Quem sai?

Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão do BBB 26

Brothers sofreram pontuação negativa no fantasy game do BBB 26, mas outras participantes também passaram pela berlinda

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:46

Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco estão no Paredão veja os pontos do trio no Cartola BBB Crédito: Reprodução Globo

Ana Paula Renault, Breno Corã e Leandro Rocha se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (15), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (17).

A formação do paredão começou no sábado (14), com a dinâmica 'Pedra, Papel e Tesoura'. Os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas e cada quarteto escolheu uma pessoa de outro grupo para ser emparedada.

Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela emparedaram Boneco. O baiano, Solange, Breno e Chaiany elegeram Ana Paula. A loira, Juliano, Samira e Milena, por sua vez, escolheram Jonas.

Na tarde de domingo, durante a primeira entrada ao vivo do reality na programação, o anjo Breno imunizou Samira e foi emparedado pelo líder Alberto Cowboy. Já a casa votou em Solange Couto para integrar a berlinda.

Durante a segunda edição do programa ao vivo, Jordana, que comprou a caixa premiada na Máquina do Poder, pôde salvar Jonas. Solange ainda se salvou na prova bate e volta, formando, assim, o paredão triplo.

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