'Conviver com você é um inferno', dispara Juliano para Jonas no BBB 26

Discussão aconteceu após a formação de paredão de domingo (8)

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:14

Juliano Floss e Jonas Sulzbach discutem no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Rivais no jogo, Jonas Sulzbach e Juliano Floss se estranharam na cozinha do BBB 26 (Globo) momentos após a formação do paredão deste domingo (8). Líder da semana, o modelo alfinetou o dançarino, afirmando que ele é uma "planta albina". O camarote rebateu a provocação.

A troca de farpas começou quando Milena disse, na cara de Jonas, que ele e Cowboy pegaram a coragem dela emprestada para indicá-la ao paredão. A sister comentou que gostaria de ganhar o líder para ver as suas sobrinhas e o modelo debochou, afirmando que ela deveria se esforçar mais para conquistar o reinado.

Juliano, em defesa da aliada, emendou, ironizando a fala de Jonas: "ele é o único esforçado, habilidoso". O líder da semana chamou o rival de "planta albina". O dançarino pagou na mesma moeda, afirmando que Jonas é uma "planta coral aquática", pois o brother vive limpando a piscina.

A troca de farpas continuou, com os brothers pontuando o que cada um fez no jogo e se defendendo da pecha de "planta". Juliano criticou a postura de Jonas, afirmando que o adversário é uma "criança em um corpo de 40 anos".

O modelo provocou, dizendo que, da próxima vez que for líder, indicará Juliano para a berlinda. Revoltado, Juliano não fugiu do embate e disse que gostaria de enfrentar Jonas em um paredão.

"Que me coloque mesmo e tomara que você vá junto comigo. Se for pra ficar nesse programa com você e você estiver sendo amado, prefiro ir embora. [...] Você acha que é jogador só porque ganha prova? Aqui é um jogo de convivência, mais do que quinta-feira. Conviver com você é um inferno", disparou.

Juliano ainda comentou com seus aliados que o modelo se parece com os ex-colegas de classe que praticavam bullying na escola. O brother finalizou, declarando que não compactua com esse tipo de personalidade.

