Anitta fará ensaio de carnaval em Guarapari no mês de janeiro

A cantora Anitta se apresenta em seu bloco de carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, no parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2020 Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress

Anitta garantiu passagem do seu ensaio de carnaval pelo Espírito Santo. O projeto Ensaios da Anitta terá apenas quatro datas em 2022 e uma delas será para Guarapari. A apresentação da Girl From Rio em clima de carnaval será no dia 29 de janeiro, no Café de La Musique.

De acordo com a produção, serão quase três horas de show num palco 360º com músicas variadas de axé, funk e outros ritmos. A abertura dos portões está prevista para 15h.