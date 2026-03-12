Durante a festa

BBB 26: Chaiany afirma estar apaixonada por duas pessoas do elenco

Ela afirmou que poderia acabar com a vida do brother e que acha a sister delicada

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:58

A expressão "a bebida entra e a verdade sai" pode explicar uma interação entre Chaiany Andrade e Gabriela Saporito na festa do BBB 26 (Globo) desta quarta-feira (11). Alcoolizada, a goiana declarou estar apaixonada por duas pessoas da casa.

"Amiga, eu tô apaixonada pelo Breno e pela Samira. De paixão mesmo. Aconteceu", revelou Chaiany. Quando questionada sobre o que iria fazer sobre seus sentimentos, afirmou que iria ficar de boa e viver o jogo.

Gabriela também perguntou se a amiga beijaria o mineiro e a gaúcha e Chaiany não se envergonhou em responder. Ela afirmou que seria capaz de "acabar" com a vida de Breno, mas o brother, que já declarou ser gay, não dá chance para ela. Já sobre Samira, a goiana comentou que a loira é delicada, mas hétero.

