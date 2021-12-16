Justiça nega censura prévia a Especial de Natal do Porta dos Fundos

A Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira (15) pedido de uma associação católica para impedir a veiculação do Especial de Natal do Porta dos Fundos intitulado "Te prego lá fora".
O desenho animado é mais uma sátira sobre a vida de Jesus Cristo produzida pelo grupo, como costuma ocorrer no fim do ano.
O juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível da capital, afirmou em sua decisão que "em que pese o conteúdo do programa possa não agradar determinadas audiências, não compete ao Estado laico intervir em prol de determinados grupos".
"Analisando-se a hipótese concreta, não se vislumbra [...] discurso de ódio, mas sim, uma sátira extremamente ácida, típica do grupo, a justificar a prévia censura pretendida, respeitado entendimento diverso", afirmou o magistrado.