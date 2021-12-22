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Anitta fará ensaio de carnaval em Guarapari no mês de janeiro

Serão apenas quatro datas do projeto no país e uma delas será no ES. Cantora vai apresentar o projeto num palco 360° em um show de quase três horas. Ingressos estão â venda
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 14:07

A cantora Anitta se apresenta em seu bloco de carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, no parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2020
A cantora Anitta se apresenta em seu bloco de carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, no parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2020 Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Anitta garantiu passagem do seu ensaio de carnaval pelo Espírito Santo. O projeto Ensaios da Anitta terá apenas quatro datas em 2022 e uma delas será para Guarapari. A apresentação da Girl From Rio em clima de carnaval será no dia 29 de janeiro, no Café de La Musique.
De acordo com a produção, serão quase três horas de show num palco 360º com músicas variadas de axé, funk e outros ritmos. A abertura dos portões está prevista para 15h.
Os ingressos estão à venda no site Brasilticket por R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia), no Lote B. 
Vale lembrar que o verão no Café de La Musique começa no próximo dia 30 de dezembro, com show de Alok. Além dele, o espaço terá apresentações de Dubdogz e Felipe Araujo; Thiaguinho e Ludmilla; Barões da Pisadinha; Harmonia do Samba, Matheus Fernandes, Israel & Rodolfo, Gusttavo Lima e Sahmara; Henrique e Juliano, Atitude 67, Vintage Culture, Meca, RDT, Fica Comigo, Chrigor, Kevin o Cris, Bhaskar e muito mais.

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