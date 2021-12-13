Confira os indicados ao Globo de Ouro 2022: "Ataque dos Cães" e "Belfast" lideram corrida

Os filmes "Belfast", de Kenneth Branagh, e "Ataque dos Cães", de Jane Campion, largaram na frente nas indicações ao Globo de Ouro, com sete menções cada. O anúncio da edição de 2022 foi feito na manhã desta segunda (13), em Los Angeles.
"Belfast" conta a história de um menino que vive com sua família em meio às turbulências do final dos anos 1960 que sacudiram a cidade da Irlanda do Norte. O longa concorre como Melhor Filme de Drama, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Canção Original, Melhor Atriz Coadjuvante (Caitríona Balfe) e a duas estatuetas na categoria de Ator Coadjuvante (Jamie Dornan e Ciarán Hinds).
Já "Ataque dos Cães", dirigido pela neozelandesa Jane Campion, narra a história de um grupo de caubóis na década de 1920 e suas questões com sexualidade. O longa concorre nas seguintes categorias: Filme de Drama, Roteiro, Direção, Ator (Benedict Cumberbatch), Atriz Coadjuvante (Kirsten Dunst) e Ator Coadjuvante (Kodi Smit-McPhee).
CREDIBILIDADE
O Globo de Ouro anunciou seus indicados em meio a uma enxurrada de polêmicas que o fez até perder o apoio da NBC, emissora que transmitia a entrega das estatuetas na televisão americana.
A credibilidade da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que entrega as estatuetas, nunca esteve tão frágil. Às vésperas de os indicados serem revelados, o jornal Los Angeles Times publicou, a partir de uma ampla investigação, que os votantes do prêmio podem estar decidindo seus votos a partir de presentes e viagens que ganham dos estúdios, com quem mantêm uma relação escusa de longa data.
O grupo de votantes, do qual fazem parte cerca de 500 jornalistas estrangeiros especializados na cobertura de cinema, também é acusado de ser pouco diverso pelos internautas e por Hollywood.
Mesmo após ter escalado novos diretores para supervisionar mudanças internas na organização, tais polêmicas levam a premiação a correr o risco de ser boicotada pelos próprios indicados, que podem decidir não aceitar as indicações ou participar da cerimônia de entrega das estatuetas. A previsão é que a cerimônia aconteça em 9 de janeiro de 2022.
OS INDICADOS AO GLOBO DE OURO 2022
- CINEMA
- Melhor Filme (Drama)
- "Belfast", de Kenneth Branagh
- "No Ritmo do Coração", de Sian Heder
- "Duna", de Denis Villeneuve
- "King Richard: Criando Campeãs", de Reinaldo Marcus Green
- "Ataque dos Cães", de Jane Campion
- Melhor Filme (Comédia ou Musical)
- "Cyrano", de Joe Wright
- "Não Olhe para Cima", de Adam Mckay
- "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson
- "Tick, Tick … Boom!", de Lin-Manuel Miranda
- "Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg
- Melhor Animação
- "Encanto"
- "Flee"
- "Luca"
- "My Sunny Maad"
- "Raya e o Último Dragão"
- Melhor Roteiro
- "Licorice Pizza"
- "Belfast"
- "Ataque dos Cães"
- "Não Olhe para Cima"
- "Beig the Ricardos"
- Melhor Diretor
- Kenneth Branagh, por "Belfast"
- Jane Campion, por "Ataque dos Cães"
- Maggie Gyllenhaal, por "The Lost Daughter"
- Steven Spielberg, por "Amor, Sublime Amor"
- Denis Villeneuve, por "Duna"
- Melhor Trilha sonora
- "A Crônica Francesa"
- "Encanto"
- "Ataque dos Cães"
- "Madres Paralelas"
- "Duna"
- Melhor Canção Original
- "Be Alive", de "King Richard: Criando Campeãs"
- "Dos Orugitas", de "Encanto
- "Down to Joy", de "Belfast"
- "Here I Am (Singing My Way Home)", de "Respect: A História de Aretha Franklin"
- "No Time to Die", de "Sem Tempo para Morrer"
- Melhor Ator (Drama)
- Mahershala Ali, por "Swan Song"
- Javier Bardem, por "Being the Ricardos"
- Benedict Cumberbatch, por "Ataque dos Cães"
- Will Smith, por "King Richard: Criando Campeãs"
- Denzel Washington, por "The Tragedy of Macbeth"
- Melhor Atriz (Drama)
- Jessica Chastain, por "Os Olhos de Tammy Faye"
- Olivia Colman, por "The Lost Daughter"
- Nicole Kidman, por "Being the Ricardos"
- Lady Gaga, por "Casa Gucci"
- Kristen Stewart, por "Spencer"
- Melhor Ator (Musical ou Comédia)
- Leonardo DiCaprio, por "Não Olhe para Cima"
- Peter Dinklage, por "Cyrano"
- Andrew Garfield, por "Tick, Tick … Boom!"
