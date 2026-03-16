Ana Paula, Breno e Leandro estão no paredão do BBB 26

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:46
Ana Paula Renault, Breno Corã e Leandro Rocha se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (15), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (17).
A formação do paredão começou no sábado (14), com a dinâmica 'Pedra, Papel e Tesoura'. Os brothers foram divididos em três grupos de quatro pessoas e cada quarteto escolheu uma pessoa de outro grupo para ser emparedada.
Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela emparedaram Boneco. O baiano, Solange, Breno e Chaiany elegeram Ana Paula. A loira, Juliano, Samira e Milena, por sua vez, escolheram Jonas.
Na tarde de domingo, durante a primeira entrada ao vivo do reality na programação, o anjo Breno imunizou Samira e foi emparedado pelo líder Alberto Cowboy. Já a casa votou em Solange Couto para integrar a berlinda.
Durante a segunda edição do programa ao vivo, Jordana, que comprou a caixa premiada na Máquina do Poder, pôde salvar Jonas. Solange ainda se salvou na prova bate e volta, formando, assim, o paredão triplo.
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