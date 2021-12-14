Baile Voador vira festival e abre edital para selecionar atrações de 2022

O Baile Voador cresceu e será um festival em 2022. Sob o mote "Moro Em Um País Surreal", o evento irá ocupar tanto a sexta quanto o sábado de Carnaval, dias 25 e 26 de fevereiro, trazendo um total de 20 horas de música para a área verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Três atrações nacionais de peso já estão confirmadas: BaianaSystem; Bloco do Sargento Pimenta; e Dj Patricktor4, idealizador do badalado "Baile Tropical", que virá diretamente de Recife para animar os dois dias de Festival. Para preencher as demais horas de diversão, a produção realiza um edital de chamamento para selecionar bandas, blocos e artistas capixabas que irão compor o line-up do festival.
EDITAL
O edital, com inscrições abertas nesta terça-feira (14), é direcionado a artistas e bandas locais, que possam produzir uma proposta de apresentação musical em formato de carnaval, como frevo, maracatu, samba e arranjos similares, para compor o quadro de atrações musicais da edição 2022. Cada selecionado ganhará um cachê de R$ 3 mil.
A inscrição é gratuita e poderá ser realizada até 12 de janeiro de 2022, por meio do site oficial do Festival Baile Voador. O texto completo do edital estará disponível também no site.
- FESTIVAL BAILE VOADOR 2022 - MORO NUM PAÍS SURREAL
- Quando: 25 E 26 de fevereiro
- Onde: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
- Informações: (27) 99756-5454
- SEXTA DE CARNAVAL (25/02)
- Bloco Sargento Pimenta (RJ)
- DJ Patricktor4 (PE)
- Bandas, Blocos e Artistas Capixabas (Edital Voador)
- SÁBADO DE CARNAVAL (26/02)
- BaianaSystem (BA)
- DJ Patricktor4 (PE)
- Bandas, Blocos e Artistas Capixabas (Edital Voador)
- Ingressos: à venda no site superticket.com.br
- Passaporte (02 dias): R$ 65 (meia/ lote promocional/pista voadora); R$ 85 (Ingresso "Eco-Promo"/com direito a copo/pista voadora); R$ 115 (meia/ lote promocional/Espaço Voador VIP); R$ 135 (Ingresso "Eco-Promo"/ com direito a copo/Espaço Voador VIP)
- Dias Individuais (dia 25 ou 26): R$ 55 (meia/ lote promocional/pista voadora); R$ 65 (Ingresso "Eco-Promo"/com direito a copo/pista voadora); R$ 80 (meia/ lote promocional/Espaço Voador VIP); R$ 90 (Ingresso "Eco-Promo"/ com direito a copo/Espaço Voador VIP)