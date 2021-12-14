Baile Voador vira festival e abre edital para selecionar atrações de 2022

O Baile Voador cresceu e será um festival em 2022. Sob o mote "Moro Em Um País Surreal", o evento irá ocupar tanto a sexta quanto o sábado de Carnaval, dias 25 e 26 de fevereiro, trazendo um total de 20 horas de música para a área verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória.