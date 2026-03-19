Susto

Ex-BBB Alane Dias é atropelada por moto no Rio de Janeiro

A atriz compartilhou o incidente nos stories do Instagram e explicou que estava de bicicleta quando uma moto a atingiu

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:26

Alane é a 21ª eliminada do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo

A ex-BBB Alane Dias, 27, contou na tarde de hoje que foi atropelada enquanto voltava para casa no Rio de Janeiro. Ela compartilhou o incidente nos stories do Instagram e tranquilizou os fãs ao afirmar que não sofreu ferimentos graves. Segundo a atriz, o acidente aconteceu de forma inesperada, logo após um treino.

Alane explicou que estava de bicicleta quando uma moto a atingiu, mas destacou que conseguiu se levantar rapidamente e seguir sem maiores problemas. "Vocês não sabem o que aconteceu comigo? Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava voltando? estava malhando, voltei pra casa de? Gente, eu estou falando mansa, né? Voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, ó? Mas eu estou bem", começou contando.

Mesmo com o susto, Alane afirmou que lidou com a situação de forma tranquila. Ela explicou que, após a queda, conseguiu se recompor rapidamente, sem precisar de ajuda. "Mas foi muito engraçado porque eu? eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: 'Aí moça, tá tudo bem?'. Aí: 'Não, vou te ajudar!'. 'Não, tá tudo bem!'. E eu fui andando assim?"

O motociclista envolvido, segundo a influenciadora, demonstrou preocupação imediata. Ele ainda ajudá-la no local, mas ela preferiu continuar sozinha depois de se certificar de que estava bem.

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