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Humor

Justiça nega censura prévia a Especial de Natal do Porta dos Fundos

O pedido foi feito por parte de uma associação católica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:00

Cena da animação
Cena da animação "Te Pego Lá Fora", do Porta dos Fundos Crédito: Paramount+
A Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira (15) pedido de uma associação católica para impedir a veiculação do Especial de Natal do Porta dos Fundos intitulado "Te prego lá fora".
O desenho animado é mais uma sátira sobre a vida de Jesus Cristo produzida pelo grupo, como costuma ocorrer no fim do ano.
O juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível da capital, afirmou em sua decisão que "em que pese o conteúdo do programa possa não agradar determinadas audiências, não compete ao Estado laico intervir em prol de determinados grupos".
"Analisando-se a hipótese concreta, não se vislumbra [...] discurso de ódio, mas sim, uma sátira extremamente ácida, típica do grupo, a justificar a prévia censura pretendida, respeitado entendimento diverso", afirmou o magistrado.

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