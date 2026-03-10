Editorias do Site
BBB 26 terá formação de Paredão à tarde para dar lugar ao Oscar; veja horários

Transmissão do Oscar 2026 faz Globo antecipar a dinâmica do reality

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:03

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha

O BBB 26 entra no ar mais cedo no próximo domingo, 15. Em razão do Oscar 2026, que terá transmissão da TV Globo, a formação do próximo Paredão do reality será realizada durante a tarde.

Tadeu Schmidt entrará ao vivo em dois horários. Primeiro, às 13h50, o apresentador irá convocar os brothers para formar o 9º Paredão da edição. Mais tarde, às 19h20, o BBB retorna à programação da emissora com os últimos acontecimentos do reality.

A mudança será feita para abrir espaço na programação da Globo para a transmissão do Oscar. O Agente Secreto tem quatro indicações, e o brasileiro Adolpho Veloso concorre ao prêmio de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.

A transmissão da Globo do Oscar 2026 acontece a partir das 21h, após o Fantástico. A apresentação será de Maria Beltrão, com participação de Dira Paes e comentários do crítico Waldemar Dalenogare.

