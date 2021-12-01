Veja os lançamentos do Prime Video no mês de dezembro

O serviço de streaming Prime Video, do Amazon, anunciou os lançamentos de destaque no Brasil no mês de dezembro. Entre os destaques estão Bloodshot', Jumanji: Próxima Fase, LOL: Se Rir, Já Era!, 1917 e FC Bayern - Behind The Legend. Os assinantes podem conferir os conteúdos exclusivos nas versões on-line, via streaming, ou off-line, por meio de download, e também podem perguntar para a Alexa quais são os principais lançamentos do mês.
O serviço alerta que diante da atual situação da pandemia no país, algumas opções de áudio não estão disponíveis. O motivo é a segurança dos profissionais que trabalham com dublagem. Além das produções que chegam ao serviço, confira também as principais novidades do mês nos canais Paramount+ e Starzplay, além das novidades da Loja Prime Video.
- Bloodshot - filme
- (Bloodshot, 2020)
- Data de lançamento: 1º de dezembro
- Sinopse: Ray Garrison, um soldado de elite que foi morto em batalha, é trazido de volta à vida por uma tecnologia avançada que lhe dá a capacidade de uma força sobre-humana e cura rápida. Com suas novas habilidades, ele vai atrás do homem que matou sua esposa - ou, pelo menos, quem ele acha que matou sua esposa.
- Elenco: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan e Toby Kebbell
- Direção: Dave Wilson
- Roteiro: Jeff Wadlow e Eric Heisserer
- O Mistério de Hailey Dean: Morto em Serviço
- (Hailey Dean Mysteries: Death On Duty, 2019)
- Data de lançamento: 1º de dezembro
- Sinopse: A psicóloga e ex-promotora Hailey Dean ajuda seu amigo, o detetive Garland Fincher, na investigação do assassinato de um ex-marinheiro.
- Elenco: Kellie Martin, Viv Leacock, Matthew MacCaull e Alvina August
- Direção: Michael Robison
- Roteiro: Nancy Grace e Michelle Ricci
- Jumanji: Próxima Fase - filme
- (Jumanji: The Next Level, 2019)
- Data de lançamento: 1º de dezembro
- Sinopse: Uma equipe de amigos retorna a Jumanji para resgatar um dos seus colegas, mas descobre que nada é como esperam. Os jogadores devem enfrentar níveis desconhecidos para escapar do jogo mais perigoso do mundo.
- Elenco: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan
- Direção: Jake Kasdan
- Roteiro: Jake Kasdan, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg
- Mr. Bean Temporada 1 - série
- (Mr. Bean, 1990)
- Data de lançamento: 1º de dezembro
- Sinopse: Mr. Bean, atrapalhado e infantil, tem dificuldade em concluir as tarefas mais simples da vida cotidiana, mas sua perseverança e desenvoltura frequentemente o permitem encontrar maneiras engenhosas de contornar os problemas.
- Elenco: Rowan Atkinson, Robin Driscoll, Matilda Ziegler e Matthew Ashforde
- Criação: Rowan Atkinson
- Roteiro: Rowan Atkinson, Robin Driscoll e Richard Curtis
- Os Órfãos - filme
- (The Turning, 2020)
- Data de lançamento: 1º de dezembro
- Sinopse: Uma jovem deixou seu emprego de professora para ser tutora de uma jovem herdeira rica que testemunhou a morte trágica de seu pai. Pouco depois de sua chegada, o irmão degenerado da jovem, que estava em um colégio interno, é mandado de volta para casa.
- Elenco: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince e Barbara Marten
- Direção: Floria Sigismondi
- Roteiro: Chad Hayes e Carey W. Hayes
- Where’s Waldo? Temporada 2 - série
- (Where’s Waldo?, 2020)
- Data de lançamento: 1º de dezembro
- Sinopse: Wally e Wanda são membros da Sociedade de Viajantes Mundiais, uma ordem internacional de viajantes investigadores que viajam o mundo todo para celebrar as culturas e resolver problemas por meio da observação.
- Elenco: Joshua Rush, Haley Tju, Eva Carlton e Thomas Lennon
- Direção: Seth Kearsley, Ricky Santana e Lianne Hughes
- Roteiro: Sam Cherington, Lucas Mills e John Tellegen
- Harlem Temporada 1 - série Original Amazon
- (Harlem, 2021)
- Data de lançamento: 2 de dezembro
- Sinopse: Harlem é uma nova série de comédia que segue um grupo de melhores amigas elegantes e ambiciosas do bairro do Harlem, Nova York, a meca da cultura negra na América. Juntas, elas crescem em suas carreiras, relacionamentos e compartilham sonhos de uma cidade grande.
- Elenco: Tyler Lepley, Meagan Good, Grace Byers e Shoniqua Shandai
- Direção: Malcolm D. Lee, Stacey Muhammad e Neema Barnette
- Roteiro: Britt Matt e Tracy Oliver
- LOL: Se Rir, Já Era! - série Original Amazon
- (LOL: Se Rir, Já Era!, 2021)
- Data de lançamento: 3 de dezembro
- Sinopse: Com apresentação de Tom Cavalcante e Clarice Falcão, o reality show contará com seis episódios de 30 minutos cada e participações de Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal. Juntos em um estúdio com 46 câmeras, os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir e, ao mesmo tempo, tentam fazer seus oponentes gargalharem. A última pessoa a restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor. O grupo terá a oportunidade de apresentar diversos estilos de comédia como stand-up, improviso, comédia física e de personagens, entre outros.
- Elenco: Tom Cavalcante, Clarice Falcão, Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal
- Showrunner: Pedro Antônio
- Direção: Eduardo Pupo
- Alex Rider Temporada 2 - série Exclusiva Amazon
- (Alex Rider, 2021)
- Data de lançamento: 3 de dezembro
- Sinopse: Quando o jovem Alex Rider descobre que seu tio Ian foi morto enquanto cumpria seu dever como um espião britânico, tudo muda para ele. Abordado por Alan Blunt, chefe de um ramo sombrio do MI6 conhecido como ‘The Department’, Alex descobre que foi treinado inconscientemente desde a infância para o perigoso mundo da espionagem. Pressionado a ajudar na investigação da morte de seu tio, Alex relutantemente assume uma nova identidade.
- Elenco: Otto Farrant, Vicky McClure, Brenock O'Connor e Ronke Adekoluejo
- Direção: Andreas Prochaska e Christopher Smith
- Roteiro: Guy Burt
- 1917 - filme
- (1917, 2019)
- Data de lançamento: 5 de dezembro
- Sinopse: Abril de 1917, Frente Ocidental. Dois soldados britânicos são enviados para entregar uma mensagem urgente a um regimento isolado. Se a mensagem não for recebida a tempo, o regimento cairá em uma armadilha e será massacrado. Para chegar ao destino, eles precisarão cruzar o território inimigo e a viagem será repleta de perigos.
- Elenco: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Daniel Mays e Colin Firth
- Direção: Sam Mendes
- Roteiro: Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns
- FC Bayern - Behind The Legend - série Exclusiva Amazon
- (FC Bayern - Behind The Legend, 2021)
- Data de lançamento: 8 de dezembro
- Sinopse: Acompanha o clube de futebol Bayern de Munique desde a vitória na final da Liga dos Campeões de 2020 até o final da temporada 2020/21, além de mergulhar na história da equipe.
- Direção: Nepomuk Fischer e Simon Verhoeven
- Produção: Christian Gampe,
*Com informações do Prime Video, do Amazon