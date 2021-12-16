Justiça nega censura prévia a Especial de Natal do Porta dos Fundos

Cena da animação "Te Pego Lá Fora", do Porta dos Fundos Crédito: Paramount+

A Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira (15) pedido de uma associação católica para impedir a veiculação do Especial de Natal do Porta dos Fundos intitulado "Te prego lá fora".

O desenho animado é mais uma sátira sobre a vida de Jesus Cristo produzida pelo grupo, como costuma ocorrer no fim do ano.

O juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível da capital, afirmou em sua decisão que "em que pese o conteúdo do programa possa não agradar determinadas audiências, não compete ao Estado laico intervir em prol de determinados grupos".