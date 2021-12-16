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Silva, Marina Sena e RDD embalam a chegada do verão com “Te Vi Na Rua”

Marina Sena confirma parceria com o cantor capixaba e fará show no Bloco do Silva em Vitória, no dia 12 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 19:00

RDD, Silva e Marina Sena no clipe de
RDD, Silva e Marina Sena no clipe de "Te Vi Na Rua" Crédito: Roncca
Nesta quinta-feira (16), a partir das 21h, chega em todas as plataformas digitais “Te Vi Na Rua”, parceria de Silva com Marina Sena e RDD. A parceria entre Silva e Marina também está confirmada para o dia 12 de fevereiro, quando acontece o Bloco do Silva em Vitória, onde a cantora também se apresenta.
“’Te Vi Na Rua'’ é uma música que surgiu da minha vontade de reencontrar meus amigos, daqueles flertes de verão e de dançar ao som de uma batida que só a Bahia tem. Nessa faixa juntei dois artistas que admiro de verdade, RDD com seu suingue soteropolitano e Marina Sena com seu borogodó arrasador. Acho que a inovação vem das boas misturas e eu tô sempre em busca de juntar mundos diferentes na minha música”, conta Silva.
A música também ganha um videoclipe acompanhado de malemolência e exalta cores e corpos dançantes na atmosfera que a Bahia oferece quase que exclusivamente. As gravações aconteceram na praia do Solar do Unhão (Gamboa), em Salvador.
O clipe foi dirigido por Mauricio Sacramento e Roncca, com edição/fxs de GIGS, e conta com a participação especial de Sebastian A Loba, Tertuliana (A Travestis) e Paulilo (Paulilo Paredão).
O rapper RDD também exaltou a parceria: “Foi primeiramente uma honra ter sido convidado pelo Silva. Fazer parte desse som, dessa música com Marina que tá despontando; o Silva tá fazendo essa reformulação da Bossa Nova. Acho que ele sempre traz essa coisinha da bossa ali, muito genuína dele.''
Ele ainda descreve a música e revela a sensação que a canção transmite. ''Leve, de bem com a vida, tem o ritmo da Bahia tradicionalzão, do samba reggae, de uma outra forma um pagodão ali presente, e está especial, com a Marina abrilhantando a faixa. É hitzasso pro verão'', completa. 

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