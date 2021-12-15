Com Jesus adolescente, especial do Porta dos Fundos chega em animação

E o Porta dos Fundos voltou a aprontar (no bom sentido, é claro!). Em seu tradicional especial de fim de ano, os humoristas apostam no inédito formato de animação com "Te Prego Lá Fora", que estreia nesta quarta-feira (15), exclusivamente no Paramount +.

Pelo título, um trocadilho "bíblico" com o clássico juvenil da "Te Pego Lá Fora" (1987), exibido várias vezes na "Sessão da Tarde", os humoristas usam passagens bíblicas para prestar uma homenagem aos filmes adolescentes norte-americanos dos anos 1980, a longas emblemáticos como "Carrie - A Estranha" (1976) - em uma passagem com a vibe bem gore - e ao mestre da comédia juvenil John Hughes ("Clube dos Cinco").

A trama acompanha as desventuras de um Jesus nerd e adolescente (dublado pelo sempre excelente Rafael Portugal) que acaba de ingressar em uma espécie de High School da Galileia, um colégio "selvagem", repleto de clichês (os fortões, as líderes de torcida, os artistas). No espaço, Cristo - cheio de dúvidas e hormônios típicos da idade - pede a ajuda de Lázaro (Fábio de Luca) para deixar para trás suas boas ações e se tornar um "bad boy", na esperança de que ninguém suspeite que ele seja o Messias.

Em se tratando do Porta dos Fundos, espere ver um humor politicamente incorreto, que satiriza – e cria – tramas deliciosamente subversivas, como Jesus frequentando um prostíbulo em Sodoma (ao lado de prostitutas convidativas, como a mãe de Lázaro!) e compartilhando LSD com o marombado Barrabás (João Vicente); um Deus "pistola" (Estevam Nabote), tatuado e praticante de swing em orgias; e uma Galileia misógina e homofóbica, onde a desigualdade de gêneros dá as cartas na Escola Eva e Adão.

Cena da animação "Te Prego Lá Fora" Crédito: Paramount +

"Sempre fui fascinado com as possibilidades infinitas que a animação nos dá. Seria impossível fazer esse especial de outro jeito. Este formato consegue fazer com que nossa imaginação possa ir mais longe e que a gente possa fazer situações mais absurdas, malucas e inatingíveis, se fossem feitas com pessoas reais", explicou Fábio Porchat, em entrevista coletiva para o lançamento de "Te Prego Lá Fora", que contou com produção da premiada produtora Estricnina, especialista em desenhos animados.

Sempre bem-humorado, Fábio disse que soltou a imaginação na hora de criar os personagens, todos cheios de clichês e alguns até com um “pezinho” no sadomasoquismo. “Dou voz a Herodes, que se transformou no diretor do colégio. Ele continua perseguindo Jesus, mas usa o seu 'poder' para seduzir e fazer loucuras com os estudantes e soldados romanos”, brinca, às gargalhadas.

Porchat adianta que, ao optar por uma animação, o projeto teve que ser totalmente reestruturado. "Em uma produção do gênero, o roteiro tem que ficar pronto antes, para depois desenharmos os personagens. Começamos a produzir com o texto em mãos em abril. Deu muito trabalho, pois os atores do Porta (dos Fundos) não são 'oficialmente' dubladores. Teve muito ensaio para sincronizar as falas, mas acredito que o resultado ficou surpreendente".

REALIDADE

O humorista revela que vê Jesus como um personagem histórico, por isso, com dilemas morais reais, bem gente como a gente. “Desconhecemos a fase adolescente de Cristo e acho oportuno falar sobre sua vida na escola, com as dúvidas frequentes da idade. Tem passagens da Bíblia, claro, como a amizade dele com Lázaro. Só que levamos esse enlace para a juventude. Mudei muito a minha percepção sobre Cristo após ler ‘O Evangelho segundo Jesus Cristo”, de José Saramago’. O vejo de uma forma mais humana".

Cena da animação "Te Prego Lá Fora", que estreia nesta quarta-feira (15) Crédito: Paramount +

Com um tema bombástico – como de costume nas produções do Porta dos Fundos -, "Te Prego Lá Fora" deve causar um certo burburinho entre os mais conservadores. "A gente já está acostumado a levar porrada, processo e até a sofrer ataques terroristas. Sinto que, às vezes, as pessoas nos atacam somente para chamar a atenção, sem fundamento algum, até sem ver as nossas produções. Só sei que todas estão disponíveis no YouTube, sem censura", satiriza.

Sincerão, Porchat diz que determinados Cristãos, especialmente os que atacam os trabalhos do grupo, não entende o real significado da presença de Jesus.

"Vivo dizendo que Jesus já voltou. Se estiver por aqui, está ao lado das prostitutas, dormindo em pontes e ajudando o padre Júlio Lancellotti a quebrar pedras embaixo de viadutos", dispara.

"Te Prego Lá Fora" vai explorar a vertente latino-americana do Porta dos Fundos, que possuiu uma entrada comercial muito forte entre nossos "hermanos". "O filme vai estrear no México e será dublado pelo pessoal do 'Backdoor', o nosso canal no país. Além disso, também chega simultaneamente à Argentina e à Colômbia", comemora, dizendo que já pensa em outros especiais.