarte, Maitê Proença, José Wilker, Betty Faria, Francisco Cuoco, Susana Vieira, Lúcia Veríssimo e Luís Gustavo.

Ano de Produção: 1989





07/12

Segredo Entre Amigas

Série

Drama, Romance

Sinopse: O relacionamento de Olivia parece perfeito. Depois de ser pedida em casamento, diversos acontecimentos revelam um mundo de segredos e mistérios.

Elenco: Katie McGrath, Abbie Cornish, Georgina Haig.

Ano de Produção: 2019

Temporada 1 – 8 Episódios

Integras: Para Assinantes





09/12

Murilo Couto 2021

Stand-Up

Sinopse: De volta ao Globoplay para mais uma retrospectiva bem-humorada, Murilo Couto comenta os principais destaques do ano, como a vacinação, BBB e Olimpíadas.

Ano de Produção: 2021

Integras: Para Assinantes





15/12

Verdades Secretas II – Parte 5 (Final)

Série

Drama

Sinopse: Anos depois do desaparecimento de Alex, sua filha Giovanna quer descobrir o que aconteceu realmente e se vingar de Angel. A jovem modelo tem certeza que a antiga rival é responsável pela possível morte do pai e fará de tudo para que ela pague pelo assassinato.

Ano de Produção: 2021

Parte 5

Integras: Para Assinantes





20/12

Sex Appeal

Minissérie

Elenco: Luana Piovani, Camila Pitanga, Danielle Winits, Carolina Dieckmann, Cláudia Rangel, Elizabeth Savalla, Dennis Carvalho, Mário Gomes, Nico Puig, Felipe Folgosi, Betty Lago, Cleide Yáconis, Walmor Chagas.

Ano de Produção: 1993





22/12

Poesia Que Transforma

Série Documental

Documentário

Sinopse: Bráulio Bessa vai se encontrar com brasileiros cujas histórias se encontram com a dele, através de suas poesias. A cada episódio vamos construindo uma poesia das histórias que vão sendo reveladas por seus personagens. Com uma linguagem poética e documental, vamos mostrar a vida dos brasileiros e como eles superam as dificuldades e escrevem suas histórias.

Ano de Produção: 2021

Temporada 1 – 5 Episódios

Integras: Para Assinantes





Outros lançamentos de dezembro

A Corrida das Vacinas – Prevent Senior

Episódio Especial

Documentário

Sinopse: Episódio traz todos os bastidores do escândalo envolvendo o plano de saúde Prevent Senior, acusado de ocultar mortes de pacientes que participaram de um estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina. Assim como “A corrida das Vacinas – Mercado Paralelo”, esse episódio vai entrar separado na plataforma e não dentro dos outros “Corrida das Vacinas”.

Ano de Produção: 2021

Integras: Para Assinantes





Maria do Bairro

Novela

Sinopse: Catadora de lixo, Maria é acolhida por uma família rica e influente. Na mansão dos De La Vega, a jovem humilde se apaixonará e enfrentará muitos obstáculos para ser feliz.

Elenco: Fernando Colunga, Itatí Cantoral, Irán Eory, Héctor Soberón, Montserrat Gallosa, Ana Patrícia Rojo, Meche Barba, Tito Guízar, Ludwika Paleta, Ariadna Welter, René Muñoz, Carmen Salinas, Manuel Saval.

Ano de Produção: 1995

185 Capítulos

Integras: Para Assinantes





Master Moley By Royal Invitation

Filme

Infantil

Sinopse: A história de um jovem Toupeira e sua aventura para colher uma rosa no Jardim da Rainha, sem saber que esse simples ato mudará, não apenas sua vida, mas a vida de todas as Toupeiras.

Ano de Produção: 2020

Integras: Para Assinantes





El Bronx – Parte 2

Novela

Drama, Ação

Sinopse: Dois jovens de históricos diferentes terão seus destinos traçados em uma das regiões mais perigosas da Colômbia, dominada pelo crime organizado, drogas e miséria.

Elenco: Rosmeri Marval, Ella Becerra, Jose Julian Gaviria, Carlos Manuel Vesga, Jim Muñoz, Santiago Soto, Ramiro Meneses.

Ano de Produção: 2019

Parte 2 – 41 Capítulos

Integras: Para Assinantes





Master Moley

Série

Infantil

Sinopse: Escondido bem abaixo do Castelo de Windsor, um antigo livro mágico dormiu por mil anos. A lenda conta que o Manual Místico de Magia Moley aguarda uma toupeira escolhida para trazer a paz entre humanos e toupeiras. Mestre Moley sonha com o dia em que se tornará o escolhido.

