Enquete

BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena? Vote na enquete de HZ em quem deve sair no paredão

Babu, Chaiany e Milena disputam a permanência na casa do Big Brother Brasil 26

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:43

Babu, Chaiany e Milena Crédito: Divulgação/Globo

O clima voltou a esquentar na casa do Big Brother Brasil 26. Após mais uma formação de paredão cheia de estratégia, três participantes estão na berlinda e disputam a preferência do público: Babu, Chaiany e Milena.

Agora, a decisão está nas mãos dos fãs do reality. Quem você acha que deve deixar o programa nesta semana? Para saber a opinião dos leitores, HZ abriu uma enquete para que o público dê seu palpite sobre quem deve ser eliminado.

Vale lembrar que a enquete não possui relação com votação oficial do reality show. As votações costumam movimentar as redes sociais e gerar debates entre os torcedores dos participantes.

Este vídeo pode te interessar