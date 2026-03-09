Editorias do Site
Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão do BBB 26; confira a votação

Por estarem na berlinda, participantes sofrem pontuação negativa no fantasy game do BBB 26

Publicado em 9 de março de 2026 às 10:40

Babu Santana, Chaiany e Milena estão no oitavo Paredão do BBB 26
Babu Santana, Chaiany e Milena estão no oitavo Paredão do BBB 26 Crédito: Reprodução Globo

Babu Santana, Milena e Chaiany estão no Paredão desta semana no BBB 26. Jordana foi a mais votada pela casa neste domingo, 8, mas se livrou ao vencer a Prova Bate e Volta. Confira mais detalhes sobre a votação e vídeos abaixo.

Como foi o Paredão

- Babu Santana está no Paredão, indicado por Milena e Jonas.- Breno está imunizado, por voltar do Paredão Falso.- O Anjo Milena imunizou Ana Paula.- Os líderes Alberto e Jonas indicaram Milena ao Paredão.- Jordana foi a mais votada pela casa. - Mais votada, Jordana escolheu Chaiany no contragolpe.- Babu, Jordana e Chaiany disputaram a Prova Bate e Volta.- Jordana venceu a Bate e Volta. Babu, Milena e Chaiany estão no Paredão.

Como foi a votação

- Samira votou em Marciele.

- Leandro votou em Jordana.

- Marciele votou em Solange.

- Juliano votou em Marciele.

- Solange votou em Jordana.

- Gabriela votou em Juliano.

- Breno votou em Jordana.

- Ana Paula votou em Marciele.

- Babu Santana votou em Jordana.

- Milena votou em Jordana.

- Chaiany votou em Jordana.

- Jordana votou em Solange.

Os mais votados do Paredão

- 6 votos - Jordana

- 3 votos - Marciele

- 2 votos - Solange

- 1 voto - Juliano

Jordana vence a Prova Bate e Volta

A prova envolvia sorte, com os participantes tendo que puxar cordas presas a baldes numerados. Caso escolhessem os baldes corretos, passariam de fase - ao todo, eram três. A ordem de disputa ficou decidida em: Chaiany, Jordana e Babu.

Jordana conseguiu acertar os números em suas três primeiras tentativas e se livrou do Paredão. Chaiany passou de fase na primeira, mas errou o restante, e Babu não conseguiu acertar nenhuma vez.