- Cooper Hoffman, por "Licorice Pizza"
- Anthony Ramos, por "In the Heights"
- Melhor Atriz (Musical ou Comédia)
- Marion Cotillard, por "Annette"
- Alana Haim, por "Licorice Pizza"
- Jennifer Lawrence, por "Não Olhe para Cima"
- Emma Stone, por "Cruella"
- Rachel Zegler, por "Amor, Sublime Amor"
- Melhor Ator Coadjuvante
- Ben Affleck, por "The Tender Bar"
- Jamie Dornan, por "Belfast"
- Ciarán Hinds, por "Belfast"
- Troy Kotsur, por "No Ritmo do Coração"
- Kodi Smit-McPhee, por "Ataque dos Cães"
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Caitríona Balfe, por "Belfast"
- Ariana DeBose, por "Amor, Sublime Amor"
- Kirsten Dunst, por "Ataque dos Cães"
- Aunjanue Ellis, por "King Richard: Criando Campeãs"
- Ruth Negga, por "Identidade"
- Melhor Filme em Língua Estrangeira
- "Compartment No. 6", de Juho Kuosmanen (Finlândia)
- "Drive My Car", de Ryusuke Hamaguchi (Japão)
- "A Mão de Deus", de Paolo Sorrentino (Itália)
- "Madres Paralelas", de Pedro Almodóvar (Espanha)
- "A Hero", de Asghar Farhadi (Irã)
- TELEVISÃO
- Melhor Série de Drama
- "Succession"
- "Round 6"
- "Pose"
- "The Morning Show"
- "Lupin"
- Melhor Série de Comédia
- "The Great"
- "Only Murders In the Building"
- "Ted Lasso"
- "Hacks"
- "Reservation Dogs"
- Melhor Minissérie ou Filme para TV
- "Dopesick"
- "Impeachment: American Crime Story"
- "Maid"
- "Mare of Easttown"
- "The Underground Railroad"
- Melhor Ator (Drama)
- Brian Cox, por "Succession"
- Lee Jung-jae, por "Round 6"
- Billy Porter, por "Pose"
- Jeremy Strong, por "Succession"
- Omar Sy, por "Lupin"
- Melhor Atriz (Drama)
- Jessica Chastain, por "Cenas de um Casamento"
- Cynthia Erivo, por "Genius: Aretha"
- Elizabeth Olsen, por "WandaVision"
- Margaret Qualley, por "Maid"
- Kate Winslet, por "Mare of Easttown"
- Melhor Ator (Comédia)
- Anthony Anderson, por "Black-ish"
- Nicholas Hoult, por "The Great"
- Steve Martin, por "Only Murders in the Building"
- Martin Short, por "Only Murders in the Building"
- Jason Sudeikis, por "Ted Lasso"
- Melhor Atriz (Comédia)
- Hannah Einbender, por "Hacks"
- Elle Fanning, por "The Great"
- Issa Rae, por "Insecure"
- Tracee Ellis Ross, por "Black-ish"
- Jean Smart, por "Hacks"
- Melhor Ator (Minissérie ou Filme para a TV)
- Paul Bettany, por "WandaVision"
- Oscar Isaac, por "Cenas de um Casamento"
- Michael Keaton, por "Dopesick"
- Ewan McGregor, por "Halston"
- Tahar Raheem, por "O Paraíso e a Serpente"
- Melhor Atriz (Minissérie ou Filme para a TV)
- Jessica Chastain, por "Cenas de um Casamento"
- Elizabeth Olsen, por "WandaVision"
- Kate Winslet, por "Mare of Easttown"
- Cynthia Erivo, por "Genius: Aretha"
- Margaret Qualley, por "Maid"
- Melhor Ator Coadjuvante
- Billy Crudup, por "The Morning Show"
- Kieran Culkin, por "Succession"
- Mark Duplass, por "The Morning Show"
- Brett Goldstein, por "Ted Lasso"
- Oh Yeong-su, por "Round 6"
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Jennifer Coolidge, por "The White Lotus"
- Kaitlyn Dever, por "Dopesick"
- Andie MacDowell, por "Maid"
- Sarah Snook, por "Succession"
- Hannah Waddingham, por "Ted Lasso"