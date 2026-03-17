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Ana Paula e Samira recebem prêmio dado por ação de Big Fone no BBB 26

Gaúcha foi a primeira a atender o telefone, mas largou o aparelho sem concluir a ligação

Publicado em 17 de março de 2026 às 10:07

Ana Paula e Samira recebem prêmio dado por ação de Big Fone no BBB 26 Crédito: Reprodução BBB

Nesta segunda-feira (16) à tarde aconteceu uma situação inusitada no BBB 26 (Globo). Samira Sagr atendeu o Big Fone, mas largou o aparelho antes de ouvir a mensagem, respondida por Ana Paula Renault. Após a confusão, o patrocinador decidiu premiar ambas as sisters.

A ação oferecia R$10 mil reais para o sortudo que atendesse ao aparelho e mais R$ 10 mil caso a pessoa respondesse às perguntas de forma correta. Ana Paula faturou R$ 20 mil na brincadeira, mas como não foi ela quem tirou o telefone do gancho, a produção do programa deliberou se ela poderia receber o prêmio.

Durante a edição ao vivo, Tadeu Schmidt brincou com o ocorrido e avisou que, caso a ligação fosse uma mensagem do jogo, como paredão ou imunidade, quem teria a responsabilidade sobre a dinâmica seria Samira, mas como foi uma ação de patrocinador, a situação é diferente.

No fim, ambas as sisters foram agraciadas. A mineira continuou com a quantia que havia ganhado e a gaúcha recebeu R$ 10 mil reais.

"A decisão foi tomada depois de muito debate, com muita calma. A Ana Paula continua com os 20 mil reais, porque não fez nada de errado. Não pode ser punida por isso.

Já a Samira não ficou até o fim pra ouvir a mensagem, não respondeu às perguntas, mas, como foi ela quem atendeu o Big Fone, vai receber a primeira parte da dinâmica".

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