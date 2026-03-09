Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:40
Babu Santana, Milena e Chaiany estão no Paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo, 8, mas se livrou ao vencer a Prova Bate e Volta. Confira mais detalhes sobre a votação e vídeos abaixo.
Como foi o Paredão
- Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas.- Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso.- O Anjo Milena imunizou Ana Paula.- Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão.- Jordana foi a mais votada pela casa. - Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe.- Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta.- Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão.
Como foi a votação
- Samira votou em Marciele.
- Leandro votou em Jordana.
- Marciele votou em Solange.
- Juliano votou em Marciele.
- Solange votou em Jordana.
- Gabriela votou em Juliano.
- Breno votou em Jordana.
- Ana Paula votou em Marciele.
- Babu Santana votou em Jordana.
- Milena votou em Jordana.
- Chaiany votou em Jordana.
- Jordana votou em Solange.
Os mais votados do Paredão
- 6 votos - Jordana
- 3 votos - Marciele
- 2 votos - Solange
- 1 voto - Juliano
Jordana vence a Prova Bate e Volta
A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase - ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.
Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.
