Veja os lançamentos do Prime Video no mês de dezembro

O serviço de streaming Prime Video, do Amazon, anunciou os lançamentos de destaque no Brasil no mês de dezembro. Entre os destaques estão Bloodshot', Jumanji: Próxima Fase, LOL: Se Rir, Já Era!, 1917 e FC Bayern - Behind The Legend. Os assinantes podem conferir os conteúdos exclusivos nas versões on-line, via streaming, ou off-line, por meio de download, e também podem perguntar para a Alexa quais são os principais lançamentos do mês.