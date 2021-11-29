Séries e filmes de extraterrestres dignas de maratonar

A série “Solar Opposites” Crédito: Divulgação/Star+

A segunda temporada de “Solar Opposites” já está entre nós. Disponível na plataforma de streaming Star+, a série leva a marca dos criadores de Rick e Morty em quatro extraterrestres que fogem do seu planeta com a missão de proteger seu supercomputador que tem vida, e acabam caindo em um bairro tranquilo da Terra.

O grupo de quatro alienígenas vindo de um planeta mais evoluído se sentem isolados e desconfortáveis com os costumes dos terráqueos, mas os poucos vão se adaptando - ou quase - ao jeito de viver dos humanos. Entretanto, eles se recusam a abrir de mão de certos hábitos como encolher e aprisionar seus inimigos.

Além de “Solar Opposites”, a plataforma conta com outras grandes produções que apresentam personagens e enredos de galáxias.

Futurama (1999)

A série Futurama (1999) Crédito: Divulgação/Star+

Philip J. Fry é um rapaz de Nova York que trabalha como entregador de pizza no final do século XX. Um dia ele acidentalmente foi congelado criogenicamente e assim ficou por centenas de anos - até que descongelou na cidade nova iorquina do século XXXI, uma época cheia de maravilhas tecnológicas e com um grande abuso de substâncias químicas. Fry, então, consegue um emprego de entregador no Planet Express, empresa de seu único parente que está vivo, o professor Hubert J. Farnsworth. Lá, ele conhece Turanga, a capitã ciclope da Nave Planet Express, e o Bernder, um robô alcoólatra, fumante, cleptomaníaco e egocêntrico que se torna o melhor amigo de Fry.

Resident Alien (2021)

A série Resident Alien (2021) Crédito: Divulgação/Star+

Harry Vanderspeigle (interpretado por Alan Tudyk) é um alienígena que cai na Terra e decide assumir a identidade de um médico de uma pequena cidade em Colorado, nos Estados Unidos. Ele tem uma missão secreta, mas, vivendo entre os humanos, começa a ser tomado por um dilema: afinal, será que vale a pena salvar a humanidade?

Arquivo X (1993)

A série Arquivo X (1993) Crédito: Divulgação/Star+

Os agentes do FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) são o oposto um do outro: ele acredita em atividades paranormais e ela não. Juntos, eles investigam estranhos casos que os levam a conspirações alienígenas envolvendo o governo, e chegam até a colocar suas carreiras em risco. Mas não importa o que quer que fique no caminho, eles vão até o fim para resolver os casos que chegam em suas mãos.

The Orville (2017)

A série 'The Orville (2017) Crédito: Divulgação/Star+

Ed Grayson (Seth MacFarlane), que acaba de enfrentar um divórcio, assume a missão de comandar a nave exploratório Orville, e vê neste trabalho a chance de recomeçar sua vida. O capitão começa a montar uma equipe tão bem preparada quanto excêntrica, e é aí que descobre que uma das tripulantes será sua ex-esposa Kelly Grayson (Adrianne Palicki). Agora, não importa suas desavenças, juntos eles precisam aprender a conviver no espaço.

MIB - Homens de Preto (1997)

Filme MIB - Homens de Preto (1997) Crédito: Divulgação/Star+

Kay (Tommy Lee Jones) e Jay (Will Smith), os "Homens de Preto", são o maior segredo já mantido no universo. Eles são agentes de uma agência não-oficial do governo e responsáveis por monitorar todos os encontros com alienígenas na Terra. Ao investigar uma série de atividades extraterrestres, descobrem um terrorista intergaláctico cuja missão é assassinar dois embaixadores de galáxias opostas.

Alien (1979)

Filme 'Alien (1979) Crédito: Divulgação/Star+

Uma nave espacial, ao retornar para Terra, recebe estranhos sinais vindos de um asteróide. Ao investigarem o local, um dos tripulantes é atacado por um estranho ser. O que parecia ser um ataque isolado se transforma em um terror constante, pois o tripulante atacado levou para dentro da nave o embrião de um alienígena, que não para de crescer e tem como meta matar toda a tripulação. Toda franquia “Alien” está disponível no Star+.

O Predador (1987)

Filme O Predador (1987) Crédito: Divulgação/Star+

O major Alan "Dutch" Schaefer (Arnold Schwarzenegger) lidera uma equipe de resgate em uma selva da América Central para tentar encontrar um ministro estrangeiro e funcionários do governo que saíram da rota e se perderam. O exército acredita que eles estejam nas mãos de guerrilheiros, mas o que eles não imaginam é que a floresta esconde uma ameaça mortal: um ser de outro planeta, fortemente armado, que sente enorme prazer em matar. Toda a franquia “Predador” está disponível no Star+.

E.T. O Extraterrestre (1982)

Filme E.T. O Extraterrestre (1982) Crédito: Divulgação/Star+

E, claro que, não podia faltar esse clássico! O filme apresenta o garoto Elliott (Henry Thomas), que faz amizade com um pequeno alienígena inofensivo que está bem longe do seu planeta e o protege de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade.