Editorias do Site
Redes Sociais

'Conviver com você é um inferno', dispara Juliano para Jonas no BBB 26

Discussão aconteceu após a formação de paredão de domingo (8)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:14

Juliano Floss e Jonas Sulzbach discutem no BBB 26
Juliano Floss e Jonas Sulzbach discutem no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Rivais no jogo, Jonas Sulzbach e Juliano Floss se estranharam na cozinha do BBB 26 (Globo) momentos após a formação do paredão deste domingo (8). Líder da semana, o modelo alfinetou o dançarino, afirmando que ele é uma "planta albina". O camarote rebateu a provocação.

A troca de farpas começou quando Milena disse, na cara de Jonas, que ele e Cowboy pegaram a coragem dela emprestada para indicá-la ao paredão. A sister comentou que gostaria de ganhar o líder para ver as suas sobrinhas e o modelo debochou, afirmando que ela deveria se esforçar mais para conquistar o reinado.

Juliano, em defesa da aliada, emendou, ironizando a fala de Jonas: "ele é o único esforçado, habilidoso". O líder da semana chamou o rival de "planta albina". O dançarino pagou na mesma moeda, afirmando que Jonas é uma "planta coral aquática", pois o brother vive limpando a piscina.

A troca de farpas continuou, com os brothers pontuando o que cada um fez no jogo e se defendendo da pecha de "planta". Juliano criticou a postura de Jonas, afirmando que o adversário é uma "criança em um corpo de 40 anos".

O modelo provocou, dizendo que, da próxima vez que for líder, indicará Juliano para a berlinda. Revoltado, Juliano não fugiu do embate e disse que gostaria de enfrentar Jonas em um paredão.

"Que me coloque mesmo e tomara que você vá junto comigo. Se for pra ficar nesse programa com você e você estiver sendo amado, prefiro ir embora. [...] Você acha que é jogador só porque ganha prova? Aqui é um jogo de convivência, mais do que quinta-feira. Conviver com você é um inferno", disparou.

Juliano ainda comentou com seus aliados que o modelo se parece com os ex-colegas de classe que praticavam bullying na escola. O brother finalizou, declarando que não compactua com esse tipo de personalidade.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação

Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação

Imagem - "Tem um sol dentro do umbigo", dispara Juliano Floss após briga com Samira no BBB 26

"Tem um sol dentro do umbigo", dispara Juliano Floss após briga com Samira no BBB 26

Imagem - Xepa do BBB 26: aprenda a preparar 5 receitas que vão te surpreender

Xepa do BBB 26: aprenda a preparar 5 receitas que vão te surpreender

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 09 de março de 2026

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 09 de março de 2026
Imagem - Mulher atira contra a casa de Rihanna nos EUA; cantora sai ilesa

Mulher atira contra a casa de Rihanna nos EUA; cantora sai ilesa
Imagem - Ônibus da equipe da ex-BBB Flay se envolve em acidente com morte de motociclista

Ônibus da equipe da ex-BBB Flay se envolve em acidente com morte de motociclista