Ano de Produção: 2020

Temporada 1 – 13 Episódios (Parte 1)

Integras: Para Assinantes





Monk: Um Detetive Diferente

Série

Policial

Sinopse: Após o assassinato não resolvido de sua esposa, Adrian Monk desenvolve um transtorno obsessivo-compulsivo, um pavor de germes e contaminação, que lhe custa o seu trabalho como detetive. Contudo, ele continua a resolver crimes com a ajuda do ex-chefe.

Elenco: Tony Shalhoub, Bitty Schram, Jason Gray-Stanford, Ted Levine, Traylor Howard.

Ano de Produção: 2002 – 2009

8 Temporadas – 125 Episódios

Integras: Para Assinantes





Gilberto Braga: Meu Nome é Novela

Documentário

Sinopse: O especial inédito vai homenagear um dos maiores autores da dramaturgia brasileira, Gilberto Braga, que faleceu no último mês. Neste documentário de 45 minutos, vamos revisitar a sua obra, relembrando os principais projetos e personagens que marcaram o Brasil. Imagens de arquivo das novelas se misturam com entrevistas concedidas pelo próprio autor que narra passagens emblemáticas da sua história.

Ano de Produção: 2021

Integras: Para Assinantes





Doctor Who – Fim de Temporada

Série

Ação, Aventura, Ficção Científica

Sinopse: Um excêntrico extraterrestre, conhecido como Doutor, viaja pelo tempo e espaço em sua nave espacial, a TARDIS, para proteger a Terra e o cosmos de todos os tipos de perigo.

Elenco: Jodie Whittaker, Mandip Gill, John.

Ano de Produção: 2020

Temporada 13 – 6 Episódios

Integras: Para Assinantes





Além da Usurpadora – Especial

Novela

Romance, Drama

Sinopse: Um ano após os eventos do fim de “A Usurpadora”, Paulina é diagnosticada com uma doença grave e prepara, em segredo, uma nova Sra. Bracho para assumir seu lugar.

Elenco: Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere, Magda Guzmán, Juan Pablo Gamboa.

Ano de Produção: 1998

2 Episódios

Integras: Para Assinantes





Retrospectiva 2021

Série

Sinopse: Retrospectiva do ano de 2021.

3 Episódios

Integras: Para Assinantes





Covert Affairs: Assuntos Confidenciais

Série

Policial, Ação, Drama

Sinopse: Recém-saída da fazenda, Annie Walker deve se adaptar a vida desafiadora de um agente da CIA sob a orientação de seu gestor, Auggie. Mas logo ela percebe que seu recrutamento pode ter a ver com seu último namorado.

Elenco: Piper Perabo, Christopher Gorham, Kari Matchett, Anne Dudek, Sendhil Ramamurthy.

Ano de Produção: 2010 - 2014

5 Temporadas – 75 Episódios

Integras: Para Assinantes





Lançamentos para assinantes de Globoplay + canais ao vivo





Multishow





08/12

Prêmio Multishow

Apresentado por IZA e Tatá Werneck, o Prêmio Multishow 2021 celebra a música e premia os grandes destaques do ano.

Às 21h15, ao vivo no Multishow





22/12

Vai que Cola - Especial de Natal

Depois de um ano de volta ao Méier, o Natal está chegando e a família está animada! Há uma frente fria terrível chegando na cidade e a turma mais quente do Méier precisa dar um jeito de fazer mais um Natal memorável.

Às 22h30, ao vivo no Multishow

VOD no dia seguinte à exibição





GNT

17/12

Troféu Que História É Essa, Porchat? - Segunda Edição

No Troféu, Fabio e Dani Calabresa anunciam as categorias da noite, apontam os indicados e relembram as histórias mais marcantes da temporada. No estúdio junto a eles, temos uma plateia com os 12 indicados que interagem ao longo da transmissão com os nossos apresentadores e também contam outras histórias.





Ao vivo no GNT

Pré show exclusivo e aberto para não assinantes, no Globoplay





Lançamentos de áudio no Globoplay

Um panorama dos efeitos da pistolagem no Rio de Janeiro, a partir das histórias de matadores de aluguel e o rastro de crimes nunca solucionados que eles deixaram é tema do podcast “Pistoleiros”, primeira produção original Globoplay em parceria com o Jornal O Globo. Disponível a partir do dia 05 de dezembro no Globoplay, na Deezer e no site do jornal O Globo.